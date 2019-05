Le pagelle di Sampdoria-Juventus 2-0: Quagliarella ci prova, Dybala delude ancora

Le pagelle della Sampdoria

Cabral RAFAEL 6 - Quando viene chiamato in causa risponde presente.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Si fa vedere sulla fascia, ma non sfonda.

Alex FERRARI 6 - Nel primo tempo non è sempre preciso, ma sale di ritmo nella ripresa.

Omar COLLEY 6 - Non sempre impeccabile in stagione, ma oggi tiene alta la guardia.

Jacopo SALA 5,5 - Fatica in fase difensiva tra le avanzate di Cuadrado e i movimenti di Dybala e Kean.

Édgar BARRETO 5,5 - Spesso è impreciso e non copre bene (dal 70’ Viera RONALDO 6 - Ci mette grinta nel finale)

Dennis PRAET 6 - Imposta con intelligenza a centrocampo.

Karol LINETTY 5,5 - Ha voglia di fare, ma finisce per sbagliare le cose più elementari una volta arrivato nei pressi dell’area di rigore.

Gastón RAMÍREZ 5,5 - Tra le linee non riesce a fare la differenza. (dal 58’ Gianluca CAPRARI 7 - Buon impatto alla gara e segna un fantastico gol su calcio di punizione).

Grégoire DEFREL 6,5 - Cerca il gol e lo trova nel modo più improbabile possibile. Ma quel che conta è segnare.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 - Lui comunque ci prova. Sfiora un gol che sarebbe stato incredibile.

All. Marco GIAMPAOLO 7 - Si congeda con una bella vittoria ai danni della Juventus. Dove andrà la prossima stagione?

Le pagelle della Juventus

Carlo PINSOGLIO 6 - Quando cerca di impostare coi piedi sbaglia spesso. Non può nulla sui gol della Samp.

Martín CÁCERES 6 - Battaglia sulla fascia, ne esce con una sufficienza piena.

Daniele RUGANI 5,5 - Non sempre preciso in marcatura

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Solita buona copertura in fase difensiva. (dal 65’ Leonardo BONUCCI 5,5 - A partita in corso non è la stessa cosa. Viene messo in difficoltà dalla voglia di gol della Sampdoria).

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Qualche cross a vuoto. Non riesce ad essere insidioso sulla fascia sinistra.

Juan CUADRADO 6 - Lui ci mette impegno, ma è troppo confusionario nella metà campo avversaria.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Tutti i palloni passano da lui nel centrocampo rivisto della Juventus. Qualche fallo, qualche imprecisione, ma copre bene il campionato.

Emre CAN 6 - È attivo nella metà campo avversaria, ma non riesce ad essere pericoloso con i suoi inserimenti. (dal 58’ Manolo PORTANOVA 6 - Buon impatto alla gara, minuti importanti per lui).

Matheus PEREIRA 5,5 - Si ricorda per qualche colpo di tacco inutile e per un bruttissimo fallo a centrocampo. (dal 75’ Hans NICOLUSSI CAVIGLIA sv - Qualche minuto anche per lui).

Moise KEAN 6 - Fa molto movimento ma non riesce a sbloccare il risultato. Segna ma era in fuogioco.

Paulo DYBALA 5,5 - Ancora una brutta prestazione da parte dell’argentino che fatica a trovare la posizione ideale in campo.

All. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Prestazione non esaltante da parte dei suoi che non chiudono nel migliore dei modi la stagione.