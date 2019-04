Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 - Nessun super intervento, ma è attento quando viene chiamato in causa: da Mandragora nel primo tempo, da Okaka nel secondo.

Juan JESUS 5,5 - Terzino destro adattato, patisce le iniziative dell'attivissimo D'Alessandro, lasciandogli spesso troppo spazio, e viene ammonito. Ranieri lo toglie all'intervallo (dal 46' Alessandro FLORENZI 6 - Meglio di Juan. Con lui la Roma cambia leggermente passo sulla destra)

Kostas MANOLAS 7 - Insuperabile nell'uno contro uno in velocità. Non trema e tiene ottimamente il pericoloso Lasagna, vincendo il duello personale.

Federico FAZIO 6 - Fa il suo senza sbagliare. Ben spalleggiato da Manolas, anche lui protegge bene la porta di Mirante.

Ivan MARCANO 6,5 - Terzino sinistro d'emergenza per la squalifica di Kolarov, gestisce il ruolo in maniera più che dignitosa. Non rinuncia ad attaccare e va pure vicino al gol.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Partendo così largo non incide. Viene ben contenuto e non si rende troppo utile, salendo di tono solamente nel finale.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Regia un po' difficoltosa, inserimenti che non sempre riescono nel migliore dei modi. Manca un gol fatto, poi ne sfiora un altro.

Daniele DE ROSSI 6 - Tra il campo e la disposizione avversaria non registra perfettamente il piede, ma resta l'anima della Roma. Esce per un preoccupante infortunio (dal 69' Cengiz ÜNDER 5,5 - Non entra bene in partita: la sua volontà di spaccare il mondo si trasforma ben presto in egoismo)

Stephan EL SHAARAWY 7 - Ci mette quel brio e quell'inventiva che, per un tempo, alla Roma mancano. E nobilita la propria prestazione con la stupenda imbucata che manda a segno Dzeko.

Patrik SCHICK 5,5 - Ormai è più che confermato: in coppia con Dzeko fa fatica. Per provarci ci prova, ma combina poco. Come Juan Jesus, esce all'intervallo (dal 46' Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Accende la luce a una squadra spenta. Tra inserimenti e movimento, spariglia le carte)

Edin DZEKO 7 - Si sblocca finalmente all'Olimpico dopo un anno d'astinenza, concretizzando lo splendido assist di El Shaarawy. Fino a quel momento era stato un pomeriggio complicato anche per lui.

All. Claudio RANIERI 6,5 - Sbaglia il modulo, insistendo inutilmente sulla doppia punta, ma ha il merito di rimescolare le carte. E nella ripresa si vede un'altra Roma.

Nicolò Zaniolo, Rodrigo De Paul, Roma-Udinese, Serie A 2018-2019, LaPresseLaPresse

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Si oppone bene ai pochi tentativi davvero pericolosi della Roma, in particolare al sinistro di Marcano. Incolpevole quando Dzeko firma il gol vittoria.

Sebastien DE MAIO 6 - Paradossalmente è il più pericoloso, con quel colpo di testa che colpisce il palo. Dietro se la cava, nonostante il pericolo El Shaarawy (dall'84' Lukasz TEODORCZYK s.v.)

William TROOST-EKONG 6 - Buona prestazione difensiva, macchiata da una sola disattenzione: Dzeko gli scappa via e realizza la rete decisiva.

SAMIR 5,5 - Si dimentica Dzeko alle spalle e il bosniaco non lo perdona. Qualche buon intervento, ma anche nel primo tempo aveva rischiato su Schick.

Jens STRYGER-LARSEN 5,5 - Viene schiacciato nella propria metà campo da Marcano ed El Shaarawy, senza superarla quasi mai. Anonimo.

Seko FOFANA 5,5 - Serve subito De Paul, che spreca dal limite, poi rientra nei ranghi. Salva un gol quasi sulla linea, ma è meno in palla rispetto ad altre occasioni.

Rolando MANDRAGORA 6 - Sua la prima conclusione pericolosa dell'Udinese. Gestisce bene la regia per un tempo, poi qualcosa concede nella ripresa (dal 69' SANDRO 5,5 - Pochissimo da segnalare nello spezzone concessogli da Tudor)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Ottimo per un tempo intero, nel quale domina a centrocampo tra iniziative e recuperi. Cala nel secondo tempo, specialmente dopo lo svantaggio.

Marco D'ALESSANDRO 6,5 - Molto vivace finché il fisico regge. A sinistra è un pericolo che Juan Jesus fatica a contenere (dal 72' Ignacio PUSSETTO s.v.)

Kevin LASAGNA 5,5 - Ha un paio di guizzi per poter far male, ma non sfrutta l'opportunità. Un paio di volte cerca di superare in velocità Manolas, che lo imbavaglia.

Stefano OKAKA 5,5 - Questa volta incide poco, lui che nella Roma è calcisticamente nato. Spaventa Mirante solo con un colpo di testa. Troppo poco.

All. Igor TUDOR 6,5 - La sua Udinese gioca bene, ma ha il merito di non concretizzare quando potrebbe. I progressi, comunque, sono evidenti.