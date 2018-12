Le pagelle di Sassuolo-Atalanta 2-6: Ilicic e Gomez illuminano la scena, Duncan ultimo a mollare

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI 6 Evita un passivo peggiore deviando bene un paio di conclusioni di Barrow a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Non ha grosse colpe sui gol. Impallinato.

Pol LIROLA 5 Timido in fase di spinta, fragile quando c’è da difendere. Giornataccia.

MARLON 5 Si perde Zapata sulla punizione da cui scaturisce il momentaneo 1-0 atalantino. Alza bandiera bianca prima della mezzora per un problema muscolare.

(dal 25’ Federico PELUSO 4.5 Entrato al posto di Marlon in un ruolo non completamente suo come quello di centrale difensivo, finisce in bambola e travolto dalla qualità di Gomez, Ilicic e compagni)

Giangiacomo MAGNANI 5.5 Il meno peggio della retroguardia neoroverde, almeno a differenza dei compagni prova a mettere delle pezze e a suonare la carica, recuperando un pallone a metàcampo a Zapata e servendolo a Duncan che realizza il gol del momentaneo 1-2.

ROGERIO 5.5 Primo tempo a rincorrere Hateboer a vuoto, nel secondo ha licenza di spingere ma spara su Berisha la potenziale palla del 2-2 prima della rete di Mancini.

Stefano SENSI 5 Dovrebbe prendere per mano la squadra ma la fisicità della mediana atalantina lo travolge.

Manuel LOCATELLI 5.5 Una bella verticalizzazione per Matri ma un ritmo troppo compassato e una regia non troppo lucida.

(dal 74’ Mehdi BOURABIA sv Entra e Ilicic sigla il 4-2 che chiude in anticipo il match)

Alfred DUNCAN 7 L’ultimo ad arrendersi. Segna due gol, lotta, recupera palloni e gioca col coltello fra i denti fino al triplice fischio. Guerriero.

Domenico BERARDI 5 Irritante a tratti, porta troppo palla e si intestardisce in scelte che si rivelano quasi sempre sbagliate.

Alessandro MATRI 6 Ad esclusione di Duncan le migliori occasioni da gol, le confeziona lui. Eppure De Zerbi lo toglie... Perché?

(dal 57’ Kevin Prince BOATENG 5.5 Al rientro dopo sei settimane di stop, non incide in posizione di Falso Nueve)

Federico DI FRANCESCO 5 Si accende solo a strappi.

All. Roberto DE ZERBI 5 Dopo cinque pareggi consecutivi interni arriva anche una fragorosa sconfitta contro l’Atalanta. Tra le mura amiche l’ultimo hurrà risale addirittura a più di 3 mesi fa (21 settembre contro l’Empoli). 21 gol subiti in 10 gare al Mapei Stadium sono assolutamente troppi per pensare di fare punti ed uscire da quel limbo che separa le squadre che lottano per non retrocedere e quelle che lottano per l’Europa. E anche in attacco da qualche settimana si fa veramente fatica a pungere...

2018, L'esultanza di Alfred Duncan dopo il gol all'Atalanta, Getty ImagesGetty Images

=== ATALANTA ===

Etrit BERISHA 6 Non perfetto sulla conclusione di Duncan, si riscatta nella ripresa con almeno tre parate decisive.

Rafael TOLOI 6.5 Un assist e la solita difesa magistrale in anticipo che non lascia spazi a Berardi.

Gianluca MANCINI 7 Attentissimo e sempre pulito e tempestivo in chiusura conferma il feeling con la rete siglando il quarto gol stagionale con un tocco di rapina da bomber consumato.

(dal 82’ Berat DIJMSITI sv)

José Luis PALOMINO 6,5 Sfortunato nella deviazione del gol di Duncan, confeziona l’assist per la rete di Mancini e dietro dirige il traffico da manuale.

Hans HATEBOER 6.5 Inesauribile sulla fascia di competenza, soffre poco Rogerio.

Remo FREULER 6,5 Stravince il duello con Sensi.

Mario PASALIC 6 Meno muscolare di De Roon ma comunque positivo.

Timothy CASTAGNE 6.5 Non si fa condizionare da un giallo preso dopo pochissimi minuti di gioco ed è positivo in entrambe le fasi.

Alejandro GOMEZ 7.5 Un gol, due assist e tanto, tanto di più. Dai suoi piedi partono tutti i pericoli della squadra di Gasperini. Totem.

(dall’89’ Matteo PESSINA sv)

Musa BARROW 6 Ingaggia un duello con Consigli da cui non esce vincitore. In ripresa.

(dal 60’ Josip ILICIC 8 Entra e sconquassa la partita. Tre gol in mezzora o poco più, dialogando nello stretto con Gomez e mettendo in mostra tutto il formidabile repertorio da talento, forse un po’ incostante, ma dai valori tecnici assoluti)

Duvan ZAPATA 7 Apre la danze con una zuccata da rapace che vale il nono gol in sei partite e il decimo gol in campionato. Finalmente dentro gli schemi di Gasperini, dialoga con Gomez e tiene in costante apprensione tutta la retroguardia neroverde. Implacabile.

All. Gian Piero GASPERINI 7 Chi l’avrebbe detto che l’Atalanta al giro di boa avrebbe segnato più gol di tutti anche della Juventus di CR7, Dybala, Mandzukic e compagnia. La sua Atalanta gioca da manuale, quando ha campo da aggredire è devastante e sui calci piazzati è sempre mortifera... E con questo rendimento esterno, sognare un ritorno in Europa è tutt’altro che un’utopia.