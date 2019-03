Le pagelle della Roma

Robin OLSEN 4,5 - Ormai pare essere diventata una costante: difficilmente manca il suo contributo (negativo) nei tanti gol subiti dalla Roma. Comico, per non dire tragico, il buco che consente a Mertens di trovare l'1-2. Un gol che, di fatto, spezza in due una partita teoricamente ancora aperta a qualsiasi risultato.

Davide SANTON 5 - Generoso, volenteroso, sempre pronto a proporsi in avanti. La qualità tecnica, però, lascia a desiderare.

Federico FAZIO 5 - In collaborazione con Manolas si perde immediatamente Milik. Prova a rimediare con un paio di recuperi in velocità, ma i buchi difensivi sono evidenti.

Kostas MANOLAS 5,5 - Distratto quando si lascia passare alle spalle Milik e, in generale, in balia degli attacchi azzurri. Un paio di splendidi salvataggi alzano la sua valutazione.

Aleksandar KOLAROV 5 - Non attacca quasi mai, venendo schiacciato dagli attacchi del Napoli. Sembra svogliato e apatico.

Steven NZONZI 4,5 - Mal sopportato dal pubblico romanista, irrita per la sua lentezza sbagliando più di un pallone. Pericoloso come uomo sorpresa, entra nell'azione del pari ma poi si divora un gol da pochi metri.

Daniele DE ROSSI 5 - Al rientro dopo gli ennesimi guai fisici, dà battaglia rincorrendo chiunque, ma soccombe ben presto. Esce comunque tra qualche applauso (dall'82' Justin KLUIVERT s.v.)

Patrik SCHICK 5 - Stavolta gioca a destra, in un ruolo non suo e poco amato. E, come prevedibile, non ingrana mai. Si sacrifica, ma riesce solo a guadagnare il rigore del momentaneo pari (dal 63' Nicolò ZANIOLO 5,5 - Ha meno di mezz'ora a disposizione e può far poco per salvare la baracca)

Bryan CRISTANTE 5 - Schierato da Ranieri tra centrocampo e attacco, incide poco per gran parte del match. Timido, senza nerbo. Se non altro si rende pericoloso un paio di volte da fuori.

Diego PEROTTI 6 - In palla. Prende coraggio col passare dei minuti e, pur senza diventare un fattore, è uno degli ultimi ad ammainare la bandiera. Come sempre glaciale dal dischetto (dall'82' Cengiz ÜNDER s.v.)

Edin DZEKO 4,5 - Annientato dalla coppia Maksimovic-Koulibaly. E pure lui ci mette del suo, giocando in maniera poco cattiva e non entrando mai in partita. Non era al meglio, ma questo non può essere un alibi.

All. Claudio RANIERI 4,5 - In confusione totale. Torna a schierare Schick a destra, avanza di qualche metro Cristante, inserisce quasi tutti gli infortunati in un colpo solo. E i risultati sono sono gli occhi di tutti.

Milik esulta dopo il gol di Roma-NapoliGetty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 5,5 - Esce a valanga su Schick regalando alla Roma un rigore forse evitabile. Per sua fortuna, ci pensano i compagni a rimediare.

Elseid HYSAJ 6,5 - Prestazione pulita, senza fronzoli, di pura concentrazione. Con Perotti patisce qualcosa solo in determinati momenti della gara, ma esce vincitore (dal 68' Kevin MALCUIT 6 - Presidia la propria fetta di campo senza troppi problemi)

Nikola MAKSIMOVIC 7 - Assorbe fiducia da Koulibaly e sbaglia pochissimo. Un'ammonizione nel primo tempo macchia solo parzialmente un'ottima prestazione.

Kalidou KOULIBALY 7,5 - Monumentale. Cancella Dzeko con un intervento dopo l'altro, sia in chiusura che sui palloni aerei, offrendo una prestazione solidissima.

Mario RUI 6,5 - Diligente nelle proprie azioni. Avvia lui la manovra che porta al primo vantaggio e si fa sempre vedere, anche se Nzonzi lo sovrasta nell'azione dell'1-1.

José Maria CALLEJON 6 - Meno nel vivo del gioco e più impreciso rispetto ad altre occasioni. Lascia comunque il proprio zampino sul match mandando a segno Mertens.

ALLAN 6 - Non balza agli occhi, ma comunque è come sempre utile nella sua azione di contrasto.

Fabian RUIZ 6,5 - Non eccellente come all'andata, ma comunque fa anche lui tante cose buone. Suo il contropiede vincente che manda in gol Verdi.

Simone VERDI 7,5 - Un gol, un assist. Rimpiazza nel migliore dei modi l'assenza di Insigne, diventando uno degli uomini copertina del Napoli e sfruttando nel migliore dei modi la chance concessagli da Ancelotti (dal 74' Amin YOUNES 6,5 - Come Verdi, si fa trovare pronto quando Ancelotti decide di puntare su di lui: è il secondo gol in due giornate)

Arek MILIK 7,5 - Sblocca la partita dopo pochissimi secondi, segna un altro gol annullato per fuorigioco millimetrico e, in generale, è costantemente sulla cresta. Scatenato.

Dries MERTENS 7,5 - Potrà segnare come no, ma il suo contributo lo offre sempre. Manda in porta Verdi e poi Milik, si mette a disposizione dei compagni, fa impazzire la difesa della Roma e, alla fine, trova un gol meritatissimo (dal 59' Adam OUNAS 6 - Entra bene in partita, mostrando buoni numeri)

All. Carlo ANCELOTTI 7 - Sa di avere a disposizione una rosa di qualità e, diversamente da Sarri, la sfrutta in toto. Anche senza Insigne, il modello di gioco del Napoli non cambia.