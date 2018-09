Le pagelle di Sampdoria-Fiorentina 1-1: magia di Caprari, Pjaca non sfonda

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5 - Si dimostra un gran portiere. Diversi gli interventi decisivi in tutta la partita.

Jacopo SALA 5,5 - Fatica nel primo tempo su Biraghi. Male in fase di spinta.

Lorenzo TONELLI 5,5 - A volte impreciso. Si prende anche un giallo stupido.

Joachim ANDERSEN 5,5 - Subito un errore che può favorire Caprari. In generale non dà mai un senso di sicurezza.

Nicola MURRU 6 - Tiene bene su Chiesa. Si fa vedere anche sulla fascia a spingere.

Édgar BARRETO 6 - Solita legna a centrocampo. Cerca anche di dare una mano a verticalizzare.

Albin EKDAL 6 - Agisce tra le linee. Non velocissimo nei movimenti, ma fa il suo.

Karol LINETTY 5,5 - Prova ad inserirsi in area, ma non è sempre puntuale. (dal 55’ Dennis PRAET 6 - Buon impatto alla gara, sfiora anche il gol).

Gianluca CAPRARI 6,5 - Il più attivo dei suoi nel primo tempo, nella ripresa continua ad attaccare centrando in pieno una traversa su calcio di punizione. Ha un’altra chance e questa volta non sbaglia con un gran gol. (dal 69’ Gastón RAMÍREZ 6,5 - Con il suo ingresso in campo, Giampaolo dimostra di voler vincere. L’uruguauaino si fa subito vedere, ma non trova di pochissimo la porta di Dragowski).

Caprari - Sampdoria-Fiorentina - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Fabio QUAGLIARELLA 6 - Sempre pericoloso nell’area avversaria, questa volta non ha il guizzo. (dall’82’ Dawid KOWNACKI 6 - Ha poco tempo a disposizione, mette comunque in difficoltà il portiere avversario).

Grégoire DEFREL 6 - Buon primo tempo, con il francese che è uno dei pochi a rendersi pericoloso. Nella ripresa cresce la squadra, non l’ex Roma.

All. Marco GIAMPAOLO 6 - Cambia poco. Diversi gli errori nel primo tempo, ma riesce a correggere la sua squadra nella ripresa. Vuole vincere la partita, ma non arriva il guizzo decisivo.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Mette subito i brividi con quel rilancio sbagliato. Poi si sistema e non commette errori. Non può nulla sulla conclusione di Quagliarella.

Nikola MILENKOVIĆ 6 - Si vede poco sulla fascia, costretto a difendere. Rischia di trovare il gol nel finale.

Germán PEZZELLA 6 - Difficile sfidare Quagliarella e Caprari, ma l’argentino non commette sbavature.

Vitor HUGO 6 - Sempre pasticcione in difesa, ma questa volta non sbaglia come capitato a Napoli.

Cristiano BIRAGHI 6 - Gran primo tempo sulla fascia sinistra, con l’assist a Simeone. Nella ripresa però non si vede mai.

Fernandes EDIMILSON 6 - Gioca questa volta come mezzala, bravo a rientrare a dare manforte ai difensori della Samp.

Jordan VERETOUT 5,5 - Fa ancora fatica in fase di impostazione. Ha del potenziale però per crescere in quel ruolo.

Santos GERSON 6 - Lo si vede solo nella propria metà campo, è comunque utile in fase di interdizione. (dal 70’ Marco BENASSI 5,5 - Non un grande impatto, si becca anche uno stupido giallo).

Chiesa, Quagliarella - Sampdoria-Fiorentina - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Federico CHIESA 6 - Fa sempre paura con la palla tra i piedi, non riesce però a trovare i varchi nell’area avversaria. (dall’82’ Riccardo SOTTIL sv - Qualche minuto anche per lui, che debutta nel nostro campionato).

Giovanni SIMEONE 6 - Segna il gol del momentaneo vantaggio per la Fiorentina, ma ne sbaglia altri due semplici.

Marko PJACA 5,5 - Ha le sue occasioni, ma non riesce a sfondare. È troppo frettoloso, gioca poco con i compagni. (dal 61’ Kevin MIRALLAS 6 - Entra con buona personalità, sfiora il gol).

All. Stefano PIOLI 6 - Sceglie di inserire Pjaca, ed è una giusta mossa per testare il croato. Peccato che la scommessa sia persa. Cerca di cambiare la partita con Benassi, Mirallas e Sottil, ma la sua squadra non risponde presente.