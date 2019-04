Le pagelle di Roma-Fiorentina 2-2: Pezzella è il migliore in campo, Simeone combina poco

===Roma===

Antonio MIRANTE 6,5 – Terza da titolare in questo campionato, fa la sua bella figura. Para bene su Benassi e Muriel, può poco sui due gol.

Davide SANTON 6 – Si propone con personalità, partita pulita in fase difensiva. Sfortunato, esce per un infortunio muscolare (dal 68’ Rick KARSDORP 6 - Fa il suo senza strafare)

Federico FAZIO 6 – Inizio così così, insicuro. Poi si desta e disputa una buona gara al centro della difesa, senza sbavature.

JUAN JESUS 6 – Morde le caviglie a Simeone, partita senza fronzoli. Sfortunato sul tiro di Gerson, quando spiazza completamente Mirante.

Aleksandar KOLAROV 5 – Prende un giallo in avvio, poi si perde Pezzella sul gol dello 0-1. Cresce nella ripresa, ma siamo lontani dal suo top.

Nicolò ZANIOLO 7 – Vivace fin dall’avvio, è sempre al centro del gioco. Il gol, uno stacco da centravanti, è un'altra perla in un repertorio sempre più variegato. (dal 76' Cengiz UNDER 6 - Ha buon piglio, non trova gli spazi per essere pericoloso).

Steven NZONZI 6 – Primo tempo insufficiente, lento e macchinoso. Cresce nella ripresa, dove fa valere la sua fisicità e va anche vicino al gol di testa.

Bryan CRISTANTE 6 – Più efficace in fase difensiva che in quella di costruzione. Partita sufficiente, nulla più.

Justin KLUIVERT 6,5 – Torna titolare e ricambia con due assist. Qualche sofferenza di troppo sul lato fisico. (dal 57’ Lorenzo PELLEGRINI 6 - Subito in partita, anche se crea poco)

Edin DZEKO 5,5 – Pericoloso nel primo tempo, con due tiri e un buon dialogo con Zaniolo. Ma nella ripresa non si vede quasi mai.

Diego PEROTTI 6,5 – Inizio pigro, concede qualcosa in fase difensiva sugli inserimenti viola. Poi cambia marcia, segna un bel gol e regala un paio di accelerazioni importanti.

===Fiorentina===

Alban LAFONT 6 – Incolpevole sui gol subiti, attento nelle altre occasioni. Coi piedi regala sempre qualche brivido.

Nikola MILENKOVIC 5,5 – Qualche errore di troppo, non è sempre lucido nelle scelte.

German PEZZELLA 7 – Apre la sua partita con il gol che vale il vantaggio dei suoi, con tanto di mai stonata dedica ad Astori. Difensivamente non commette errori, reggendo l'urto fino alla fine e compiendo un paio di recuperi da applausi.

VITOR HUGO 6 – Alterna interventi importanti a qualche imprecisione. Ma nel complesso non demerita.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – Suo l'assist per Pezzella, ci mette lo zampino anche nel secondo gol viola. Una costante il suo appoggio in fase offensiva.

Bryan DABO 6 – Intensità e fisico nella sua partita, sempre un osso duro da superare.

Jordan VERETOUT 6,5 – Prezioso al centro del campo, alterna geometrie e un buon lavoro in fase di rottura.

Marco BENASSI 6 – Vicino al gol all'inizio, si muove moltissimo e un paio di volte prende d'infilata la retroguardia giallorossa. Poi cala ed esce (dal 62’ Federico CHIESA 6 - Qualche accelerazione delle sue, ma non riesce a incidere)

GERSON 7 – Prezioso nelle due fasi, legge bene le situazioni di gioco sia in fase difensiva che in quella offensiva. Segna il classico gol dell'ex.

Luis MURIEL 6,5 – A volte sembra uscire dal match, poi dal nulla regala lampi come il palo del primo tempo. Palla al piede è sempre pericoloso.

Giovanni SIMEONE 5 - Inizia discretamente, con un paio di spunti in velocità. Poi scompare, risultando poco utile alla causa offensiva dei viola. (dal 68' Kevin MIRALLAS 5,5 - Non si vede quasi mai)