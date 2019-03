Le pagelle di Sampdoria-Milan 1-0: Defrel rinato, Donnarumma sciagurato

===Sampdoria===

Emil AUDERO 7 – Ci mette una pezza su Suso e Piatek nel primo tempo, risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa dimostrando quanti progressi ha fatto in questa stagione. Sicurezza.

Jacopo SALA 6 – Partita ordinata, spinge il giusto ma dietro dà sicurezza.

Omar COLLEY 6,5 – A parte una sbavatura su Cutrone non sbaglia praticamente nulla. E non era facile con un avversario come Piatek.

Joachim ANDERSEN 6,5 – Non si vergogna di rinviare lungo quando deve, bada alla sostanza. Dalle sue parti è vita dura per chiunque.

Nicola MURRU 6 – Dà il suo contributo in entrambe le fasi, rischia su Piatek nel finale.

Karol LINETTY 6,5 – Partita eccellente nel primo tempo, quando corre al doppio della velocità rispetto agli avversari. Ottimo nel trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Nella ripresa è più abbottonato.

Dennis PRAET 6,5 – Sempre al posto giusto, mette la gamba, si inserisce e costruisce. Non è un giocatore solo qualità, anzi. Prezioso.

Ronaldo VIEIRA 5,5 – Gioca davanti alla difesa, si spende in pressing ma commette qualche errore tecnico che poteva costare caro. (dal 78' Jakub JANKTO SV)

Gaston RAMIREZ 6 – Meglio in fase di copertura che in quella creativa. Ma la sua gara è complessivamente sufficiente (dal 67' Riccardo SAPONARA 6 - Qualche giocata, qualche errore. Vicino al gol nel finale. Può crescere)

Fabio QUAGLIARELLA 7 – Altra prestazione di testa e classe. Calcia, rifinisce e giostra il pallone facendo quasi sempre la scelta giusta. La traversa gli nega il gol numero 22 in campionato. Esce tra gli applausi della sua gente, anche oggi meritati. (dal 86' Manolo GABBIADINI SV)

Gregoire DEFREL 7,5 – Il gol che vale i tre punti è un regalo di Donnarumma, ma lui era lì. Gioca una grande partita di sostanza, avviando il pressing di squadra e sacrificandosi in copertura. Nella ripresa va due volte vicino al raddoppio. Rinato.

All. Marco GIAMPAOLO 7 - La sua Samp per mezz'ora è impeccabile: aggredisce, riparte, crea. Ma è una squadra che sa anche soffrire, giocando sempre di gruppo. Bravo lui a trovare gli stimoli giusti.

===Milan===

Gianluigi DONNARUMMA 4,5 – L'errore nell'episodio che decide il match non può che pesare come un macigno sulla sua valutazione. Peccato, perchè nel secondo tempo è protagonista di un paio di interventi importanti.

Davide CALABRIA 6 – Buon primo tempo, quando si fa vedere con costanza in sovrapposizione. Nella ripresa gioca a sinistra e la musica cambia.

Mateo MUSACCHIO 6 – Inizio traballante, quando rischia di mandare in porta Quagliarella. Va vicino al gol nel finale del primo tempo e mura un paio di volte lo stesso bomber della Samp.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Guida la difesa con personalità, a differenza dei compagni di reparto non commette sbavature di rilievo.

Ricardo RODRIGUEZ 5 – Insicuro dietro, impresentabile in fase offensiva. Sbaglia malamente scelte e un paio di cross agevoli che fanno sfumare delle potenziali occasioni per il Milan. E Gattuso lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Andrea CONTI 5,5 - Ci si aspettava di più da lui, non spinge come dovrebbe)

Tiemouè BAKAYOKO 5 – Non riesce a incidere dal punto di vista fisico come ha dimostrato di poter fare, il centrocampo della Samp è in giornata e lui soffre. Da rivedere l'intesa con Biglia.

Lucas BIGLIA 5 – Il centrocampo del Milan non gira e lui ha una buona fetta di responsabilità. Lento, non rischia mai la giocata. (dal 71' Lucas PAQUETA' 6 - Entra e porta brio a una squadra che ha bisogno del suo talento come il pane)

Hakan CALHANOGLU 5 – Gioca da mezzala e si vede poco. Ha una chance nella ripresa, ma non la sfrutta.

Jesus SUSO 5,5 – Impegna Audero con un bel mancino nel primo tempo, è protagonista di un paio di spunti nella ripresa. Ma gioca troppo a sprazzi e non riesce a coinvolgere Piatek nella manovra. Può fare di più (dal 68' Patrick CUTRONE 5,5 - Ha una mezza occasione sull'errore di Colley, ma si fa anticipare da Audero)

Krzysztof PIATEK 5,5 – Ha pochissimi palloni a disposizione. Sul primo viene stoppato da Audero (ma era in fuorigioco), sull'ultimo conclude troppo debolmente. Protagonista nel finale, quando reclama un rigore.

Samu CASTILLEJO 5 - Parte discretamente, poi esce dalla partita. Non crea nè gioco nè occasioni.

All. Gennaro GATTUSO 5 - Per mezz'ora la sua squadra fatica molto contro la corsa avversaria. Lascia in panchina Paquetà, che si dimostra uno dei più in palla, e schiera un Castillejo impalpabile.