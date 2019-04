Le pagelle di Parma-Torino 0-0: bene Ansaldi e Rigoni, male Zaza e Gazzola

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 - Bene sulle uscite, bravo su Baselli nel primo tempo. Pochi altri tiri da segnalare. Almeno torna a non subire gol dopo una vita.

Simone IACOPONI 5,5 - Dei centrali è quello che fa più fatica con Belotti e Berenguer.

Francisco SIERRALTA 6 - Un vero leone dietro. Tecnicamente è tutt'altro che perfetto, ma combatte ogni volta che ne ha l'occasione e non lascia spazio a Berenguer e Belotti.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Oggi è una vera roccia, praticamente insuperabile.

Marcello GAZZOLA 4,5 - Fa tantissima fatica su Ansaldi, è quello che regala il contropiede a Parigini che per poco non fa segnare gli avversari. Prestazione da dimenticare. (Dall'87' Matteo SCOZZARELLA S.V).

Juraj KUCKA 6 - Fa il suo nel mezzo, mette in ombra Meité

Luca RIGONI 7 - Dopo una settimana di prestazioni pessime, è quello che brilla maggiormente sulla mediana ducale. Tanti palloni recuperati, morde le caviglie di tutti gli avversari che corrono dalle sue parti.

Antonino BARILLA' 5,5 - Uno dei peggiori nel mezzo. Come sempre molto generoso, ma corre spesso a vuoto e in maniera poco produttiva.

Federico DIMARCO 6,5 - Molto utile sulla sua fascia di competenza, ha anche l'occasione del vantaggio in contropiede, ma Sirigu gli dice di no. (Dal 92' Alessandro BASTONI S.V).

Mattia SPROCATI 5,5 - Spesso predica nella terra di nessuno, con pochi compagni al seguito. Qualche buona giocata dai suoi piedi.

Fabio CERAVOLO 6,5 - Solita partita di grande sacrificio. Non è al meglio ma mette in mostra il 150% e combatte su ogni pallone. (Dal 72' Luca SILIGARDI 6 - Fatica da prima punta, fa quel che può con i pochi palloni a disposizione).

All. Roberto D'AVERSA 6,5 - Dopo tre sconfitte di fila il Parma torna a fare punti e già questo è un bel risultato. E poi riesce totalmente nell'intento, quello di bloccare ogni incursione offensiva del Toro.

Parma-Torino 0-0 - pareggio inutile per il Toro LaPresse

=== TORINO ===

Salvatore SIRIGU 6,5 - Poco lavoro, bravo però sull'unica palla dove viene chiamato in causa a bloccare la sfera calciata da Dimarco.

Armando IZZO 6,5 - Lotta su ogni pallone. Sempre in anticipo, sempre pulito.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Preciso e puntuale, utile anche sulle palle inattive.

Emiliano MORETTI 6 - Prestazione attenta e senza errori. Chiude Ceravolo ogni volta che la Belva prova a scappare.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Fa avanti e indietro per la fascia senza soluzione di continuità. Fatica però in fase difensiva, dove Dimarco e Barillà gli sfuggono in diverse occasioni.

Daniele BASELLI 6,5 - Altra prestazione molto solida, sempre pronto all'inserimento nell'area avversaria.

Tomás RINCÓN 6 - Vera diga davanti alla difesa, buono anche in aiuto per la fase offensiva. Peccato per quella ammonizione dopo pochi secondi di match che lo condiziona. (Dal 57' Vittorio PARIGINI 5,5 - buoni spunti, ma quel contropiede doveva concluderlo molto meglio).

Soualiho MEÏTÉ 5,5 - Ancora titolare, stavolta non gli basta il fisico per farsi largo nel mezzo. Sembra raddoppiato, perde moltissimi palloni.

Cristian ANSALDI 7 - Uno dei migliori del primo tempo Sulla fascia spesso crea problemi alla difesa avversaria. Bene anche in fase di ripiegamento. Ammonito nella ripresa, viene sostituito. (Dal 65' Simone ZAZA 5 - Entra ma si fa solo notare per tantissimi falli commessi in fase offensiva).

Alejandro BERENGUER 6,5 - Uno dei più propositivi, soprattutto nella prima frazione, dove va vicino alla rete con diverse conclusioni da fuori. Cala molto nella seconda parte di match.

Andrea BELOTTI 5,5 - Lotta sempre con grande cattiveria, ma non ha molte palle per rendersi pericoloso. Si prende una ammonizione inutile che gli fa saltare la prossima sfida decisiva contro il Cagliari.