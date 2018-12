Le pagelle di Sampdoria-Chievo 2-0

=== Sampdoria ===

Emil AUDERO 6 – Non deve compiere interventi degni di nota. Sempre attento nelle uscite e quando viene chiamato in causa.

Jacopo SALA 6 – Una buona gara. Ordinato nelle due fasi, prende le misure a Kiyine nella ripresa.

Joachim ANDERSEN 6 – Ogni tanto commette qualche fallo di troppo ma tutto sommato è efficace.

Omar COLLEY 5,5 – Fa arrabbiare Giampaolo per un tempo portandolo a tirare un pugno contro la panchina. Non sempre lucido, da rivedere.

Sampdoria-Chievo - Serie A 2018-2019Getty Images

Nicola MURRU 6,5 – Bravo in proiezione offensiva, consegna a Ramirez l’assist del 2-0, il terzo nelle ultime due giornate. Ci sta prendendo gusto.

Karol LINETTY 6 – Imposta e cuce, ma fa sentire anche i muscoli.

Dennis PRAET 6 – A volte è un po’ fumoso ma dai suoi piedi partono buone traiettorie (dall’87’ Jakub JANKTO s.v.).

Albin EKDAL 6,5 – Un leader, un giocatore che garantisce esperienza. Essenziale, senza fronzoli, si fa dare il pallone ed è come metterlo in banca. Non a caso con Giampaolo è sempre titolare. Vieira può aspettare.

Riccardo SAPONARA 5 – Spento, viene giustamente sostituito all’intervallo (dal 46’ Gaston RAMIREZ 7 – Il cambio è azzeccatissimo. Un assist e un gol. Cosa chiedergli di più? L’unica pecca è che sembra troppo nervoso nel finale).

Gianluca CAPRARI 6 – Primo tempo un po’ in sordina, poi cresce e partecipa al 2-0. Si riscatta (dal 75’ Gregoire DEFREL s.v.).

Fabio QUAGLIARELLA 8 - Otto partite di fila in gol e sono 11 reti in campionato. A 35 anni questo attaccante di razza si diverte ed è ancora decisivo. La sua rete si può solo guardare e ammirare mille volte, non si può spiegare razionalmente. Ha realizzato 11 gol in 19 presenze contro il Chievo in Serie A, a nessuna squadra del massimo campionato ha segnato più reti. Lo diciamo da settimane: in una Nazionale che in attacco attraversa una fase di crisi, sarebbe da clonare per Euro 2020.

All. Marco GIAMPAOLO 6,5 – Terza vittoria di fila. La Samp è in lotta per l’Europa League e la classifica suggerisce addirittura qualcosa in più. Meglio non montarsi la testa ma con un Quagliarella così...

Sampdoria-Chievo - Serie A 2018-2019Getty Images

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 6 – Incolpevole sui due gol, per il resto fa il suo con parate di routine.

Mattia BANI 5,5 – Si prendere d’infilata e paga dazio. Ancora una volta non convince.

Bostjan CESAR 5,5 – Rossettini dà un’altra sicurezza. Chance da titolare sprecata.

Federico BARBA 6 – Il meno peggio della retroguardia di Di Carlo. Primo tempo senza sbavature, secondo più complicato.

Mehdi LERIS 5 - Dalla sua parte la Sampdoria sfonda. In perenne affanno contro Murru e soci.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 – Lotta finché ha fiato, poi cala e forse andava sostituito. Di Carlo preferisce non perdere il suo filtro in mediana.

Joel OBI s.v. (dal 15’ Perparim HETEMAJ 6 – Prende il posto dello sfortunato Obi, out per infortunio, e ci mette il solito carico di esperienza al servizio dei compagni).

Sampdoria-Chievo 2018Getty Images

Pawel JAROSZYNSKI 5,5 – Un discreto primo tempo, poi paga le sue sgroppate e viene tolto dalla scena (dal 66’ Fabio DEPAOLI 5,5 – Non incide nei minuti a disposizione).

Sofian KIYINE 6 – Nel primo tempo si rende pericoloso con una conclusione a giro, poi viene sacrificato nel momento della disperata ricerca di un pareggio che non arriverà mai (dal 71’ Emanuele GIACCHERINI 5,5 – Poco propositivo a situazione ampiamente compromessa).

Riccardo MEGGIORINI 5,5 – Tanto rumore per nulla. Lotta e sgomita ma non conclude mai.

Mariusz STEPINSKI 5 – Evanescente. Pellissier è un’altra cosa o forse dovrebbero giocare insieme.

All. Domenico DI CARLO 5,5 – Il turnover non si può fare con una classifica disperata. Toglie elementi essenziali in tutti i reparti, tra cui Pellissier, e viene punito con la prima sconfitta della sua gestione.