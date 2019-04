Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA s.v. (dall'11 Pepe REINA 6 - Non sporca i guanti per un'ora, poi viene battuto da Lasagna e rischia altre due volte. Zero parate)

Ignazio ABATE 6 - La presenza di Zeegelaar lo obbliga a non esporsi più di tanto in fase di sostegno all'azione. Al rientro dopo un paio di mesi, resiste poco più di un'ora (dal 68' Davide CALABRIA 5 - Entra molto male in partita, sbagliando tutto o quasi quello che tenta)

Mateo MUSACCHIO 5,5 - Tranquillo per tutta la prima parte della gara, crolla nella ripresa: guarda Fofana sfondare nella sua zona e, poco dopo, quasi regala a Lasagna la doppietta.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Come il partner Musacchio soffre nel secondo tempo, lasciando scoperta la propria fetta di campo nell'azione del pari friulano. Fondamentale però nell'evitare che Okaka spedisca Lasagna verso Reina.

Diego LAXALT 5,5 - Si sgancia pochissimo e, quando lo fa, non riesce praticamente mai a provocare scintille. Solo nel finale trova un buon cross, ma Castillejo non ne appriofitta.

Tiemoué BAKAYOKO 5,5 - Alterna buoni recuperi a qualche impaccio col pallone tra i piedi. In generale, non la sua miglior prestazione stagionale.

Lucas BIGLIA 5 - Ha poco spazio per ragionare e per giocare in verticale e il gioco del Milan, inevitabilmente, ne risente. Lento, svagato, poco lucido e spesso costretto a tornare all'indietro. Male.

Hakan ÇALHANOGLU 5,5 - Da mezzala si batte generosamente, operando buoni recuperi. Dal punto di vista qualitativo, però, non brilla. E nel recupero rischia il pasticcio, recuperando all'ultimo su De Paul.

Lucas PAQUETÁ 6,5 - Controllato a vista da Behrami, suona la carica ed è uno dei migliori del Milan nel primo tempo. Sfiora il gol, manda in porta Cutrone, poi, come Donnarumma, va ko (dal 41' Samu CASTILLEJO 5,5 - Ha il merito di provarci e il demerito di non riuscirci, facendosi vedere ma scaricando tra le mani di Musso la palla del potenziale 2-1)

Patrick CUTRONE 6,5 - Cerca l'intesa con Piatek e a tratti la trova, servendo al polacco il cioccolatino dell'1-0. Non trova il guizzo personale, pur cercandolo col solito ardore.

Krzysztof PIATEK 6,5 - Illude il Milan di poter tornare al successo, confermando il proprio straordinario killer instinct, e quasi timbra il bis poco prima del pari ospite.

All. Gennaro GATTUSO 5,5 - Passa al 4-3-1-2 e aggiunge una punta vera nel tentativo di sparigliare le carte, ma può far poco contro un Milan così spento e confusionario. La strada verso la Champions è ancora lunga.

Lasagna davanti a Reina - Milan-Udinese - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6 - Ha complessivamente poco lavoro, ma quel poco lo svolge in maniera egregia. Bravo su Cutrone, graziato da Castillejo.

Nicholas OPOKU 6,5 - Fa scintille con Cutrone, usa il fisico e, a differenza di altre occasioni, non sbaglia. Grande l'intervento su Piatek che avvia il contropiede vincente dell'1-1.

Sebastien DE MAIO 6 - Si perde alle spalle Piatek, che trasforma l'unica palla gol concessagli, ma non crolla e si erge a baluardo in un finale di battaglia.

SAMIR 5,5 - Al rientro dopo mesi ai box, disputa sostanzialmente un buon primo tempo, ma non riesce a tenere Piatek nell'azione del vantaggio rossonero (dal 46' Ben WILMOT 6 - Disastroso contro la Juve da centrocampista, da centrale difensivo non si fa tradire dall'emozione e dà un buon contributo)

Hidde TER AVEST 5,5 - Si limita quasi unicamente alla fase di copertura e ha nel complesso pochi problemi, ma Cutrone lo aggira prima di mandare a segno Piatek (dal 55' Stefano OKAKA 7 - Che impatto! Avvia l'azione del contropiede vincente e porta maggior peso e pericolosità all'attacco bianconero. Mossa vincente di Tudor)

Seko FOFANA 6,5 - Decisivo nell'assist proprio come lo era stato sabato contro il Genoa. Dopo un'ora senza troppi guizzi è lui a fornire a Lasagna la palla dell'1-1.

Valon BEHRAMI 7 - Mastino di centrocampo. Protagonista di un bel duello con Paquetá, che marca quasi a uomo, ringhia su tutto e tutti dominando in marcatura finché una pallonata non lo costringe a uscire (dal 76' Rolando MANDRAGORA s.v.)

Rodrigo DE PAUL 7 - In formissima sia quando porta palla che quando rincorre gli avversari. Da mezzala, non il suo ruolo ideale, fa sentire la propria presenza e nel finale sfiora il colpaccio.

Marvin ZEEGELAAR 6,5 - Brillante e resistente, soprattutto in un primo tempo in cui con le sue discese costringe spesso il Milan a qualche affanno.

Ignacio PUSSETTO 5,5 - Nascosto nelle pieghe del gioco, è uno dei pochi che non entrano davvero mai in partita. Non ha occasioni per pungere e fa poco per andarsele a cercare.

Kevin LASAGNA 7 - Battaglia a vuoto per un'ora buona, impotente, poi Tudor gli affianca Okaka e tutto cambia: il gol del pareggio è opera sua.

All. Igor TUDOR 7 - Non si può dire che non stia incidendo sul recupero dell'Udinese. Se la gioca a viso aperto, pur senza creare pericoli, e quando decide di osare maggiormente strappa un pari meritatissimo.