Le pagelle di Sassuolo-Samp 4-1: Berardi e Caputo, che intesa! Murillo e Colley, difesa colabrodo

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Si arrende solo al rigore di Quagliarella, partita tranquilla, nei primi minuti dà sicurezza alla difesa.

Mert MULDUR 6,5 - Il filtrante con cui premia Traoré nella ripresa è la ciliegina sulla torta. Può essere la sorpresa del Sassuolo

MARLON 6 – Viene attaccato poche volte dal reparto offensivo della Samp. Nei primi minuti, quando i blucerchiati pressano, fa buona guardia

Gian Marco FERRARI 6 – Attento e concentrato in marcatura

Federico PELUSO 6 - Soffre un po' nella prima parte, ma nel corso del match la sua esperienza ha la meglio. Rischia il piede sull'intervento di Vieira

Alfred DUNCAN 7 - Ispira due volte Berardi e intercetta tantissimi palloni. Qualità e quantità nel centrocampo del Sassuolo, ingenuo in occasione del rigore provocato su Ekdal (Dal 77' MAZZITELLI s.v.).

Pedro OBIANG 6,5 - Si piazza davanti alla difesa e tiene a bada le incursioni dei blucerchiati. Cresce col passare dei minuti

Manuel LOCATELLI 6 – Sempre molto diligente, sfiora la rete in paio di occasioni con bordate. In crescito (Dall'83' DJURICIC s.v.).

Hamed TRAORE’ 7 – Riesce anche a trovare la prima gioia con la nuova maglia. Crea scompiglio dalla trequarti in su

Domenico BERARDI 8 - Torna dalla squalifica e fa il bello e il cattivo tempo. Complice la difesa della Samp, impiega 14 minuti per diventare capocannoniere della Serie A e mette nei guai il suo padre calcistico (Dal 75' BOGA s.v.).

Francesco CAPUTO 7 – Una vera spina nel fianco del Sassuolo sulla sinistra. Si intende alla perfezione con Berardi, è veloce e ha voglia di mettersi in mostra. Suo almeno per metà il merito del primo gol, nato da un suo contropiede fulmineo e dal cross perfetto per Domenico. Bonus anche senza gol

All. Roberto DE ZERBI 7 – Cambia molto rispetto alla prima giornata al Grande Torino. Traorè gioca dietro a Berardi e Caputo, in difesa Muldur. Sembra aver trovato la quadra. Berardi è la ciliegina sulla torta

Domenico Berardi festeggia la tripletta contro la Samp con Francesco CaputoGetty Images

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5 - Prende quattro gol in 20 minuti e soltanto sul terzo può avere rimorsi (non vede partire il pallone)

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Svariate pecche in fase di copertura. Rispetto alla prestazione con la Lazio non ci sono passi in avanti

Jeison MURILLO 4 - Prestazione da dimenticare. Si perde Caputo in occasione del primo gol e Traorè sul 4-0, lasciandolo completamente solo di colpire Audero a tu per tu. Impresentabile

Omar COLLEY 4 - Troppa superficialità: si perde completamente Berardi sul 2-0, ma va anche con poca intensità su Duncan che fa nascere l’azione del 3-0

Nicola MURRU 5 - Non molla mai. Fa pressing anche sul 4-0, ma sfigura come i compagi in difesa

Albin EKDAL 5,5 - E' l'unico che prova a mettere un po' di qualità a centrocampo. Non molla fino alla fine e guadagna anche il rigore del 4-1.

Ronaldo VIEIRA 4,5 - Aveva iniziato bene la partita, con una conclusione insidiosa. Poi si è spento come tutta la Samp. Nel recupero del primo tempo gli si chiude la vena e fa un'entrata da Karate Kid su Peluso. L'arbitro non può fare altro che estrarre il rosso. Intervento senza senso

Jakub JANKTO 5 - Pochissima sostanza in mezzo al campo: a volte si nota di più in fase di copertura che in fase offensiva. (dal 54′ FERRARI 6: Copre quando necessario).

Gastón RAMIREZ 4,5 - Partita anonima (dal 60′ CAPRARI 5,5: Non riesce a dare freschezza alla fase offensiva del Doria, pur provando a muovere un po’ le file avversarie).–

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Marcato da Marlon non riesce mai a essere pericoloso. Nel secondo tempo si fa anche ammonire per stizza. Trasforma il rigore con la solita freddezza dimostrata dal dischetto in carriera.

Mehdi LERIS 5 - L'ex Chievo non riesce a essere incisivo sulla fascia sinistra. Sostituito da Di Fra a fine primo tempo (dal 45′ BARRETO 5,5: Entra a partita compromessa, pochi lampi).

Eusebio DI FRANCESCO 4,5 - Voleva la reazione dopo il tris rifilato dalla Lazio nella prima giornata, ma ha avuto una risposta se possibile peggiore dai suoi. Colpevole in solido