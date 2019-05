Le pagelle del Napoli

Orestis KARNEZIS 6,5 - Anche il portiere greco si rende utile con due buone parate su Lautaro Martínez e su D’Ambrosio. Peccato non aver preso il clean sheet, se lo sarebbe meritato.

Kévin MALCUIT 7 - Tanta corsa, come al solito, ma questa volta ci mette anche un po’ più di precisione. Suo l’assist del momentaneo 3-0 di Fabián Ruiz. Non corre rischi con Perisić.

Raúl ALBIOL 6 - Bene nel primo tempo, poi fatica nella ripresa visto l’impiego delle due punte da parte dell’Inter. Suo il fallo da rigore su Icardi.

Kalidou KOULIBALY 7,5 - Arriva ovunque e copre su chiunque. E dire che era stato ammonito in avvio di gara: praticamente perfetto. Esce tra gli applausi di tutto il San Paolo. (dall’84’ Sebastiano LUPERTO sv - Non corre rischi nel finale).

Koulibaly - Napoli-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Faouzi GHOULAM 6,5 - Qualche colpo di tacco di troppo, ma comincia a carburare sulla sinistra. Tornerà quello dei vecchi tempi?

José María CALLEJÓN 7 - Sempre prezioso il suo lavoro a centrocampo. Si intende a meraviglia con Malcuit e va vicino al gol.

Marques ALLAN 7 - Solita pressione a centrocampo. Conquista palloni e tiene a debita distanza i giocatori dell’Inter dall’area di rigore.

Piotr ZIELINSKI 7,5 - È bravo a sbloccare il risultato con un destro imparabile per Handanovic. Non è un regista, ma sono sublimi alcune sue verticalizzazioni.

Fabián RUIZ 7,5 - Non parte benissimo, con qualche leziosismo di troppo. Nella ripresa gioca con maggior attenzione e, non a caso, trova una doppietta.

Dries MERTENS 7 - Perfetto nel tenere le giuste distanze tra centrocampo e attacco, ma soprattutto a far male tra le linee. Un assist e un gol, e l’attaccante belga raggiunge anche Sallustro nella classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli. (dall’80’ Amin YOUNES sv - Pochi palloni a disposizione per fare male nel finale).

Arkadiusz MILIK 6 - Non segna ed è poco preciso nell’area avversaria. È comunque bravo a tenere su la squadra e a dare il giusto punto di riferimento ai propri centrocampisti. (dal 76’ Lorenzo INSIGNE 6 - Non male il suo approccio alla partita. Sfiora il gol del 5-1).

All. Carlo ANCELOTTI 7 - La sua squadra è ben messa in campo e gioca con voglia e rabbia. Cosa che era mancata nelle ultime settimane…

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 5 - Non può nulla sul tiro di Zielinski, poi non è lucidissimo in occasione dei gol della ripresa. Specialmente sul 4-0 dove si fa piegare le mani da Fabián Ruiz.

Danilo D'AMBROSIO 5 - Si mangia un gol nel finale e viene surclassato da Fabián Ruiz.

João MIRANDA 4,5 - Tanti, troppi, gli errori in fase di marcatura. Si perde spesso l’uomo, vedi sul gol di Mertens che chiude il match.

Milan SKRINIAR 5 - Tiene bene la marcatura su Milik, ma si perde tutti gli altri.

Kwadwo ASAMOAH 5 - Questa volta le sue diagonali difensive non funzionano. Non riesce a fermare Malcuit che fa la differenza a destra.

Roberto GAGLIARDINI 5 - Poco ispirato, non riesce ad illuminare l’Inter. (dal 58’ Matías VECINO 5 - Quasi mai pericoloso una volta entrato).

Marcelo BROZOVIĆ 5 - Fatica a produrre gioco dalla propria metà campo. Tanti gli errori del croato a far ripartire l’azione.

Brozovic - Napoli-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Matteo POLITANO 5,5 - Il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, ma sbaglia sull’unica occasione da gol creata. (dal 46’ Mauro ICARDI 6 - Non è preciso, ma questa volta ci mette impegno. Segna su rigore, ma è troppo tardi per riaprire il match).

Radja NAINGGOLAN 5 - Quando arriva al limite dell’area ci si aspetta tanto da lui, ma sbaglia sempre l’ultima scelta (la passa quando deve calciare, calcia quando dovrebbe passarla).

Ivan PERISIĆ 4,5 - Non è il solo a sbagliare, ma il croato non riesce mai ad essere pericoloso nella metà campo avversaria. (dall’80’ Antonio CANDREVA sv - Nel finale ha comunque un’occasione per rendere meno amaro il passivo).

Martínez LAUTARO 6 - Karnezis gli nega il pareggio, poi ci si mettono la traversa e Koulibaly. Lui comunque ci prova.

All. Luciano SPALLETTI 4 - Non si può arrivare all’ultima giornata con il rischio di perdere un posto per la Champions. Se l’è giocata malissimo. Ok non vincere al San Paolo, ci sta, ma beccare un’umiliazione del genere può aprire diversi scenari negativi in vista dell’ultima giornata.