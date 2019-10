--- Le pagelle del Napoli ---

Alex MERET 7 - Un gatto al 18' sul triplo tentativo dei veneti in 10 secondi. Tiene a galla il Napoli nella prima mezz'ora di assedio dell'Hellas, attento e reattivo fino alla 93'

Kévin MALCUIT 5,5 - Incerto quando deve ripiegare. Non tiene il passo di Stepinski e Zaccagni in più di un'occasione

Kostas MANOLAS 6 - In condizioni fisiche ancora non ottimali, si fa saltare da Lazovic come un birillo nella chance più ghiotta dell'Hellas. Poi ritrova la retta via e termina la partita con sacrificio

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Rientra dalla squalifica dopo il rosso rimediato contro il Cagliari. La sua gara si macchia dopo 4 minuti con un'ammonizione, ma Kalidou non si lascia intimorire. Prestazione di personalità supportata dalla solita fisicità e dalla capacità di prevedere le mosse degli avversari. Il San Paolo esplode su una sua percussione sull'out di destra

Giovanni DI LORENZO 6 - Ancelotti lo schiera a sinistra e si vede che non è il suo. In difesa, però, è perfetto

José CALLEJON 6 - Meno brillante del solito, causa compiti di copertura su Lazovic e sulle sortite esterne di Veloso. Innesca il gol dell'1-0 con il suggerimento per Fabian Ruiz

ALLAN 6 - Legna a centrocampo, tutto quello di cui Ancelotti ha bisogno con l'abbondanza di giocatori di qualità. Non si tira mai indietro

Fabian RUIZ 6,5 - Assieme a Milik il giocatore più positivo dei padroni di casa: prova tante volte la conclusione, segno che la condizione atletica è al top. Suo l'assist al polacco in occasione del primo gol

Amin YOUNES 5,5 - Ancora troppo poco per gli standard di Carletto. E' la sopresa di giornata del mister emiliano, ma la fiducia non viene ripagata. Perde tanti palloni (dal 64' ZIELINSKI 6 - Entra subito bene in partita: si guadagna la punizione dalla quale nasce il 2-0)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Delizia il San Paolo con giocate da urlo: questo basta per fare pace con la panchina e il suo pubblico. E' per metà autore del 2-0 (dal 76' MERTENS 6 - Si siede in panchina e quando entra colpisce il palo interno. Ma la cosa più bella della serata del belga è l'abbraccio con Milik dopo la doppietta del polacco: il gruppo prima di tutto)

Arkadiusz MILIK 8 - Due zampate da rapace, una caratteristica che è mancata nelle ultime uscite della banda di Ancelotti. Gol con la Polonia e doppietta col Napoli: la settimana di Arkadiusz è da incorniciare (dall'80' LLORENTE s.v.)

All: Carlo ANCELOTTI 7 - Lascia in panchina Mertens e tenta la carta Milik. In questa staffetta sta la grandezza di Carletto che ha in pugno lo spogliatoio del Napoli, nonostante i numerosi attacchi all'ambiente nelle ultime settimane. Ora servono certezze anche in Champions: 3 punti d'obbligo contro il Salisburgo mercoledì

Milik esulta per il gol contro l'HellasGetty Images

--- Le pagelle dell'Hellas ---

Marco SILVESTRI 5,5 - Salva il risultato almeno un paio di volte, anche se fa fatica a bloccare il pallone in più di un'occasione

Amir RRAHMANI 5 - Partita diligente fino all'errore sul 2-0 di Milik: si fa anticipare nettamente dal polacco

Marash KUMBULLA 6 - Dopo la partita da sogno contro la Sampdoria, si conferma anche sul palco del San Paolo. Attento e reattivo per quasi tutta la partita

Koray GUNTER 5 - Colpevole sull'1-0. Come Rrahamani si fa anticipare dal gigante polacco

Marco FARAONI 6 - Spinge poco, ma difende bene e si concede anche qualche sortita davanti

Sofyan AMRABAT 6 - Solita partita da gladiatore: il suo obiettivo è contenere un certo Insigne e la missione è parzialmente compiuta (dal 79' TUTINO s.v.)

Miguel VELOSO 5,5 - Le palle inattive (e non solo) transitano tutte dai suoi piedi, ma l'apporto di qualità che ci si aspetta da lui manca

Darko LAZOVIC 6,5 - Un vero cruccio per Malcuit, ma anche per Manolas. Corre e crea pericoli per i veneti soprattutto nella prima frazione di gioco

Mattia ZACCAGNI 6 - E' uno dei più attivi tra gli uomini d'attacco di Juric, ma Meret gli nega la gioia in due occasioni (dal 51' SALCEDO 6 - Generoso, niente di più)

Matteo PESSINA 6 - E' la mossa a sopresa di Juric. Il rendimento? Altalenante

Mariusz STEPINSKI 5,5 - Lotta e si danna per arrivare alla conclusione, ma i suoi tentativi non trovano ricompense. Dopo 5 presenze è ancora fermo a 0 gol, una miseria per un attaccante (dal 58' DI CARMINE 6 - Gioca mezz'ora, ma non sposta gli equilibri)

All. Ivan JURIC 5,5 - Il Verona è costruito a sua immagine e somiglianza, ma a volte un po' più di qualità può cambiare le partite. Il rimorso più grande è non aver concretizzato l'assedio della prima mezz'ora