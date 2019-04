Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5 - Difende bene la porta con un paio di interventi in uscita. Sempre attento anche quando deve anticipare Pavoletti.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Non subisce mai Pellegrini e si spinge diverse volte nella metà campo avversaria. Non sempre preciso sui cross, ma è molto attivo.

Kostas MANOLAS 6,5 - Mezzo punto in meno per il giallo, inutile, nel finale. Per il resto gioca una partita attenta, sempre in anticipo su Pavoletti.

Federico FAZIO 7 - Buona gara in copertura, segna anche il gol che spiana la strada alla Roma.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Prova a sganciarsi nella metà campo avversaria e segna anche il gol che chiude la contesa. Non soffre mai in fase difensiva. Trova il suo 8° gol in campionato, l'ultimo difensore straniero a farlo in Serie A è stato Mihajlović nella stagione 1998-1999 (con la maglia della Lazio).

Javier PASTORE 7 - Gioca bene tra le linee e regala qualche numero alla platea dell'Olimpico. Realizza il 2-0 con un bel piazzato e colpisce anche una traversa. Ritrovato? (dal 63' Diego PEROTTI 6 - Entra con facilità disarmante nell'area avversaria, ma non ha la mira giusta).

2019, Federico Fazio abbraccia Lorenzo Pellegrini per il gol segnato al Cagliari, Roma-Cagliari, Serie A, LaPresseLaPresse

Steven NZONZI 6 - Non che la pressione esercitata dal Cagliari sia imponente, ma lui fa un buon lavoro davanti alla difesa.

Justin KLUIVERT 7 - Sulla destra ha semaforo verde con l'olandese che vince tutti i duelli con Pellegrini. (dall'87' Ante ĆORIĆ sv - Qualche minuto anche per lui nel finale).

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Riesce ad inserirsi con facilità nell'area avversaria, con la sua posizione mette in difficoltà la difesa del Cagliari. Si mangia però un gol a porta vuota nella ripresa.

Stephan EL SHAARAWY 7 - È nettamente l'uomo più in forma di questa Roma. Subito pericoloso dopo qualche secondo; quando parte mette in ginocchio la fase difensiva del Cagliari. Gli manca solo il gol. (dal 74' Cengiz ÜNDER 6 - Qualche fiammata con il turco che dimostra di essere in crescita).

Edin DZEKO 5,5 - Il meno positivo in casa Roma. Sbaglia troppo davanti alla porta.

All. Claudio RANIERI 7 - Bravo a ridare fiducia a tutta la squadra, panchinari compresi. Quell'1-4 casalingo contro il Napoli ora è solo un ricordo. Serve però recuperare Dzeko se si vuole davvero centrare il 4° posto.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Si addormenta un po' sul primo gol di Fazio, ma poi è l'unico a tenere in piedi la sua squadra fino alla fine.

Fabrizio CACCIATORE 5 - Mai pericoloso sull'out di destra. Si perde spesso El Shaarawy. (dal 74' Darijo SRNA sv - Un quarto d'ora per lui, ma non riesce a sfondare sulla fascia).

Fabio PISACANE 5 - Quelli della Roma entrano da tutte le parti a fatica a tenere le marcature. Concorso di colpa sul primo gol dei giallorossi.

Luca CEPPITELLI 5 - Male nelle marcature, non aiuta poi l'intera difesa concedendo sempre una palla in più agli avversari.

Luca PELLEGRINI 5 - Esce dal campo con il mal di testa. Colpito e affondato nel tentativo di duellare con Kluivert sulla fascia sinistra. Impreciso anche in fase offensiva.

Artur IONITA 5,5 - Prova a smistare palla in uscita, ma non è sempre preciso. Non preciso anche in fase di interdizione, commettendo diversi falli.

Luca CIGARINI 5,5 - Prova ad impostare, ma il lancio lungo verso Pavoletti resta l'unico schema proposto dalla squadra di Maran.

Nicolò BARELLA 5,5 - Non riesce a trovare spazi tra le maglie dei giocatori della Roma. Non fa girare palla e non fa muovere la sua squadra.

Valter BIRSA 5 - Potrebbe fare male tra le linee, ma fa sempre la scelta sbagliata. (dal 68' Alessandro DEIOLA 6 - Non male il suo ingresso. Almeno lui è intraprendente nel finale).

João PEDRO 5 - Impalpabile davanti. Non è mai pericoloso. (dall'84' Cyril THÉRÉAU sv - Poco tempo a disposizione, ma ci prova comunque. Costringe al giallo Manolas).

Leonardo PAVOLETTI 5,5 - L'unico a rendersi pericoloso in avanti, ma viene letteralmente mangiato dal duo Manolas-Fazio.

All. Rolando MARAN 5,5 - Il risultato di Bologna fa scattare qualcosa. La sua squadra gioca con superficialità, sentendo già il profumo della salvezza. L'avvio, però, è da incubo e non basta qualche giocata per rimettersi a posto. Bruttissimo approccio dei suoi, con Maran che non è riuscito a dare le giuste motivazioni.