SAMPDORIA

Emil AUDERO 6 - Sui gol di Caicedo non può fare nulla, per il resto non viene mai impegnato e nel finale è bravo in uscita bassa ad anticipare Correa.

Jacopo SALA 5,5 - Primo tempo di enorme sofferenza perché quando Correa parte palla al piede lui fa fatica a prendergli le misure. Meglio nella ripresa quando sale di tono tutta la squadra.

dall'82' Manolo GABBIADINI s.v. - In campo solo per l'assedio finale, non giudicabile.

Alex FERRARI 5 - Sulla prima rete di Caicedo la responsabilità maggiore è di Colley, ma lui ha la colpa di leggere malissimo l'azione e di andare a chiudere sull'attaccante quando ormai è troppo tardi.

Omar COLLEY 4 - In campo poco più di un quarto d'ora, fa in tempo a indirizzare la partita con un errore marchiano che spiana la strada a Caicedo. Determinante in senso negativo.

dal 16' Lorenzo TONELLI 5 - Entra a freddo e si fa subito anticipare da Caicedo che lo brucia in occasione del gol dello 0-2. Si riscatta poco dopo con un provvidenziale recupero sullo stesso attaccante, ma nel complesso sbanda paurosamente.

Nicola MURRU 6 - Anche in un primo tempo disastroso per i blucerchiati lui è uno dei migliori. Nella ripresa gioca con personalità e intraprendenza sfiorando anche il 2-2 con un grande sinistro dal limite che si stampa sul palo.

Dennis PRAET 6,5 - Nella ripresa è lui a dare la scossa alla Samp con recuperi e accelerazioni che mandano in crisi una Lazio troppo sicura di avere già vinto. Tocca tantissimi palloni e corre fino alla fine senza risparmiarsi.

Albin EKDAL 6 - Guadagna la sufficienza perché dal suo piede parte l'azione del gol di Quagliarella. Per il resto combatte in mezzo al campo cercando di limitare i danni dopo l'uscita di Ramirez.

Karol LINETTY 5 - In enorme difficoltà nei primi 45 minuti quando la Lazio fa quello che vuole e la Samp sembra non esserci. Giampaolo lo toglie all'intervallo per dare più ampiezza alla squadra.

dal 46' Jakub JANKTO 6 - Non fa nulla di trascendentale, ma la sua presenza nel ruolo di mezz'ala sinistra costringe la Lazio a ripensare ai meccanismi difensivi.

Gaston RAMIREZ 5 - L'unico nella prima frazione a rendersi pericoloso con una punizione respinta in bello stile da Strakosha. Rimedia la prima ammonizione per proteste e si fa espellere proprio al 45' per un'entrata ingenua su Leiva. Maresca forse esagera, ma lui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.

Gregoire DEFREL 5 - Prestazione da dimenticare per l'attaccante che sbaglia praticamente tutti i palloni che ha a disposizione. Clamoroso l'errore da due passi a metà ripresa che avrebbe potuto regalare il 2-2 alla Sampdoria.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 - Partita molto complicata per lui. Eppure, alla prima occasione, conferma di vivere una stagione d'oro e trafigge Strakosha festeggiando il 23esimo gol stagionale in campionato.

All.: Marco GIAMPAOLO 5,5 - Primo tempo inguardabile dei bluerchiati che danno la sensazione di avere staccato la spina con largo anticipo rispetto alla fine della stagione. Nell'intervallo corregge l'assetto della squadra e sfiora la clamorosa impresa.

LAZIO

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Molto reattivo nel primo tempo quando si oppone al sinistro velenoso su punizione di Ramirez, viene salvato dal palo sul sinistro di Murru.

WALLACE 6 - Partita diligente la sua: non commette grosse distrazioni e ha vita facile contro un Defrel in giornata no.

Francesco ACERBI 5,5 - Rimedia un'ammonizione per un fallo inutile da dietro sulla trequarti ai danni di Quagliarella, poi entra suo malgrado nell'azione del gol della Lazio con una deviazione di testa un po' troppo morbida. Non la sua gara migliore.

BASTOS 6,5 - Il migliore della linea difensiva laziale: dimostra di possedere ottimo senso della posizione e velocità di pensiero.

ROMULO 7 - Uno dei più brillanti e continui tra i biancocelesti. Perfetta la pennellata per il raddoppio di Caicedo, sfortunatissimo quando colpisce il palo in apertura di ripresa con un destro a incrociare.

dal 68' Adam MARUSIC 6 - Decisamente meno intraprendente di Romulo anche perché entra in un momento della partita in cui è necessario stringere i denti più che affondare il colpo.

Marco PAROLO 6 - Fa legna a centrocampo tentando anche di farsi vedere in zona offensiva. Festeggia con una vittoria la sua presenza numero 300 in Serie A.

Lucas LEIVA 5,5 - In evidente difficoltà nel primo tempo quando regala un paio di palloni alla Samp sbagliando appoggi piuttosto semplici e arrivando spesso in ritardo sul pallone.

Danilo CATALDI 6 - Prestazione positiva del centrocampista che conferma di essere un giocatore affidabile a disposizione di Inzaghi. In crescita.

dal 77' Milan BADELJ 6 - Dà sostanza al centrocampo creando densità e cercando di limitare le sfuriate della Sampdoria. Inzaghi gli chiede di dare ordine e lui risponde presente.

Senad LULIC 5,5 - Non sembra al meglio dal punto di vista fisico. Gioca una gara ordinaria per poi farsi ammonire nel finale per un fallo su Praet. Era diffidato, saltrerà il match di domenica prossima contro l'Atalanta.

Felipe CAICEDO 8 - Devastante. Sblocca il risultato con una fantastica progressione partendo dalla propria metà campo, raddoppia con una perfetta incornata a incrociare nell'angolino basso. Sfiora anche la tripletta con un sinistro miracolosamente deviato in corner da Tonelli. Prima doppietta in Italia e 4 gol nelle ultime 4 gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Momento d'oro.

dal 63' Ciro IMMOBILE 6 - Colpisce la traversa con un destro terrificante su punizione che avrebbe meritato maggiore fortuna, poi spreca un contropiede nel finale intestardendosi in un dribblling inutile. Buono comunque il suo impatto sulla partita.

Joaquin CORREA 6,5 - Primi venti minuti impeccabili. Crea puntualmente la superiorità numerica sulla trequarti con una serie di accelerazioni devastanti. Cala nettamente nella seconda parte di gara non riuscendo a dare continuità alla sua prova.

All.: Simone INZAGHI 7 - In una settimana passa dal baratro della sconfitta contro il già retrocesso Chievo al successo di Marassi che vale tantissimo. In mezzo c'è la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Bravo a tenere unita la squadra nel momento più difficile. Azzeccata la mossa di far rifiatare Immobile sfruttando la vena di Caicedo.