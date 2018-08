Le pagelle di Napoli-Milan 3-2: Zielinski salva-Napoli, Biglia flop, Higuain a secco

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5,5 – Non un monumento alla reattività; così così sulla rasoiata di Calabria, per quanto ravvicinata.

Elseid HYSAJ 5 – Male nella prima ora, quando Il Milan rischia di ipotecare la vittoria. Black out totale nel primo tempo, quando gli esterni del Milan sfondano dalle sue parti.

Raúl ALBIOL 6,5 – Autoritario a tratti, ad altri ruvido: frena Higuain con le buone o con le cattive, indistintamente.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Vedi sopra, la coppia centrale del Napoli funziona eccome; anche lui deve spendere il giallo per arginare una ripartenza rossonera.

Mário RUI 5,5 – Gli esterni bassi oggi non funzionano a dovere e Suso dalle parti del terzino portoghese sfonda spesso e volentieri. (73’ Sebastiano LUPERTO 6 – Entra in partita con il giusto atteggiamento).

Marques ALLAN 7 – Uno e trino. Ha il dono dell’ubiquità ma non si fa apprezzare solo per la tigna e il movimento continuo, ma anche per la qualità dispensata in campo, come quando regala a Mertens il cioccolatino del 3-2. Vera anima del Napoli.

Marek HAMSIK 5,5 – Conferma i limiti nel ruolo di regista basso: proprio non gli riesce di velocizzare l’azione, Jorginho era un’altra cosa su quelle zolle (63’ Dries MERTENS 7 - Entra e spacca in due la difesa del Milan con inserimento sanguinoso per il 3-2 e altre chance sparse per arrotondare il punteggio. Arma letale, dall’inizio o a gara in corso, indifferentemente.)

Piotr ZIELINSKI 7,5 – Devastante, è lui più di ogni altro il salva-Napoli questa sera; impressionante la sua facilità di calcio con entrambi i piedi come dimostrato dalla doppietta da urlo: rasoiata di sinistro e destro al volo di collo pieno. Irremovibile. (72’ Amadou DIAWARA 6,5 – È lui a innescare la corsa di Allan dando il la all’azione del 3-2. Ora Ancelotti gli regalerà una maglia da titolare?)

José María CALLEJÓN 6,5 - Cresce alla distanza sfondando sulla destra e facendo capire per l'ennesima volta perchè passano gli allenatori ma lui resta intoccabile nello scacchiere azzurro. Oro di Napoli.

Arkadiusz MILIK 5,5 - Serata priva di gloria per l'attaccante centrale del Napoli; sbatte sui guantoni di Donnarumma nel primo tempo ed è ben contenuto dai centrali rossoneri. Il Napoli trova altre vie per far male alla retroguardia del Milan e lui rimane a secco.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Sfiora a più riprese il gol, ma viene fermato da Donnarumma o dalla millimetrica imprecisione. Quando entra Mertens si ridesta come per magia e maltratta senza soluzione di continuità la difesa rossonera.

All. Carlo ANCELOTTI 6,5 - Bravo a giocarsi le carte Mertens e Diawara nel momento più opportuno...E ancora una volta il suo Napoli ribalta la partita nonostante la partenza ad handicap. Segno di gran carattere. Si sta rivelando un ottimo gestore della rosa a disposizione, da "sarto" extra luso qual è.

Gonzalo HiguainGetty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 – Rimane nella terra di mezzo in occasione del 2-2; la sensazione è che sia ripartito dalle incertezze che avevano costellato la stagione precedente.

Davide CALABRIA 6 – Media tra una fase offensiva da 7 pieno (vedi il gol seguito a sontuoso inserimento) e una fase difensiva da 5.

Mateo MUSACCHIO 5 – Pasticcia con Biglia in occasione dell’1-2 e soffre la pressione partenopea nel finale. Paga endemici deficit di concentrazione.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 – Un muro per lunghi tratti, è costretto ad abdicare negli ultimi 20/25 minuti.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Perde lucidità nel finale di gara ma nel complesso disputa una gara ordinata e caparbia in fase difensiva.

Franck KESSIE 6 – Si sfianca in fase di interdizione e prova a far ripartire l’azione. Moto perpetuo, non sempre accompagnato da lucidità. Solito Kessie nel bene e nel male.

Lucas BIGLIA 5 – Entra nell’azione del primo gol rossonero, ma perde una quantità spropositata di palloni davanti alla difesa. Da uno di questi nasce il gol dell’1-e che rianima il Napoli. (58’ Tiemoué BAKAYOKO 5 – Ingresso nefasto e scollegato con il resto della ciurma. Non pronto)

Giacomo BONAVENTURA 7 – Sontuoso al San Paolo. Firma un gol da cineteca e nel momento migliore del Milan è assoluto trascinatore. Imprescindibile per la gestione Gattuso. (82' Patrick CUTRONE sv)

SUSO 7 – Apparecchia il destro di Calabria e la sponda aerea di Borini. Devastante nella prima ora, poi cala anche perché non più supportato dai compagni.

Gonzalo HIGUAIN 5,5 – Stavolta non incide contro la sua ex squadra, stretto nella morsa dei due centrali azzurri: avvia l’azione del provvisorio 0-2, è vero, ma si divora la palla del potenziale 3-3 con un errore non da lui. Intermittente.

Fabio BORINI 6,5 – Buon interprete del ruolo di attaccante esterno; per l’assist offerto a Bonaventura e per l’apporto energetico sul versante di sinistra. Ripaga la fiducia del tecnico. (71’ Diego LAXALT 6 – Sulla sinistra dà subito fastidio ai diretti avversari e offre almeno un ottimo pallone a Higuain).

Allenatore Gennaro GATTUSO 6 - Il Milan per oltre un'ora si disimpegna alla grande applicando con coraggio il gameplan di Gattuso, fato di costruzione del gioco dalla linea di difesa e dai consueti triangoli sulle catene esterne. Poi il solito errore nel settore nevralgico del campo fa crollare il castello e la frittata è fatta. Occasione persa per portare a casa punti preziosi dal San Paolo, ma si dovrà ripartire dai buoni segnali offerti.