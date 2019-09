Le pagelle di Parma-Cagliari 1-3: Cholito e Darmian redivivi, Gervinho e Inglese non pervenuti

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6 – Non ha colpe sui quattro (3 convalidati) gol del Cagliari

Matteo DARMIAN 6,5 - In cerca di riscatto e di una chiamata di Mancini, il terzino classe ’89 sembra essere tornato quello del Torino. Alla “prima” dopo aver salutato i Red Devils regala ai suoi fantallenatori un +1 d’oro

Bruno ALVES 6 – Colpisce un palo clamoroso sulla solita punizione magistrale nel primo tempo e gli viene annullato un colpo di testa con torsione da fenomeno per fuorigioco millimetrico nel finale. Pomeriggio sfortunato

Simone IACOPONI 5,5 – Alla sua centesima presenza con la maglia del Parma, tiene fino al 3-1, quando tutta la difesa emiliana viene scherzata dal Cholito

Riccardo GAGLIOLO 4,5 – Principale colpevole del flop di d'Aversa: si perde Ceppitelli in occasione del raddoppio rossoblù e si fa scippare la palla che porta al tris di Simeone. Pomeriggio da dimenticare.

HERNANI 5 – Difende poco e male e si fa vedere in avanti con un paio di timide conclusioni. In cerca di continuità

Gaston BRUGMAN 5 - In difficoltà quando i ritmi si alzano vertiginosamente: ha bisogno ancora di minuti nelle gambe per abituarsi alla Serie A (dal 72' PEZZELLA 6 - Senza infamia e senza lode)

Antonino BARILLA' 6 – Accorcia il vantaggio rossoblù, certo ma dopo essersi divorato la palla del vantaggio dopo cinque minuti

Dejan KULUSEVSKI 6,5 – Nella prima ora di gioco è l'unico che mette anima e corpo per attaccare la porta difesa da Olsen. Si testa con l'arte dell'assist: mette due volte Gervinho davanti all'ex portiere della Roma

Roberto INGLESE 4,5 – Mai pericoloso, non tiene un pallone e non è mai un riferimento per i compagni. In evidente ritardo di condizione (dal 72' CORNELIUS 6 - Partecipa all'assedio finale senza gloria)

GERVINHO 5 – Non è la sua giornata a parte una giocata strepitosa con miracolo di Olsen annesso. Il Parma ha bisogno ben altro da lui

All. Roberto D’AVERSA 5 – Ha tutti a disposizione al contrario del suo collega Maran, ma la sua squadra sembra atleticamente indietro rispetto ai rossoblù. Ci sarà tanto da lavorare, soprattutto in attacco

Darmian alla prima di titolare con la maglia del ParmaLaPresse

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 7 - Inizia timidamente con una presa maldestra su un tiro non irresistibile di Hernani. Compie un autentico miracolo in tuffo su Gervinho e salva il risultato nel finale in un paio di occasioni. E' l'inizio di una nuova era per lo svedese?

Fabrizio CACCIATORE 6 - Argina bene Gervinho senza subire grandi incursioni dalla sua parte

Fabio PISACANE 6,5 - Ha vita facile con Inglese che è in giornata no, ma la sua prova è ai limiti dell'impeccabile. (dal 68' KLAVAN 5,5 - Rischia di rimettere il Parma in corsa per un suo tocco in area ai limiti della legalità)

Luca CEPPITELLI 7,5 - In stato di grazia. Escluso da Maran contro l’Inter torna da protagonista con tanto di fascia. Perfetto il suo inserimento in occasione del primo gol, imperioso lo stacco nel secondo. Strabiliante

Luca PELLEGRINI 5,5 - Inizia bene, ma soffre sull'asse Darmian-Kulusevski, dove Rog stenta a dargli una mano. Male nella ripresa (dal 63' LYKOGIANNIS 6 - Con l'ingresso del greco la situazione migliora)

Nahitan NANDEZ 7 - Semina panico nella difesa ducale. Grande assist in occasione del primo gol di Ceppitelli e partita di qualità con strappi improvvisi. Il classe '95 promette bene

Luca CIGARINI 6,5 - Il tacco no look che da il via all'azione del vantaggio rossoblù è da annali. Vellutata la punizione in occasione del raddoppio del suo capitano

Marko ROG 5,5 - Non offre il raddoppio in copertura a Pellegrini, partita confusa

Lucas CASTRO 6 - Tanta quantità, si mette a disposizione dei compagni e rimane in campo fino alla fine

João PEDRO 5,5 - Sparisce dalla partita per larghi tratti, non sfrutta i contropiedi dei suoi. Il Var gli nega la gioia del gol

Giovanni SIMEONE 6,5 - Torna al gol sfruttando una delle rare occasioni che la partita gli concede: un'altra ottima notizia per Maran.

All. Rolando MARAN 6,5 - Non ha a disposizione Cragno (infortunio alla spalla) e Pavoletti (rottura del crociato, starà fuori almeno 7 mesi), assenti anche Nainggolan e Faragò per problemi fisici, ma il suo Cagliari al Tardini corre e ha garra. Prima vittoria stagionale che dà entusiasmo ad un gruppo che aveva iniziato tra sfortuna e un po' superficialità