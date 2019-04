Le pagelle del Napoli

Orestis KARNEZIS 7 - Radu fa una partita sublime, ma il portiere greco non è da meno. Sia nel primo che nel secondo tempo, salva la porta del Napoli in diverse occasioni. Dice di no a Pandev e Biraschi ed evita l'1-2 sul 'tentativo di autogol' di Maksimovic.

Elseid HYSAJ 5 - Non è il solo, ma ne combina di ogni. Non supera quasi mai la metà campo, quando lo fa avrebbe un'occasione d'oro ma non calcia in porta. Un disastro in difesa. (dall'87' Adam OUNAS sv - Qualche fiammata nel finale, ma non basta per vincere).

Nikola MAKSIMOVIĆ 6 - In grande difficoltà nel primo tempo a sostenere i ritmi di Pandev e Kouamé. Riesce comunque a metterci una pezza.

Kalidou KOULIBALY 6 - Persi tutti i duelli fisici con Kouamé. Cosa sta succedendo a Koulibaly? Mezzo punto in più, però, perché sfiora il gol nel finale.

Koulibaly - Napoli-Genoa - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Faouzi GHOULAM 5 - Questo non può essere il vero Ghoulam. Ogni cross colpisce un difensore avversario. Non salta l'uomo e, soprattutto, non difende. Un disastro tra lui e Hysaj. (dal 77' Mário RUI 6 - Nulla di trascendentale, ma è comunque più attivo di Ghoulam).

José María CALLEJÓN 6 - Male nel primo tempo, con qualche passaggio sbagliato e un gol divorato sull'1-0. Ha il merito di costruire molto nella ripresa.

Marques ALLAN 5,5 - Se pressato va in tilt. Gioca con il freno a mano tirato visto il cartellino giallo del primo tempo. Meglio uscire e riordinare le idee in vista dell'Arsenal. (dal 67' Lorenzo INSIGNE 5,5 - Non gioca con la squadra. Si affida alle sue conclusioni da 30 metri che non trovano però il bersaglio).

Fabián RUIZ 5 - Rischia di farla grossa con un retropassaggio scellerato. Non illumina in mezzo al campo.

Piotr ZIELINSKI 5 - Tanto fumo e niente arrosto. Ha una chance in avvio di ripresa, ma la spreca malamente.

Dries Mertens esulta per il gol segnato contro il Genoa, Napoli-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Dries MERTENS 7 - Quando può fa i numeri. Cerca palla, imposta, rifinisce e fa un gran gol. Ma non basta al Napoli per tornare a vincere.

Arkadiusz MILIK 5,5 - Si muove a vuoto. Qualche colpo di testa, ma non riesce a superare un attento Radu.

All. Carlo ANCELOTTI 5 - Molto meglio rispetto ad Empoli, ma non basta per trovare la vittoria in casa contro il Genoa. Il suo Napoli delude e non è un buon segnale in vista dell'Arsenal.

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 7,5 - Beffato solo dalla perla di Mertens nel primo tempo. Poi è miracoloso in più di un intervento.

Davide BIRASCHI 6,5 - Sia con la difesa a 3 che a 4 gioca una grande partita di contenimento. Sfiora anche il gol.

Koray GÜNTER 6,5 - Bravissimo in marcatura su Milik, coglie anche un palo.

Domenico CRISCITO 6,5 - Aiuta gli altri centrali con puntuali diagonali difensive.

Pedro PEREIRA 5,5 - Non perfetto in fase difensiva. Lascia troppo spazio a Ghoulam e Mário Rui per crossare.

Stefano STURARO 4 - Il Genoa attacca, ma lui lo lascia in 10 per uno stupidissimo fallo da dietro dopo 28 minuti.

Il fallo ai danni di Allan costato a Stefano Sturaro il cartellino rosso in Napoli-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Miguel VELOSO 7 - Giro palla veloce del Genoa che con due/tre passaggi si trova nei pressi dell'area del Napoli. Aiuta anche a difendere. (dal 77' Ivan RADOVANOVIĆ 6 - Gioca con ordine nel finale di gara).

Daniel BESSA 6 - Non sempre brillante, anche perché cambia tre ruoli durante la gara. Dà comunque il suo contributo. (dall'82' Giuseppe PEZZELLA sv - Sfiora subito un autogol, meno male che Radu c'è).

Darko LAZOVIĆ 7 - Anche lui viaggia a fasi alterne, ma confeziona un gol spettacolare che vale un punto al San Paolo.

Goran PANDEV 7 - In qualche giocata sembra Maradona. Fa il bello e il cattivo tempo nella trequarti napoletana e confeziona un bellissimo assist per il gol di Lazovic. (dal 62' Esteban ROLÓN 6 - Un centrocampista in più per rendere difficile la vita al Napoli. Fa il suo lavoro senza sbavature).

Christian KOUAMÉ 6,5 - Non conclude verso la porta, ma apre gli spazi per i suoi compagni. Il primo gol nasce proprio da una sua giocata. Che duelli con Koulibaly!

All. Cesare PRANDELLI 6,5 - Il Genoa dimostra di conoscere molto bene il Napoli. Se pressati, i portatori di palla della squadra di Ancelotti vanno in difficoltà e questo è quello accade nel primo tempo. Sturaro viene espulso, ma il Genoa continua a giocare conquistando un punto importantissimo ai fini della salvezza.