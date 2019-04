Le pagelle di Sampdoria-Genoa 2-0

Le pagelle di Sampdoria

Emil AUDERO 6 – Nelle poche occasione in cui viene chiamato in causa risponde presente.

Jacopo SALA 6,5 – Presidia bene la sua zona di competenza e si propone sulla fascia. Puntale. (dall’83’ Bereszyński sv)

Joachim ANDERSEN 7 – Non sbaglia praticamente niente, prospetto assai interessante.

Omar COLLEY 7 – Vedi sopra, la coppia di centrali blucerchiati non concede praticamente alcunché a Kouamé e soci.

Nicola MURRU 6,5 – Si propone con qualità sulla fascia sinistra.

Dennis PRAET 6,5 – Pimpante e qualitativo, in crescita costante.

Albin EKDAL 6,5 – Perno del centrocampo blucerchiato, stagione super la sua.

Karol LINETTY 6 – Parte in quarta, poi un cartellino giallo condiziona negativamente la sua gara. (JANKTO 6 – Buon impatto nel match, subito in partita nel settore nevralgico del campo).

Gaston RAMIREZ 6 – A sprazzi tra le linee, avrebbe anche l’occasione di segnare ma non la sfrutta.

Gregoire DEFREL 7,5 – Incontenibile. Si avventa sul cross di Quagliarella in avvio, propizia il penalty del 2-0; fa ammattire tutti quanti nella difesa del Grifone. Pazzesca la sua traformazione nello scorcio di stagione più importante. (71' GABBIADINI 6 - Una buona sponda per Quagliarella nel finale.)

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 – Mezzo punto in meno per quel gol divorato nel finale. Gol numero 22 in campionato cui addiziona l’ottavo assist: che splendida annata per lui.

All. Manco GIAMPAOLO 7 – Sampdoria perfettamente oliata a Marassi, ormai è una costante. Basta il minimo sforzo per avere la meglio sul Genoa.

L'urlo di Fabio Quagliarella, Sampdoria-Genoa, LaPresseEurosport

Le pagelle del Genoa

Andrei RADU 6,5 – Incolpevole sui gol subiti, miracoloso su Fabio Quagliarella nel finale.

PEDRO PEREIRA 5 - Male in fase difensiva, non incide come al solito davanti.

Davide BIRASCHI 4 – Derby da dimenticare per il difensore italiano: bruciato da Defrel in avvio, costretto a spendere il fallo da rosso per sbarrare la strada allo stesso attaccante francese. Sciagurato.

Cristian ROMERO 5,5 – Tiene botta in avvio, poi sbanda vistosamente quando il Genoa è ormai ridotto in dieci unità.

Domenica CRISCITO 6 – Molto falloso e quasi sempre in affanno. Pomeriggio molto complicato anche per lui.

ROLON 5,5 - Qualche buon pallone messo in mezzo in avvio, ma si spegne troppo presto. (56' LERAGER 5.5 – Impatto nervoso nel match per il centrocampista danese.)

Darko LAZOVIC 5,5 – Stavolta non riesce a sfondare sulla fascia destra, nonostante iniziali premesse incoraggianti.

Miguel VELOSO 6 - Uno dei più positivi del Genoa, anche se i ritmi non sono esattamente "up-tempo". Prova anche a impensieri

Daniel BESSA 5 – Anonima la prestazione del centrocampista italo-brasiliano, incapace di creare grattacapi alla difesa blucerchiata. (78' FAVILLI sv)

Christian KOUAME 5 – Stecca totale per l’attaccante ivoriano, ben contenuto dai centrali sampdoriani. (SANABRIA 5,5 – Non incide nel finale e spreca malamente un calcio di punizione dal limite)

Goran PANDEV 5,5 – S’innervosisce alla distanza, senza mai riuscire a graffiare davvero in area.

All. Cesare PRANDELLI 5 – Genoa incapace di reggere l’urto dell’attacco sampdoriano: troppa ampia la forbice tra le due squadre genovesi. Male soprattutto dietro oggi il Grifone.