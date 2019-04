NAPOLI

David OSPINA 5 - Incerto su quasi tutte le conclusioni dell'Atalanta. Non trattiene un paio di conclusioni non irresistibili di Gomez e nell'azione del gol di Pasalic lascia la porta in modo scriteriato.

Kevin MALCUIT 5,5 - Luci e ombre. Buon primo tempo, impreziosito dall'assist per la rete di Mertens. Ripresa da dimenticare tra errori di posizionamento e cross completamente sbagliati. Non esente da colpe sul gol di Pasalic.

Vlad CHIRICHES s.v. - Si infortuna dopo pochi minuti ed è costretto a uscire. Ingiudicabile.

dal 13' Sebastiano LUPERTO 5 - Troppo passivo in occasione dell'1-1 di Zapata quando copre il primo palo senza rendersi conto che il colombiano è alle sue spalle. In grande difficoltà nel finale come tutta la squadra.

Kalidou KOULIBALY 6 - Fino a quando il risultato è sull'1-0, il senegalese è tra i migliori in campo e il suo duello con Zapata è spettacolare. Nel finale, però, commette un paio di errori che si rivelano determinanti nelle due azioni dei gol atalantini.

Elseid HYSAJ 5,5 - Prestazione simile a quella di Malcuit. Fa alcune cose buone, ma si fa scappare Hateboer nell'azione del pari di Zapata ed è una distrazione fatale.

José CALLEJON 6,5 - Uno dei migliori tra gli azzurri. Utilissimo anche in fase di copertura, dal suo destro in profondità nasce il gol di Mertens. Nella ripresa prova anche a rendersi pericoloso in avanti impegnando Gollini con un destro secco.

ALLAN 6,5 - Prestazione di sostanza del centrocampista che si esalta a rubare palloni in mezzo al campo. Cala nel finale, ma non solo per demeriti suoi.

Fabian RUIZ 5 - Irriconoscibile. Sbaglia la maggior parte dei palloni che tocca. Lontano parente dal giocatore che incantava solo fino a un mese fa.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Sulla sua capacità di inserirsi c'è poco da dire, ma quell'errore a tu per tu con Gollini grida vendetta e pesa moltissimo nell'economia della partita.

dall'81' Simone VERDI s.v. - Entra subito dopo la rete di Pasalic, ingiudicabile.

Dries MERTENS 7,5 - Grande partita da parte del belga che parte malissimo scivolando a tu per tu con Gollini, ma poi si riscatta ampiamente disegnando calcio. Un gol fortunoso, almeno altri due sfiorati e una palla in profondità per Milik da campione.

dal 77' Amin YOUNES s.v. - Un destro dal limite respinto e poco altro. Ingiudicabile.

Arkadiusz MILIK 5,5 - Il polacco si muove molto, lotta su ogni pallone ma quando arriva ai sedici metri non riesce a essere cattivo come dovebbe. Lo scavetto su Gollini salvato sulla linea da Masiello è troppo timido.

All.: Carlo ANCELOTTI 5,5 - Il suo Napoli domina l'Atalanta per un'ora, poi si spegne sul più bello. I gol sbagliati non sono certo colpa sua. Lascia qualche perplessità la decisione di inserire Younes al posto di Mertens al minuto 77: forse avrebbe potuto tentare la carta Insigne.

Chi è stato il migliore della 33a giornata di Serie A? Sondaggio 9265 voti Duvan ZAPATA (Atalanta) Emanuel VIGNATO (Chievo) Salvatore SIRIGU (Torino) Alex SANDRO (Juventus) Stephan EL SHAARAWY (Roma) Andrea PETAGNA (SPAL)

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Sul gol di Mertens può fare poco, bravissimo a chiudere lo specchio a Zielinski impedendo al Napoli di portarsi sul 2-0. Attento nei minuti finali nelle uscite alte.

Gianluca MANCINI 5 - Si fa ammonire dopo meno di un minuto, si fa saltare con troppa facilità ed è in ritardo su Mertens in occasione della rete del vantaggio del Napoli. Serata da dimenticare.

dal 46' José PALOMINO 6 - Entra dopo l'intervallo e mostra maggiore affidabilità rispetto a Mancini. Qualche mancata chiusura nei primi minuti della ripresa, finale in crescendo.

Berat DJIMSITI 5,5 - Nel primo tempo è il migliore nella linea difensiva nerazzurra, nella ripresa commette qualche sbavatura di troppo.

Andrea MASIELLO 6 - Buco clamoroso in avvio di gara che Mertens non sfrutta a tu per tu con Gollini. Si riscatta nel secondo tempo quando salva sulla linea la conclusione di Milik con uno scatto incredibile. Un intervento che vale come un gol.

Hans HATEBOER 6 - Poco incisivo nel primo tempo, cresce sensibilmente nella seconda parte di gara. Firma l'assist per l'1-1 di Zapata e va vicina al gol con un diagonale di destro di poco a lato.

dal 76' Robin GOSENS s.v. - In campo nell'ultimo quarto d'ora, troppo poco per essere giudicato.

Marten DE ROON 5,5 - Meno brillante e concreto del solito. In mezzo al campo si aprono delle voragini che per sua fortuna non vengono sfruttate dal Napoli. Nel finale sfiora il gol con un destro al volo dal limite.

Remo FREULER 5,5 - Presenza impalpabile in mezzo al campo, si nota pochissimo sia in fase di interdizione che in costruzione. Esce dal campo e l'Atalanta cambia letteralmente marcia.

dal 54' Josip ILICIC 7 - Cambia volto alla partita seminando il panico tra i difensori del Napoli, mette lo zampino in entrambe le reti e prova a mettersi in proprio trovando sulla sua strada i guantoni di Ospina. Momento di forma smagliante, una buona notizia per Gasperini in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Timothy CASTAGNE 5,5 - Si fa infilare da Malcuit alle spalle in occasione del vantaggio del Napoli. Dirottato sulla destra nei minuti finali, si conferma in ogni caso un giocatore duttile e prezioso.

Alejandro GOMEZ 6,5 - Si vede pochissimo nel primo tempo, poi nella ripresa sale in cattedra e per il Napoli sono dolori. Folletto imprendibile sulla trequarti, si intende a meraviglia con Zapata e Ilicic.

Mario PASALIC 6 - Inesistente nel ruolo di trequartista, più utile quando arretra dopo l'ingresso di Ilicic. Il match winner è lui, ma il gol che segna è davvero facile facile.

Duvan ZAPATA 7,5 - Nel primo tempo ingaggia un duello appassionante con Koulibaly che termina sostanzialmente in parità. Ma nella ripresa diventa devastante. Segna con una zampata delle sue e serve a Pasalic il pallone del 2-1 che il croato deve solo appoggiare in porta. Stagione straordinaria: i gol in campionato sono 21.

All.: Gian Piero GASPERINI 7 - Nel primo tempo si ha l'impressione che l'Atalanta abbia la testa alla Coppa Italia. Tesi smentita da un secondo tempo fantastico per ritmo e qualità di giocate. Finisce anzitempo la gara perché Orsato non gli perdona una protesta troppo vivace con conseguente uscita dall'area tecnica.