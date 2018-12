Le pagelle di Roma-Sassuolo 3-1: Zaniolo si regala una perla, Schick e Perotti lasciano il segno

=== Roma ===

Robin OLSEN 6 – Compie la prima parata degna di questo nome al minuto 85 e respinge il tiro di Di Francesco. Poi, però, si fa infilare al 90’ da Babacar. Niente clean sheet.

Alessandro FLORENZI 6,5 – Da un suo lancio al cachemire nasce il rigore che sblocca il match. Trova Schick con il compasso.

Kostas MANOLAS 6,5 – Solido, roccioso, fa sentire i muscoli a Berardi e vince ogni duello.

Federico FAZIO 6 – Si addormenta al 90’ e si fa bruciare in velocità da Babacar. Errore veniale solo perché il match era in ghiaccio.

Aleksandar KOLAROV 6,5 – Anche il serbo va vicino alla gioia personale. Molto attivo in fase propositiva.

Bryan CRISTANTE 6,5 – Lampi e classe. Sempre prezioso il suo lavoro nella zona nevralgica.

Steven NZONZI 6,5 – In una Roma brillante fa bella figura anche lui, spesso criticato in questa stagione. Perde pochissimi palloni.

Cengiz UNDER 6,5 – Sta ritrovando la mira anche se è ancora da aggiustare un pochino. Calcia da tutte le posizioni.

Nicolò ZANIOLO 8 - Oltre alle ottime prestazioni che ormai non fanno più notizia, si prende il lusso di segnare il primo gol in Serie A con un cucchiaio alla Totti. Il ragazzo cresce benissimo ed è un’ottima notizia anche per la Nazionale. Nainggolan, intanto, è fuori rosa nell’Inter... (dal 64’ Javier PASTORE 6 – Partecipa alla festa ma non riesce a rendersi pericoloso. Eppure gli spazi non mancano).

Diego PEROTTI 7 – Bentornato Diego. Segna subito su rigore ed è un pericolo costante per il Sassuolo (dal 68’ Justin KLUIVERT 6,5 – Impatto positivo, crea parecchi grattacapi a Consigli).

Patrik SCHICK 7,5 – Mezzo voto in meno per quel tentativo sciagurato di autogol. Gli va di lusso perché la frittata era fatta e sarebbe stato l’1-1 del Sassuolo. Tante le cose positive: si procura il rigore e segna il 2-0 dopo una serpentina in beata solitudine (dal 76’ Edin DZEKO s.v.).

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 – Finalmente una bella Roma. Una prova così convincente mancava da tempo in campionato e la sua panchina ne beneficia. Tutto sommato il quarto posto è lontano solo quattro punti...

Roma-Sassuolo - Serie A 2018-2019Getty Images

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5 – Subisce tre gol ma ne evita almeno quattro o cinque. Sconsolato.

MARLON 5 – In balia degli eventi come del resto i suoi compagni di reparto.

Mauricio LEMOS 4,5 – In bambola. De Zerbi gli chiede di togliere il disturbo all’intervallo (dal 46’ Pol LIROLA 5,5 – Meglio di chi l’aveva preceduto, ma il Sassuolo soffre anche nella ripresa).

Gian Marco FERRARI 4 - Surclassato dall’inizio alla fine. Commette il fallo da rigore su Schick e viene messo letteralmente in ginocchio da Zaniolo sul 3-0. Arrivederci.

Cristian DELL’ORCO 5,5 – Almeno si fa vedere in fase di spinta. Qualche cross non raccolto dai compagni e un po’ di affanno dietro nella sua prestazione.

Mehdi BOURABIA 5 – Un tentativo dalla distanza e poco più. Viene travolto dai centrocampisti della Roma.

Francesco MAGNANELLI 5,5 – Il capitano è frastornato dalla qualità dei palleggiatori giallorossi. Lotta ma non basta.

Filip DJURICIC 5 – Inadeguato, De Zerbi forse si pentirà della scelta fatta (dal 58’ Federico DI FRANCESCO 6 – Giocatore decisamente più competitivo e completo. Va vicino al gol, ma Olsen gli chiude lo specchio).

Domenico BERARDI 5,5 – Molto movimento, ma poco arrosto. Manolas lo contiene senza problemi.

Khouma El BABACAR 6 – Una prova incolore fino al 90’, quando segna il gol della bandiera: fulmina Fazio e infila Olsen per l’1-3 finale.

Enrico BRIGNOLA 5 – Non ci siamo. Aveva fatto vedere ottime cose, oltre al gol, contro il Torino ma questa volta non passa l’esame. Avrà altre possibilità perché le merita (dal 63’ Manuel LOCATELLI 5,5 – Cerca di dare ordine e geometrie, ma ormai il risultato è ampiamente compromesso).

All. Roberto DE ZERBI 5 – Difendere così a Roma è un suicidio. Atteggiamento da rivedere, come testimonia il gol di Schick con la linea di difesa a centrocampo.