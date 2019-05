SAMPDORIA

Emil AUDERO 7,5 - Bravissimo in avvio a deviare sul palo il destro ravvicinato di Caputo e nella ripresa a respingere il rigore di Caputo restando fermo al centro della porta. Di certo non è lui il colpevole della sconfitta della Samp, anzi.

Jacopo SALA 6 - Prestazione anonima, la cosa migliore che fa è un cross dalla destra che crea un'occasione da rete non sfruttata da Jankto.

Alex FERRARI 6 - Partita diligente e di sostanza, senza particolari sbavature. Sul gol di Farias viene sorpreso dalla caduta di Murru.

Lorenzo TONELLI 5,5 - Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Farias perché prima si fa saltare dall'attaccante brasiliano con un dribbling secco e poi lo atterra in maniera un po' goffa.

Nicola MURRU 5,5 - Molto meno intraprendente rispetto al solito. Decisivo il blackout in occasione del primo gol dell'Empoli quando cade e spiana la strada a Traore.

Dennis PRAET 5,5 - Si nota pochissimo e non riesce mai a dare il cambio di marcia. In ombra rispetto ai suoi abituali standard.

Albin EKDAL 6 - L'Empoli gli concede tantissimo spazio che lo svedese non sfrutta a pieno. Prestazione senza particolari squilli, smista il pallone in modo ordinario.

dal 72' Marco SAU 6 - Ha il merito di procurarsi il rigore che Quagliarella trasforma.

Jakub JANKTO 5,5 - Pronti, via e si fa saltare da Traore al limite dell'area. Prova a riscattarsi facendosi vedere in avanti, ma Dragowski gli nega la gioia del gol con un grande intervento.

Gianluca CAPRARI 5 - Una sponda di petto per Jankto nel primo tempo e poi il nulla. Agisce da trequartista senza mai trovare la giusta posizione in mezzo al campo.

dal 72' Ronaldo VIEIRA s.v. - In campo nel finale quando - rigore di Quagliarella a parte - succede pochissimo. Non giudicabile.

Fabio QUAGLIARELLA 6 - Nel primo tempo sfiora il gol con un destro al volo di poco alto e con un'incornata che impegna severamente Dragowski. Sembra spegnersi nella ripresa, poi in extremis trasforma con freddezza e potenza il rigore che gli consente di salire a quota 26 nella classifica dei bomber.

Manolo GABBIADINI 4,5 - Non doveva giocare, lo fa solo a causa dell'infortunio durante il riscaldamento di Defrel. Prestazione da dimenticare: molle, anonimo, tende quasi a nascondersi e lavora poco e male per la squadra.

dall'80' Gaston RAMIREZ 6 - Gioca solo 10 minuti ma combina più di Gabbiadini sfiorando il gol con un colpo di testa respinto sulla linea da Traore.

All.: Marco GIAMPAOLO 5 - Non riesce a invertire il trend negativo che sta caratterizzando la Sampdoria degli ultimi tempi (derby escluso). Discutibile la decisione di affidare il ruolo di trequartista a un adattato come Caprari lasciando invece in panchina Ramirez e Saponara.

Ismael Bennacer e Manolo Gabbiadini - Sampdoria-Empoli Serie A 2018-19Getty Images

EMPOLI

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Decisivo nel primo tempo con due parate, una in bello stile su un sinistro di Jankto e una d'istinto su un colpo di testa ravvicinato di Quagliarella.

Frederic VESELI 5,5 - Tutto sommato non se la cava male contro Quagliarella, peccato per quell'inutile fallo da rigore commesso ai danni di Sau che riapre una partita che sembrava chiusa.

Matias SILVESTRE 6,5 - Prestazione di spessore del centrale, sempre attento e sicuro nei suoi interventi.

Cristian DELL'ORCO 6 - Non particolarmente sollecitato dagli attaccanti della Sampdoria, gioca con ordine dimostrando buon tempismo.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Non parte benissimo, ma cresce alla distanza e si avventa come un falco sul rigore respinto da Audero segnando un gol pesantissimo, il suo quarto in campionato. Niente male per un esordiente in Serie A.

Hamed Junior TRAORE 7,5 - Giocatore di personalità, padrone del centrocampo e con le idee sempre chiarissime. Manda subito in porta Caputo con una palla intelligentissima, poi nella ripresa fa la differenza servendo l'assist per la rete di Farias. Giovanissimo, a volte sembra un veterano.

dall'87' Leonardo CAPEZZI s.v. - In campo solo nel finale, ingiudicabile.

Ismael BENNACER 6,5 - Giocatore tutto mancino, si conferma una pedina molto importante per dare equilibrio alla formazione di Andreazzoli. Aperture intelligenti e abilità in fase di interdizione: da seguire con attenzione.

dal 92' Matteo BRIGHI s.v. - In campo solo nei minuti di recupero. Non giudicabile.

Rade KRUNIC 6 - Alterna buone cose a errori banali negli ultimi venti metri. Gli manca il killer instinct, la precisione nell'ultimo passaggio.

Marko PAJAC 6 - Gioca alto a sinistra: non si mette in luce per giocate straordinarie, ma la sua posizione dà qualche grattacapo alla difesa della Sampdoria.

Francesco CAPUTO 5,5 - Subito pericolosissimo con un destro che Audero gli devia sul palo, lotta su ogni pallone e cerca di dare una mano tenendo alta la squadra. Errore pesante dagli undici metri, per sua fortuna Di Lorenzo rimedia.

Diego FARIAS 7 - Un po' fumoso nel primo tempo, determinante nella seconda frazione quando sblocca il risultato con una rete di tacco e si procura il rigore che regala il 2-0 all'Empoli con una bella iniziativa personale.

dal 78' Afriyie ACQUAH 6 - Entra e fa densità in mezzo al campo spazzando con decisione tutti i palloni che gli capitano sotto tiro.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 - A due giornate dal termine è riuscito a riportare la squadra a ridosso del quart'ultimo posto alzando la quota salvezza. Il suo Empoli gioca un buon calcio e merita di giocarsi le sue carte fino alla fine. Calendario non semplicissimo: Torino in casa e Inter a San Siro.