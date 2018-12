Le pagelle di Milan-SPAL 2-1: Castillejo provvidenziale. Suso rosso pesante, salterà la Supercoppa

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Deve compiere una sola vera parata, ma decisiva: l'intervento su Fares a pochi minuti dal termine vale la vittoria.

Ignazio ABATE 6 - Generoso nelle sue continue proposizioni al cross, anche se non sempre ha la giusta efficacia. Esce per un infortunio a una spalla (dal 64' Davide CALABRIA 6 - Subito impattante con la sgroppata che porta al 2-1 di Higuain, poi qualcosa patisce)

Cristian ZAPATA 6,5 - Difficilmente superabile in velocità, controlla a dovere gli attaccanti avversari. Peccato solo per un'ammonizione evitabile.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Se la cava, anche se ha qualche problema nelle rare occasioni in cui Petagna prende palla. La marcatura imperfetta in occasione del vantaggio spallino lo dimostra.

Ricardo RODRIGUEZ 6 - Prestazione di contenimento, con qualche sortita offensiva nel primo tempo e una ripresa guardinga. Fa il suo.

Franck KESSIE 6,5 - Un leone in mezzo al campo. Lotta contro tutti dal primo all'ultimo minuto, riparte, si inserisce e calcia. Gran partita dell'ex atalantino.

Tiemoué BAKAYOKO 7 - Presente in pressoché tutte le azioni del Milan, con i piedi e con la mente. Si propone più volte in avanti e sfiora il gol.

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Gioca senza strafare, come una mezzala classica, ma quando è il momento di incidere non si tira indietro: l'assist a Higuain vale quanto un gol.

SUSO 5 - Voto altissimo per la prestazione, perché è lui a trascinare il Milan nel momento più delicato, ma bassissimo per la doppia sciocchezza che gli costa l'espulsione. Salterà la Supercoppa.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Si rialza dopo un primo tempo che pare promettere le stesse difficoltà di sempre, coronando una bella ripresa con un gol atteso e sospirato (dall'83' Fabio BORINI s.v.)

Samu CASTILLEJO 7 - Dà una bella risposta con una prova pimpante, vivace, brillante, nobilitata dallo splendido gol che riporta il Milan in partita (dal 62' Patrick CUTRONE 5,5 - Lotta, ma non lascia il segno. Se non altro porta fortuna, visto che il Milan passa in vantaggio dopo il suo ingresso in campo)

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Vince la gara della disperazione, anche se non tutto è risolto. Cambiando moduli e carte in tavola ha la meglio su una camaleontica SPAL.

Gonzalo Higuain, Milan-SPAL, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle della SPAL

Alfred GOMIS 6 - Incolpevole in entrambe le reti. Per il resto se la cava egregiamente, mettendosi in mostra in particolare su Suso e Bakayoko.

Thiago CIONEK 6,5 - Il migliore della retroguardia di Semplici. Non commette errori individuali e di testa va vicino al gol del 2-2.

FELIPE 6 - Gioca con l'esperienza per dettare movimenti e marcature alla retroguardia. Può rimproverarsi poco, nonostante non riesca ad anticipare Higuain.

Kevin BONIFAZI 5,5 - Da terzo difensivo si vede arrivare in continuazione Suso e può far poco per stopparlo. Serata complicata.

Lorenzo DICKMANN 4,5 - Non è Lazzari e la differenza si nota tutta. La sua dormita poco dopo il quarto d'ora, in collaborazione con Costa, vale l'immediato pareggio rossonero (dal 46' Francesco VICARI 6 - Rinforza la difesa spallina, nel frattempo passata a 4. Il ko non è colpa sua)

Simone MISSIROLI 6 - Fino a quando ha fiato è l'uomo ovunque della SPAL. Nemmeno il suo impegno è però sufficiente per portare a casa punti.

Pasquale SCHIATTARELLA 5,5 - Gioca in verticale e un paio di buone intuizioni le ha. Ma il suo lavoro è spesso quello di correre a vuoto (dal 73' Mirko VALDIFIORI 6 - Porta maggiori geometrie a centrocampo in un finale di marca biancazzurra)

Jasmin KURTIC 5,5 - Si spende nel lavoro difensivo, ma rimedia un'ammonizione e con il pallone tra i piedi si vede pochissimo.

Filippo COSTA 5 - Disastroso nell'azione del pareggio rossonero: il suo rilancio in orizzontale è deleterio e favorisce Castillejo. Con Suso va in continua sofferenza (dal 53' Mohamed FARES 6 - Non entra benissimo in partita, ma a pochi istanti dal termine si crea la palla del 2-2)

Mirko ANTENUCCI 6 - Agisce da spalla di Petagna, ha poche occasioni per pungere, ma nel finale quasi regala la doppietta al partner d'attacco.

Andrea PETAGNA 7 - Ex al veleno, pare indiavolato: segna il gol dell'illusorio vantaggio e spaventa nuovamente il Milan a 5 dalla fine. Quasi da solo tiene in apprensione un'intera difesa.

Leonardo SEMPLICI 6,5 - Ce la mette tutta per complicare la vita al Milan, passando dalla difesa a 3 a quella a 4 e viceversa. Niente punti, solo applausi.