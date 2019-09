Le pagelle di Roma-Sassuolo 4-2: Pellegrini assist-man, Dzeko al top. Berardi è l'ultimo a mollare

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Nel primo tempo spettatore non pagante, nel finale protagonista grazie ad un paio di interventi importanti. In mezzo i due gol di Berardi non sono colpa sua

Alessandro FLORENZI 6 - Solita garra sull'out di destra, anche se spinge meno rispetto a Kolarov (dal 74' SPINAZZOLA 6 - Entra e difende con disciplina)

Gianluca MANCINI 6 - Al 56' è il palo a negargli la gioia del primo gol ufficiale con la maglia giallorossa. Partita attenta

Federico FAZIO 5,5 - L’argentino è il punto di riferimento di una difesa che continua a subire troppe reti (due a partite in media). Il rientro di Smalling, certamente, darà una mano

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Crea sistematicamente superiorità a supporto di Mkhitaryan. Solito assist con sgroppata annessa. Non molla mai, mai

Bryan CRISTANTE 7 - Apre le danze con un colpo di testa. Domina in mediana con la sua fisicità e l'intelligenza tattica

Jordan VERETOUT 6,5 - Intensità in mezzo al campo con buone scelte di inserimento centrale. Cresce l'intesa con Cristante

Justin KLUIVERT 7 - Sfrutta le praterie che la retroguardia del Sassuolo gli concede e si regala il primo gol stagionale. Se il buongiorno si vede dal mattino... (dal 72' Nicolò ZANIOLO 6 - Entra quando la pressione della Roma sta scemando, ma si inventa comunque una bella giocata per Dzeko)

Lorenzo PELLEGRINI 7,5 - Tre assist in mezz'ora colorano una prestazione di altissimo livello del classe '96 cresciuto nella Roma. L’ultimo romanista a riuscire nell'impresa era stato El Shaarawy a Pescara nel 2017. "Valgono come un gol" - dice lui a fine primo tempo. I suoi fantallenatori si sfregano le mani. Nella ripresa va anche vicino al +6 prendendo il palo

Henrix MKHITARYAN 7 - Esordio da sogno per il gol e benaugurante per lo spirito di sacrificio: l'armeno corre e aiuta i compagni, oltre a deliziare con giocate da urlo

Edin DZEKO 7 - Fa il bello e il cattivo tempo nella retroguardia di De Zerbi. Delizia l'Olimpico con tutto il suo repertorio: stop di fino, sponde e torri (come quella del tris giallorosso), protezione della palla e il suo cavallo di battaglia. Il gol

All.: Paulo FONSECA 6,5 - Lascia Zaniolo in panchina per schierare fin dall'inizio Mkhitaryan che risponde con una prestazione eccellente. La partita prende subito il verso giusto, ma le scelte del portoghese cominciano a dare i frutti.

La Roma festeggia il 4-0 nel primo tempo contro il SassuoloGetty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 – I giallorossi affondano come una lama nel burro e lui non riesce mai a metterci una pezza. Tendenzialmente incolpevole

MARLON 4,5 – Troppi errori: sul gol di Cristante si muove in ritardo, su terzo si fa infilare da Mkhitaryan dopo una marcatura leggera, per usare un eufemismo. Esposto sistematicamente alle folate degli uomini di Fonseca sull'out di sinistra

Vlad CHIRICHES 5 - Non riesce a guidare una difesa che oggi è sembrata completamente allo sbando. Unico merito degno di nota? Salva un gol già fatto di Dzeko nella ripresa

Gian Marco FERRARI 4,5 – Primo tempo da incubo del difensore neroverde che ha più di qualche responsabilità sui gol della Roma. Sull'incornata di Dzeko il bosniaco lo sorprende alle spalle

Federico PELUSO 5 - Rincorre tutta la partita fino al momento del suo cambio (dal 70' MULDUR 6 - Spezzone di partita senza infamia e senza lode)

Alfred DUNCAN 5,5 - Non è il Duncan a tratti devastante dello scorso anno, ma contro il centrocampo della Roma di stasera era difficile fare fuoco e fiamme

Pedro OBIANG 5,5 - Non ci capisce niente nella prima mezz'ora, poi piano piano si riprende. Ritrova pace nella ripresa

Manuel LOCATELLI 4,5 – Dopo l'exploit contro la Samp, perde nettamente la sfida tra ex Milan con Cristante. Confuso (dal 46' Jeremy TOLJAN 5,5 - Meglio del suo predecessore, complice il calo della Roma nel secondo tempo)

Domenico BERARDI 7 - Nonostante il risultato sconfortante, si prende sulle spalle il Sassuolo e alleggerisce il gap con una punizione magistrale e un tap-in vincente. Serve un bell'assist a Caputo, ma per l'ex Empoli non è serata. Commovente

Francesco CAPUTO 5,5 – Non riesce a trovare la via del gol, anche (e soprattutto) perchè si muove poco. Nel finale cerca la gioia personale ma sfiora solo il palo

Gregoire DEFREL 5,5 - Da ex di turno, prova subito a lasciare la zampata, ma trova il palo. Nella ripresa mostra se non altro voglia di non mollare.

All. Roberto DE ZERBI 5 – Due passi indietro rispetto alla gara contro la Samp. Difesa colabrodo e centrocampo senza personalità. Il suo Sassuolo deve far tesoro dell'insegnamento della doppietta del suo bomber: mai mollare