Le pagelle di Parma-Genoa 1-0: Kucka cuore ingrato, male Gervinho e Kouamé

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6 - Non sempre preciso, ma riesce a portare a casa un altro clean sheet.

Simone IACOPONI 6 - Ottimo in copertura su Kouamé per trequarti gara. Non si fa però vedere in fase di spinta.

Bruno ALVES 5,5 - Si fida troppo della sua tecnica e regala tanti palloni agli attaccanti del Genoa.

Riccardo GAGLIOLO 6 - Torna a fare l'interno e non sfigura.

Federico DIMARCO 6 - Rientro importante per l'ex Inter. Non è sempre continuo sulla fascia, ma garantisce una buona prestazione. Prova a combinare con Gervinho e non sfigura in difesa. (dall'84' Alessandro BASTONI sv - Entra nel finale per mettere al sicuro il risultato).

Juraj KUCKA 6,5 - Solita grinta in mezzo al campo ma, soprattutto, il gol partita con il Parma che ritrova i tre punti che mancavano ormai da due mesi. 2 reti e 3 assist da quando è arrivato, sicuramente uno degli acquisti più azzeccati della sessione invernale.

Parma-Genoa - Gol di KuckaLaPresse

Matteo SCOZZARELLA 5,5 - Anche lui non era in perfette condizioni fisiche. Sbaglia qualche passaggio di troppo e viene spesso superato dalla linea mediana avversaria. (dal 71' Jonathan BIABIANY 6 - Non fa sfracelli, ma dà sicuramente più vitalità al reparto offensivo).

Luca RIGONI 6 - Dà una mano a Iacoponi in fase difensiva. Manca un gol clamoroso dopo la traversa di Kucka, ma è sempre molto partecipe nella manovra del Parma.

Luca SILIGARDI 6,5 - Poco pericoloso davanti, ma D'Aversa gli chiede un altro tipo di lavoro. Rientra spesso in difesa su un Criscito scatenato e recupera diversi palloni. (dall'87' Francisco SIERRALTA sv - Entra per aiutare nelle palle alta, ma non si fa vedere nel finale).

Roberto INGLESE 5,5 - Sfiora l'eurogol a fine primo tempo, ma non riesce a pungere. Sempre chiuso dalla coppia Romero-Zukanović.

Kouassi GERVINHO 5 - Questa volta ha le polveri bagnate. Non riesce a sfondare sulla fascia, dove c'è sempre Pedro Pereira ad attenderlo.

All. Roberto D'AVERSA 6 - È costretto a cambiare gioco nella ripresa perché Gervinho non riesce a sfondare, ma non si fida comunque di un possibile cambio di fascia. La sua squadra, però, è brava a tenere in difesa nonostante le accelerate degli attaccanti genoani.

Le pagelle del Genoa

Chitolina JANDREI 6 - Quelli del Parma, in realtà, non tirano mai. Lui prova ad essere utile con i piedi in fase di impostazione. Fa comunque una buona parata sul colpo di testa di Kucka, ma lo slovacco segna in tap-in.

Pedro PEREIRA 6,5 - Grandissima partita difensiva su Gervinho. Attacca solo nel finale di gara, ma ci stava il sacrifico per contenere l'ivoriano. (dall'87' Gianluca LAPADULA sv - Entra nel finale, ma non è mai pericoloso).

Cristian ROMERO 6,5 - Primo tempo difficile, ma nella ripresa è un muro. Non sbaglia più nessun intervento.

Ervin ZUKANOVIĆ 6,5 - È il migliore in fase difensiva, coprendo molto bene il campo. Ci prova anche su punizione, ma il tentativo nel finale è da dimenticare.

Domenico CRISCITO 6,5 - Non corre nessun pericolo dietro, si fa vedere con continui cross non sfruttati.

Siligardi a duello con Criscito - Parma-Genoa - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Lukas LERAGER 6,5 - Sfiora il gol, poteva fare meglio in quella occasione. Gioca però una buona gara di contenimento, con gli occhi sempre dietro per non lasciare troppo campo a Gervinho.

Ivan RADOVANOVIĆ 5 - Troppo lento il suo giro palla. Viene anche ammonito, non riuscendo più ad essere utile in fase difensiva. (dall'81' Goran PANDEV 5,5 - Il suo ingresso sembra poter cambiare volto alla gara, ma è troppo pasticcione).

Daniel BESSA 5,5 - Nel primo tempo combina bene con Kouamé e Criscito, anche se sbaglia qualche passaggio. Nella ripresa sparisce, anche per un colpo alla gamba subito. (dal 74' Esteban ROLÓN 5,5 - Non dà nulla di più alla manovra del Genoa).

Darko LAZOVIĆ 5 - Non lo si vede mai. La fascia destra, infatti, non viene sfruttata a dovere dalla squadra di Prandelli.

Antonio SANABRIA 6 - La mira non è quella giusta, ma è il più pericoloso dei suoi. Fa a sportellate con Bruno Alves e Gagliolo, liberando spazi per i compagni di reparto, spazi che però non vengono sfruttati.

Christian KOUAMÉ 5 - Pericoloso solo da metà secondo tempo in poi. Annullato dalla coppia Iacoponi-Siligardi. Nel finale sceglie di giocare da punta vera, ma sbaglia più di un'occasione.

All. Cesare PRANDELLI 5,5 - Molto bene l'idea di piazzare Pedro Pereira su Gervinho, ma su quella fascia il Genoa non riesce mai ad attaccare. Lazović non viene mai sfruttato e il Genoa si concentra troppo sulla sinistra. Ancora una partita no per Kouamé, sarebbe ora di cambiargli posizione.