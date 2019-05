Le pagelle di Napoli-Cagliari 2-1: Mertens non demorde, Verdi spento

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Deve compiere soltanto una parata, peraltro non complicata: nella ripresa su Padoin. Non può reagire al destro mortale di Pavoletti.

Elseid HYSAJ 6 - Come spesso gli accade, il piede non è registratissimo. In fase difensiva rischia comunque poco.

Raul ALBIOL 6 - Torna a giocare dall'inizio dopo tempo immemorabile e viene favorito dalla scarsa pericolosità offensiva del Cagliari. Lascia però scoperta la propria zona in occasione del vantaggio sardo.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Preciso e a volte addirittura devastante nelle chiusure e nei recuperi in velocità. Uno dei migliori del Napoli. Una sicurezza.

Faouzi GHOULAM 6,5 - Si proietta in maniera piuttosto costante in avanti. Pericoloso con i suoi calci d'angolo a rientrare, letale nel cross che manda in gol Mertens, protagonista anche nell'azione del 2-1.

Simone VERDI 5 - Non sfrutta la chance da titolare concessagli da Ancelotti, andando spesso a imbucarsi centralmente e peccando nella mancanza di idee. Esce anzitempo e tra qualche sbuffo (dal 60' José Maria CALLEJON 5,5 - Non fa molto meglio di Verdi, giocando una mezz'ora tutt'altro che indimenticabile)

ALLAN 5,5 - Ha poco lavoro difensivo e così si dedica maggiormente a quello di costruzione. Ma anche lui trova pochissimi spazi (dal 61' Fabian RUIZ 6 - Si assume la responsabilità di giocare in verticale, vivacizzando la manovra)

Piotr ZIELINSKI 6 - Insidioso negli inserimenti, si produce in più di un assist che i compagni però non sfruttano. Mezzo voto in meno per il disimpegno sbagliato che origina l'azione del vantaggio sardo.

Amin YOUNES - Vivace, largo a sinistra prova a spezzare la lancinante monotonia ma senza troppo successo. Ha la più grande chance del primo tempo, ma non la sfrutta (dal 65' Arek MILIK 6 - Il suo ingresso in campo porta maggior peso e pericolosità all'attacco azzurro. Ottimi gli scambi con Mertens, meno i tentativi verso la porta di Cragno)

Lorenzo INSIGNE 6 - Salvato dal pesantissimo rigore che, a recupero inoltrato, decide risultato e partita. Fin lì aveva sbagliato tanto e creato pochissimo.

Dries MERTENS 7 - Ci prova e ci riprova, anche a costo di sbagliare. Prezioso nell'assist, pericoloso alla conclusione. Trova un grande Cragno, poi realizza una rete meritatissima.

All. Carlo ANCELOTTI 6 - Salvato dagli episodi, premiato dal coraggio di cambiare in corsa. Tra luci e ombre, il secondo posto è blindato.

Insigne gol Napoli-CagliariGetty Images

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7 - Strepitoso l'intervento che, con l'aiuto del palo, nega l'1-1 a Mertens. Bravo in altri interventi, incolpevole nel ko.

Fabrizio CACCIATORE 5 - La posizione del suo braccio al momento del contatto col pallone farà discutere, ma resta un'ingenuità. Peccato, perché fin lì l'ex clivense aveva sofferto, ma senza mai andare nel panico.

Luca CEPPITELLI 6 - Ha qualche problema con gli inserimenti centrali, ma in qualche modo se la cava. Può far poco contro gli assalti finali del Napoli.

Filippo ROMAGNA 6 - Si comporta ottimamente per quasi tutto il match, offrendo buone chiusure. Rovina parzialmente la propria prestazione saltando a vuoto nell'azione dell'1-1.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Non attacca praticamente mai, limitandosi a controllare prima lo spento Verdi e poi Callejon.

Alessandro DEIOLA 6,5 - Spreca un contropiede golosissimo prima dello 0-1, ma tatticamente è utilissimo ed è lui a recuperare il pallone che porta al vantaggio (dal 70' Simone PADOIN 6 - Fa il suo, andando pure vicino al raddoppio)

Luca CIGARINI 6 - Bada più al contenimento che alla costruzione del gioco, chiudendo bene gli spazi. Rischia qualcosa con una manata in area su Mertens.

Artur IONITA 5,5 - Zero grilli per la testa, tanti raddoppi sui portatori di palla avversari. Nel finale perde però la testa, lasciando il Cagliari in 10 uomini.

Nicolò BARELLA 6,5 - Gioca un primo tempo anonimo, senza trovare mai la posizione, poi si scioglie nella ripresa: suo lo splendido assist di tacco che manda a segno Pavoletti.

Alberto CERRI 5,5 - Bravo nella gestione dei palloni, ma sono giocate che portano a poco. Non ha occasioni per far male e a un quarto d'ora dalla fine esce (dal 74' João PEDRO s.v.)

Leonardo PAVOLETTI 6,5 - Quasi invisibile per tutta la gara, sfrutta però l'unica palla decente che gli capita a disposizione (dall'88' Fabio PISACANE s.v.)

All. Rolando MARAN 6,5 - Schiera un Cagliari difensivista ma organizzatissimo, rischiando di portare a casa la vittoria. La salvezza è solo rinviata.