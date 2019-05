Le pagelle di Sassuolo-Frosinone 2-2: Boga guida la rimonta, male Matri e Rogerio

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Decisivo su Pinamonti sullo 0-1. Non ha colpe sui gol subiti.

Merih DEMIRAL 5,5 - Non il miglior Demiral. Perde qualche pallone di troppo e non riesce ad impostare, provandoci sempre con un lancio lungo che si converte in una palla persa.

Mauricio LEMOS 5,5 - Concorso di colpa sul secondo gol del Frosinone. Ricorre sistematicamente al fallo. (dal 46' Jérémie BOGA 7 - Il suo ingresso in campo cambia la partita, ma soprattutto regala soluzioni offesive in più alla squadra di De Zerbi. Suo, tra l'altro, il gol che vale il 2-2 finale).

Boga - Sassuolo-Frosinone - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Gian Marco FERRARI 6,5 - La manovra del Sassuolo si poggia tutta sulle sue giocate. Apre gli spazi e dà dei riferimenti importanti a centrocampo e attacco. Suo il gol che fa partire la rimonta.

Pol LIROLA 6,5 - Nel primo tempo, e in avvio di ripresa, non riesce a sfondare sulla fascia. Col passare dei minuti, però, riesce a trovare maggiori spazi e mette in difficoltà la fase difensiva del Frosinone. Suo l'assist che vale il 2-2 di Boga.

Stefano SENSI 6 - Così, così. Nel primo tempo prova ad inserirsi tra le linee, ma la mira non è quella giusta per colpire. Comunque tutte le giocate del Sassuolo lo vedono protagonista, ma non riesce ad essere efficace. Si perde, inoltre, Sammarco in occasione del primo gol. (dall'80' Manuel LOCATELLI 5,5 - Non un grande impatto. Entra, si becca subito un giallo e calcia malissimo dal limite).

Francesco MAGNANELLI 5,5 - Non fa filtro quando il Frosinone riparte. Diversi malintesi con i compagni di reparto.

Mehdi BOURABIA 5,5 - Meglio nella ripresa, quando ha spazio per qualche inserimento. Nel complesso, però, la sua partita è un po' anonima. Sul piano fisico si fa superare dal centrocampo del Frosinone.

Oliveira ROGÉRIO 5 - Si perde Paganini in occasione del raddoppio del Frosinone. Non riesce a sfondare sulla fascia.

Domenico BERARDI 5,5 - Parte con grande voglia, ma non trova il gol. Colpisce anche un palo. Nella ripresa si spegne e gioca solo per se stesso.

Alessandro MATRI 5 - Prova a lottare contro la difesa del Frosinone, ma non riesce ad essere pericoloso. Fatica anche a scambiare palla con i compagni di squadra. (dal 46' Khouma BABACAR 6 - Con il suo ingresso in campo, il Sassuolo diventa molto più pericoloso in avanti. Sfiora il gol in un paio di occasioni).

All. Roberto DE ZERBI 6 - La sua squadra non sembra ben messa in campo nel primo tempo. Attacca, crea qualche spazio, ma si lascia bloccare dal pressing del Frosinone. Cambia assetto nella ripresa e la partita gira a suo favore.

Le pagelle del Frosinone

Marco SPORTIELLO 6 - Decisivo in un paio di occasioni su Babacar, ma non riesce ad evitare la rimonta.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Partita attenta in fase difensiva. Dà una mano ad Ariaudo e non si fa prendere dal panico quando quelli del Sassuolo si inseriscono in area.

Lorenzo ARIAUDO 6,5 - Guida bene la difesa. Ottimo in copertura su Matri, trova più difficoltà con Babacar.

Nicolò BRIGHENTI 6 - Dà il suo contributo, soprattutto quando deve andare a contrastare su Berardi e Sensi che amano inserirsi.

Luca PAGANINI 6 - Partita a due facce per il laterale del Frosinone. Corre come un matto nel primo tempo e segna il gol del 2-0. Fa tanta fatica in marcatura su Boga e se lo perde in occasione del pareggio. 6 di media.

Francesco CASSATA 5,5 - Parte bene con diversi passaggi utili a disimpegnare dalla propria metà campo, ma col passare del tempo perde brillantezza. Rincula troppo nella ripresa, concedendo campo agli avversari. (dal 70' Raman CHIBSAH 5,5 - Non entra bene in partita. Il baricentro del Frosinone resta basso e sbaglia qualche passaggio di troppo).

Sammarco e Cassalta esultano per il gol dei ciociari - Sassuolo-Frosinone - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Paolo SAMMARCO 6,5 - Partita di sacrificio in mezzo al campo. Fa girare bene la squadra nel primo tempo e trova anche il gol del vantaggio. Nella ripresa cala anche lui alla distanza.

Luca VALZANIA 5,5 - Qualche passaggio in avanti, ma nulla di più. Non riesce ad inserirsi come al suo solito.

Andrea BEGHETTO 5,5 - Soffre Lirola sulla fascia e non si fa vedere in avanti.

Camillo CIANO 6 - Per un'ora gioca a buon ritmo. Difende, rallenta la manovra del Sassuolo e fornisce l'assist a Paganini. Poi cala anche lui. (dal 70' Daniel CIOFANI 6 - Entra ed è subito pericoloso).

Andrea PINAMONTI 6 - Ottimo scarico per Sammarco che firma l'1-0. Sbaglia un gol davanti al portiere, ma fa un grande lavoro difensivo, mentre nella ripresa si fa vedere poco. (dall'82' Federico DIONISI 6 - Buon impatto alla gara. Segna un bellissimo gol, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco).

All. Marco BARONI 6 - I suoi giocano una partita ordinata e con un gran dispendio di energie nel primo tempo, con la volontà di chiudere tutti gli spazi agli avversari. Il destino è ormai segnato, ma il Frosinone vende cara la pelle, costringendo De Zerbi a cambiare diverse volte l'assetto tattico. Fisiologico calo di condizione nella ripresa.