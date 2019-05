Le pagelle di Sassuolo-Roma 0-0: Consigli spegne i sogni Champions, male Zaniolo e Under

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Quando la Roma chiama, lui risponde. Miracoloso sul colpo di testa di Cristante.

Pol LIROLA 6 - Solita corsa sulla fascia destra, anche se ha fatto fatica a tenere El Shaarawy.

Merih DEMIRAL 6 - Buona prestazione al centro della difesa. Il turco aiuta anche in fase di impostazione.

Gian Marco FERRARI 6 - Qualche chiusura provvidenziale sui contropiede della Roma.

Oliveira ROGÉRIO 6 - Non patisce molto sulla fascia, ma attacca molto poco.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Ci mette grinta e grande voglia a centrocampo. Lotta su tutti i palloni. (dal 90+3 Claude ADJAPONG sv - Qualche secondo anche per lui in questo finale di stagione).

Francesco MAGNANELLI 6,5 - Interventi sempre al limite, ma è bravo a rallentare la manovra della Roma.

Duncan - Sassuolo-Roma - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Alfred DUNCAN 6 - Solita corsa a centrocampo, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio.

Domenico BERARDI 6 - Sempre pericoloso in avanti, ma non è efficace in zona gol.

Filip DJURICIĆ 6 - Tiene su la squadra come può, tiene occupati i due centrali. (dal 77’ Enrico BRIGNOLA 6 - Anche a lui viene affidato il ruolo di falso nueve. Si rende comunque utile in avanti: tiene su la squadra e conquista qualche pallone).

Jérémie BOGA 6,5 - Quando parte palla al piede mette in crisi la fase difensiva della Roma. (dall’81’ Federico DI FRANCESCO sv - Poco impegnato nel finale di gara).

All. Roberto DE ZERBI 6 - C’è un’idea di gioco e, soprattutto, il Sassuolo mostra di avere le motivazioni giuste per dare fastidio alla Roma. Come al solito, però, la sua squadra è poco efficace.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5 - Provvidenziale nel finale di primo tempo sul destro di Djuricić. È il 6° clean sheet per lui in 10 gare di campionato.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Si fa vedere in avanti, ma sbaglia troppi cross. Va in netta difficoltà quando Boga punta l’area a testa bassa.

Federico FAZIO 6 - Più utile davanti che dietro. Rischia di segnare ed è sempre pericoloso sui calci piazzati, dietro non difende con ordine.

Juan JESUS 6,5 - Meglio del compagno di reparto. Qualche chiusura eccellente su Berardi.

Aleksandar KOLAROV 6 - Si fa vedere sempre, ma non gioca una partita trascendentale.

Bryan CRISTANTE 6 - Lo si vede a tutto campo, anche se pasticcia un po’ in fase di rifinitura. Sfiora il gol, bravissimo Consigli a chiudergli lo specchio.

Steven NZONZI 6 - Partita ben giocata fino a un quarto d’ora dalla fine, poi cala a causa della stanchezza. Rischia però di fare la frittata con quel fallo al limite dell’area.

Cengiz ÜNDER 5 - Ha subito una chance in avvio di gara, poi si spegne clamorosamente. (dal 65’ Justin KLUIVERT 5,5 - Il palo da lui colpito è clamoroso, ma a far strizzare gli occhi è il mancato tap-in).

Nicolò ZANIOLO 5 - Brutta partita quella del classe ’99 che fatica a trovare spazi. (dal 65’ Javier PASTORE 5,5 - Non aggiunge nulla di più alla manovra della Roma).

Berardi, El Shaarawy - Sassuolo-Roma - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Si rende pericoloso più volte dalle parti di Consigli, ma manca due grandi occasioni. (dal 77’ Diego PEROTTI 6 - Prova ad aumentare la pericolosità dei suoi, ma non riesce a sfondare).

Edin DZEKO 6 - Continua a non segnare, ma quanto meno mette in difficoltà la difesa del Sassuolo.

All. Claudio RANIERI 6 - La sua squadra crea tante occasioni, ma le fallisce tutte. La Roma si dimostra più compatta dal punto di vista difensivo, dal suo arrivo, ma è troppo poco per aggaciare il treno Champions.