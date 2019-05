Le pagelle di Parma-Fiorentina 1-0: Scozzarella decisivo, Chiesa predica nel deserto

===PARMA===

Luigi SEPE: 6 Inoperoso nel primo tempo, attento e fortunato a smanacciare sulla traversa un tiro-cross di Chiesa ad inizio ripresa, in una delle pochi tiri in porta della Fiorentina.

Marcello GAZZOLA: 6 Prova a salvarsi col mestiere quando lo punta Chiesa. Si riprende alla distanza e porta a casa la salvezza.

Simone IACOPONI: 6 Battaglia con Simeone e porta a casa lo scalpo, tenendo a bocca asciutta il Cholito. Senza Bruno Alves, guida con personalità la difesa.

Alessandro BASTONI: 5.5 Trema nel primo tempo quando Benassi, gli scippa un pallone e crea un’occasione interessante. Resta l’unico errore da matita rossa in una partita ottima.

Riccardo GAGLIOLO: 5.5 Grinta e mestiere al servizio della causa gialloblù. Adattato terzino, soffre gli spunti di Chiesa e Benassi.

Jurai KUCKA: 6 Guerriero del centrocampo, poco lucido in diversi frangenti, ma non lesina carattere, grinta e attributi.

Leo STULAC: D’Aversa lo rispolvera titolare dopo tre mesi ma l’esperimento non paga dividendi.

(dal 68’ Matteo SCOZZARELLA 6.5 Regia lucida e soprattutto la punizione calibrata da cui scaturisce l’autogol di Gerson)

Antonino BARILLA: 6 Nel primo tempo sbaglia un rigore in movimento, calciando debolmente tra le braccia di Lafont. Non si riprende completamente dall’errore ma non lesina generosità.

Filippo SPROCATI: 6.5 Atleticamente il più in palla del terzetto offensivo. Fa la mezzala in ripiegamento e l’esterno offensivo, brillando sia per quantità che per qualità.

Fabio CERAVOLO: 7 A volte basta metterci la schiena per diventare un eroe salvezza e riscattare una partita più ricca di ombre che di luci. Si catapulta sulla punizione di Scozzarella dalla trequarti e, complice la deviazione di Gerson, manda in estasi il pubblico emiliano certificando la salvezza dei gialloblù, con una giornata d’anticipo.

GERVINHO: 6 Riceve palla e semina subito il panico cogliendo un palo che grida vendetta. La gara diventa sporca e gli spazi per sprigionare la propria velocità è praticamente nulla e ad inizio ripresa è costretto ad alzare la bandiera bianca per un infortunio muscolare.

(dal 54’ Alberto GRASSI: 6.5 Sei mesi dopo il tremendo infortunio al crociato, partecipa alla festa salvezza giocando 40 minuti convincenti in cui dà dinamismo alla mediana crociata)

All. Roberto D’AVERSA: 6.5 Bravo e fortunato a trovare in panchina, gli elementi in grado di cambiare la partita. Tira un bel sospiro di sollievo festeggiando la salvezza, dopo un paio di mesi complicati, in cui la sua squadra aveva inanellato solo pareggi e sconfitte.

=== FIORENTINA ===

Alban LAFONT: 6 Incolpevole sul gol e sulla sconfitta. Prova a tenere a galla la squadra che però crolla per la quinta partita consecutiva.

Nicola MILENKOVIC: 5.5 Il meno peggio per Mezzo punto in meno per i clamorosi errori sottorete che costano carissimo.

Federico CECCHERINI: 5.5 Chiamato a sostituire Pezzella, non lo fa rimpiangere troppo nel corso del match tranne quando si perde Ceravolo nel primo tempo sul corner, in cui il Parma colpisce il secondo legno di giornata.

Vitor HUGO: 6 Sempre in bilico fra la grande giocata e l’errore macroscopico, potrebbe ergersi eroe anche in attacco ma schiaccia troppo un bel corner.

Cristiano BIRAGHI: 5 L’ombra del terzino che aveva conquistato il posto da titolare in Nazionale. Sempre in difficoltà in fase difensiva, poco efficace anche in avanti. Pericolo costante.

Jordan VERETOUT: 5.5 Montella lo ricicla mezzala dove soffre meno in fase difensiva, va spesso al tiro ma non impensierisce praticamente mai il portiere.

GERSON: 5.5 Partita senza infamia e senza lode. Sfortunatissimo sulla deviazione da cui scaturisce il gol vittoria del Parma.

Marco BENASSI: 6.5 Salva un gol fatto su Kucka con un acrobatico salvataggio sulla linea ed insieme a Chiesa, è l’unica costante spina nel fianco per la retroguardia emiliana. Ultimo a mollare.

Kevin MIRALLAS: 5.5 Venti minuti anonimi, dopo una percussione centrale interessante accusa un risentimento muscolare ed è costretto a lasciare il campo prima della mezzora di gioco.

(dal 27’ Bryan DABO: 5.5 Si adatta a giocare terzo offensivo di destra ma è una soluzione d’emergenza e si vede).

Federico CHIESA: 6.5 Predica nel deserto. Meriterebbe anche un rigore nel finale che però Giacomelli non concede. Pazzesco che una squadra che si può permettere un giocatore così nelle proprie fila, a 90’ dal fischio finale non sia ancora certa della salvezza matematica in Serie A.

Giovanni SIMEONE 5 Montella lo rilancia titolare dopo i 90’ trascorsi in panchina contro il Milan, ma non ripaga la fiducia del tecnico. Tanta grinta e voglia di sbattersi ma ancora una volta le polveri restano bagnate e pericoli per Sepe praticamente nulli.

(dal 77’ Luis MURIEL 5.5 Prova a mettersi in proprio ma non è giornata)

All. Vincenzo MONTELLA: 4,5 La sua avventura si sta trasformando in un autentico psicodramma. Quinta sconfitta consecutiva, vittoria che manca come acqua nel deserto e la salvezza ora è tutta da conquistare, in una sfida salvezza da incubo contro il Genoa. Una partita in cui questa viola ha tutto da perdere...