=== PARMA ===

Luigi SEPE 6,5 - Dopo la pessima partita con la Lazio si riprende con una buona prestazione. Sui gol non può nulla.

Simone IACOPONI 6 - Primo tempo abbastanza tranquillo dalla sua parte, è fortunato che l'Atalanta spinge di più sull'altra corsia. Esce per infortunio. (Dal 46' Francisco SIERRALTA 5 - Cerca di far valere il suo fisico contro Castagne e compagni, ma viene saltato regolarmente).

Alessandro BASTONI 5 - Dopo la buona prova con l'Under-21, il giovane difensore incappa nella giornata sbagliata. Sua la colpa sul gol del pareggio ospite, mai sicuro negli interventi e spesso in affanno.

Bruno ALVES 5,5 - Anche oggi grande fatica. Tiene come può contro tutto l'attacco avversario, ma nel finale crolla. Prova a rendersi pericoloso in attacco e sulle palle inattive, ma non viene mai imbeccato dai compagni. Bella la punizione nella prima frazione, bravo Gollini a farsi trovare pronto.

Riccardo GAGLIOLO 5 - Hateboer, Pasalic e Gomez gli creano troppi problemi e lui non riesce a fermare le avanzate degli avversari.

Juraj KUCKA 6 - L'unico sufficiente del centrocampo ducale. Solita grinta in mezzo al campo, qualche lampo anche in zona offensiva.

Matteo SCOZZARELLA 5 - Dovrebbe essere il play di questa squadra, non si propone mai e i difensori sono costretti ai soliti lanci lunghi per Gervinho.

Luca RIGONI 5 - Male nel mezzo, sovrastato dai centrocampisti avversari.

Luca SILIGARDI 5,5 - Poco pericoloso davanti, non crea nulla di pericoloso. In questo Parma così povero tecnicamente lui doveva dare un po' di luce, invece non si vede mai.

Fabio CERAVOLO 5,5 - Ha pochi palloni giocabili, l'unica palla gol la spreca malamente. (Dal 72' Nicolás SCHIAPPACASSE 6 - Se ne parla fin troppo di lui, venti minuti difficilmente giudicabili).

Kouassi GERVINHO 7 - Il migliore del Parma. Parte e la mette dentro con la sua solita corsa. Ha una seconda occasione per pungere ma sbaglia sul più bello. Bravissimo anche da uomo assist per Ceravolo. Si fa male ad inizio secondo tempo e deve uscire. (Dal 64' Marcello GAZZOLA 5,5 - Con il suo ingresso il Parma si abbassa troppo e crolla).

All. Roberto D'AVERSA 5,5 - Ancora una volta il Parma perde al Tardini. La squadra rimane in partita sino al vantaggio degli ospiti, ma è troppo dipendente dai lampi dei singoli. Il gioco latita e il centrocampo fatica a creare. Ringrazia, come spesso è accaduto nell'ultimo periodo, la classifica.

Esultanza dell'Atalanta contro il ParmaLaPresse

=== ATALANTA ===

Pierluigi GOLLINI 7 - Fantastico su Ceravolo, superbo sulla punizione di Bruno Alves. Salva il risultato per ben due volte nel primo tempo.

Andrea MASIELLO 6 - E' quello che ha meno problemi della retroguardia, abbastanza preciso in tutte le chiusure. (Dal 62' Arkadiusz RECA 6 - Entra ma il Parma non crea azioni pericolose. Mezz'ora tranquilla per lui).

José PALOMINO 6 - E' il leader della difesa bergamasca. Bravo a comandare la linea difensiva tenendo Gervinho e Siligardi.

Gianluca MANCINI 5,5 - Non brillantissimo, si perde più volte Ceravolo in corsa. (Dall'86' Berat DJIMSITI S.V).

Hans HATEBOER 6,5 - Presenza costante sulla fascia destra, ogni volta che entra in possesso del pallone spinge con convinzione.

Remo FREULER 6,5 - Utilissimo nel mezzo con tanti palloni filtranti per i compagni.

Marten DE ROON 6,5 - Solito padrone del centrocampo, detta i ritmi, accorcia e fa ripartire l'azione.

Mario PASALIC 6 - L'errore nei primi minuti è di quelli pesantissimi, dato che porta al gol Gervinho. Il resto della partita però è da primo della classe, con tanti guizzi in avanti e la rete del pareggio. (Dal 53' Josip ILICIC 5,5 - Grande bocciato di inizio gara, entra ma non riesce a lasciare il segno).

Timothy CASTAGNE 6 - Sembra quello più in difficoltà nel mezzo, ma si risolleva alla grande con un fantastico assist per il gol vittoria di Duvan.

Alejandro GOMEZ 7,5 - Vero, Duvan Zapata fa una gran doppietta, ma il migliore di oggi è il solito Papù, utilissimo in fase difensiva ed immenso davanti. Fa tutto quello che vuole in attacco, rendendosi pericoloso in zona gol e fantastico nell'offrire assist al bacio per i compagni.

Duvan ZAPATA 7,5 - Solida prestazione e doppieta fondamentale per lui e per il campionato dell'Atalanta. Grandissimo campione in mezzo all'area, fa veramente paura nel mezzo.

All.: Gian Piero GASPERINI 7 - Nonostante la difficoltà iniziale, l'Atalanta si riprende al meglio giocando un grande calcio. Recupera ancora una partita iniziata male, trionfando nel finale. Tre punti fondamentali, l'Europa la si può veramente sognare.