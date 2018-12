Le pagelle di Napoli-SPAL 1-0: Meret decisivo, Antenucci isolato

===Napoli===

Alex MERET 7,5 – Dopo un primo tempo di ordinaria amministrazione, diventa protagonista nella ripresa ed eroe nel finale. Attento su Vicari e Lazzari, reattivo su Paloschi, magico su Fares. Decisivo.

Elseid HYSAJ 6 – Partita ordinata e con qualche guizzo inaspettato, vedi il lancio millimetrico con cui pesca Insigne in area nel primo tempo. Ma quel corner regalato nel finale poteva costar caro...

Raul ALBIOL 7 – Impeccabile dietro, questa volta è decisivo anche sottoporta con un gol bello e importante.

Kalidou KOULIBALY 7 – Ennesima partita da padrone della difesa. Dalle sue parti non si passa mai, è protagonista anche di un paio di sgroppate palla al piede che fanno impazzire il San Paolo. A un passo dal 2-0 di testa.

Faouzi GHOULAM 6 – Non sarà ancora quello che era prima dell’infortunio, ma la sua crescita continua. (dal 79’ Sebastiano LUPERTO SV)

Josè Maria CALLEJON 6 – Continua il digiuno e ne soffre sicuramene. A volte un po' fuori dalla manovra, ma dà il suo contributo anche in fase difensiva.

Marko ROG 6,5 – Molto aggressivo, recupera diversi palloni e va anche al tiro nel primo tempo. Cala un po’ nella ripresa, ma la prestazione resta positiva. (dal 66’ Fabian RUIZ 5,5 - Parte con grinta, poi commette qualche errore di troppo)

Marek HAMSIK 6 – Smista i palloni a centrocampo come al solito, ma non aggredisce la partita, non cambia mai passo.

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Calcia due volte, ma malamente. A volte si perde nel cercare la giocata difficile. E anche lui cala nel secondo tempo.

Dries MERTENS 6 – Un assist, su corner, un palo che grida vendetta e alcuni spunti dei suoi. Ma non sempre è lucido. (dal 83’ Amadou DIAWARA SV)

Lorenzo INSIGNE 6 – Nel primo tempo si vede quasi solo in occasione del gol annullato. Non è sicuramente nella sua miglior versione, ma regala comunque un paio di scambi interessanti con Mertens.

===SPAL===

Alfred GOMIS 6,5 – Poche colpe sul gol, per il resto alza la saracinesca a chiunque passi dalle sue parti.

Kevin BONIFAZI 6 – Personalità e tempismo. Si oppone con il corpo al tiro di Zielinski che poteva fare danni. (dal 83’ Sergio FLOCCARI SV)

Thiago CIONEK 5,5 – Traballa un po', non è proprio l'emblema della sicurezza.

Johan DJOUROU 6 – Si batte bene contro gli attaccanti avversari, poi si fa male da solo ed è costretto al cambio. (dal 42’ Francesco VICARI 6 - Si butta nella mischia con coraggio, cercando di non far rimpiangere il suo predecessore. Anche se Albiol era il suo uomo sul gol)

Manuel LAZZARI 6 – Qualche accelerazione delle sue, anche se è meno continuo del solito. Certo, contro il Napoli deve preoccuparsi di più della fase difensiva.

Pasquale SCHIATTARELLA 6 – Prezioso nelle due fasi, anche se fatica un po' in costruzione.

Mirko VALDIFIORI 5 – Troppo compassato per rendere viva la manovra della SPAL, soffre il giro palla del Napoli. (dal 69’ Mattia VALOTI 6 - Entra con voglia, va anche al tiro. Ma senza fortuna)

Jasmin KURTIC 5,5 – Meno brillante del solito, non si intende con la coppia d'attacco e non riesce a fungere da collante. Ammonito, salterà la prossima.

Mohamed FARES 6,5 – Ottima partita. Corre senza sosta dall'inizio alla fine, salta l'uomo e prova a mettere in difficoltà la coppia Callejon-Hysay. A un passo dal pareggio nel finale, ma trova super Meret.

Alberto PALOSCHI 5 – Piuttosto evanescente per buona parte del match, si va vedere nel recupero con un destro che Meret gli devia in corner.

Mirco ANTENUCCI 5 - Spesso molto isolato, combina davvero poco contro lo strapotere fisico di Koulibaly e Albiol. Non calcia mai, ne crea occasioni. Giornata molto difficile.