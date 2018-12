Le pagelle di Parma-Roma 0-2: Under immarcabile, Cristante bomber, Biabiany flop

=== Parma ===

Luigi SEPE 6,5 – Evita un passivo peggiore. Para tutto quello che può parare e sventa i ripetuti tentativi di Dzeko. Subisce due gol ma poteva andare peggio.

Simone IACOPONI 5,5 – Nell’uno contro uno paga dazio e quando stringe la marcatura è troppo incerto.

BRUNO ALVES 6 – Resiste centralmente nonostante i tanti attacchi della Roma. È un giocatore molto importante per la squadra di D’Aversa.

Alessandro BASTONI 5,5 – Mette qualche pezza ma alla lunga i tre giovani trequartisti di Di Francesco gli tolgono i punti di riferimento.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 – Con Florenzi ingaggia dei duelli interessanti, ma soffre l’intraprendenza del diretto avversario.

Alessandro DEIOLA 5,5 – Cristante e Nzonzi fanno girare il pallone e gestiscono il possesso facendolo finire fuori giri e dai radar.

Leo STULAC 5,5 – Su punizione ha una buona chance ma calcia male. Non imprime velocità alla manovra.

Antonino BARILLA’ 5,5 – Un po’ leggero nei contrasti, lascia il campo anche con un giallo sul groppone (dall’82’ Antonio DI GAUDIO s.v.).

Jonathan BIABIANY 5 - I compagni d’attacco sbagliano (come nel caso di Siligardi) o regalando almeno qualche strappo (come Gervinho) mentre l’ex Inter è un assente ingiustificato (dal 68’ Mattia SPROCATI 5,5 – Non era facile, ma non incide nei minuti a disposizione).

Luca SILIGARDI 5 – Si divora il gol del vantaggio in beata solitudine di fronte a Olsen. Un errore grave perché certi treni, contro le grandi squadre, passano una sola volta (dal 61’ Fabio CERAVOLO 5,5 – Non fa nulla per cambiare una sentenza che sembrava già scritta dall’avvio di ripresa).

GERVINHO 5,5 – Qualche sgroppata delle sue e qualche strappo in velocità mettono alla prova Fazio e compagni. L’ex della sfida, però, non lascia il segno.

All. Roberto D’AVERSA 5 – Il Parma subisce il palleggio e la qualità della Roma. Il girone d’andata può comunque essere archiviato come positivo, nonostante un andamento altalenante nelle ultime settimane.

Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under, Roma, Serie A 2018-19LaPresse

=== Roma ===

Robin OLSEN 6,5 – Mette le sue manone sulla vittoria in virtù di una parata super su Siligardi sul punteggio di 0-0.

Alessandro FLORENZI 6,5 – Sempre lucido e pimpante nelle due fasi, è abile anche nell’uno contro uno.

Kostas MANOLAS 6,5 – Il guerriero si arrende a un risentimento all’adduttore dopo una buona prova. Potrà recuperare durante la sosta (dal 60’ JUAN JESUS 6 – Ordinaria amministrazione nella mezzora finale).

Federico FAZIO 6 – Gervinho gli crea qualche problema quando lo punta in velocità, ma alla fine la Roma rischia poco.

Aleksandar KOLAROV 6 – Sempre insidioso nelle sue traiettorie, potrebbe sfondare a suo piacimento ma gioca un po’ con il freno a mano tirato.

Bryan CRISTANTE 7 - Terzo gol nelle ultime 5 partite in A per lui. Il bomber di dicembre della Roma è una garanzia: di testa salta sempre con i tempi giusti e negli inserimenti sa essere letale.

Steven NZONZI 6 – Fa girare il pallone con attenzione. Ordinato, spreca pochi palloni senza strafare.

Cengiz UNDER 7,5 - Protagonista con un assist e un gol, va anche vicino alla doppietta personale. Immarcabile.

Nicolò ZANIOLO 6 – Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Si limita a qualche conclusione ma non sembra nemmeno lui troppo convinto. È giovane e deve continuare a essere umile, come gli chiede il suo allenatore (dal 74’ Lorenzo PELLEGRINI 7 – Che impatto! Con un assist dopo un solo minuto dal suo ingresso in campo lo 0-2 è cosa fatta. Sfiora anche il gol nel finale. Bentornato).

Justin KLUIVERT 6,5 – Bravo a trovare Dzeko e molto pericoloso in contropiede. Il ragazzo cresce e prende fiducia.

Edin Dzeko - Parma-Roma - Serie A 2018-2019Getty Images

Edin DZEKO 6,5 – Il suo rientro da titolare è positivo, anche se ha un conto aperto con Sepe. Le prove tutte per superarlo, ma il portiere del Parma è un osso duro (dall’84’ Patrik SCHICK s.v.).

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 – La Roma aveva tanti problemi a giudicare dai risultati, ma in tre giorni sistema la classifica. L’infermeria si sta svuotando e il secondo posto è a soli due punti. Insomma, la Champions League resta a portata di mano per le potenzialità di questa squadra.