Le pagelle di Sassuolo-Torino 1-1: Rincon deleterio, Brignola provvidenziale

Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6: attento sul diagonale di Zaza nel primo tempo, poco può fare sul destro vincente di Belotti.

Pol LIROLA 6: Ansaldi lo mette in seria difficoltà nel primo tempo, lui si riscatta nel finale con l'assist per il pareggio di Brignola.

MARLON 5,5: si fa apprezzare di più quando parte in spinta, diversamente quando c'è da da coprire.

Gianmarco FERRARI 6: un paio di volte impreciso sotto porta, con un po' di convinzione in più avrebbe potuto regalarsi la gioia del gol a coronamento di una prova alla fine positiva.

ROGERIO 5,5: fa fatica in fase difensiva e si perde Belotti in occasione del gol del vantaggio granata.

Manuel LOCATELLI 6: sembra progressivamente in crescita dopo una fase di ambientamento molto difficile anche a Reggio Emilia. Partita ordinata e senza grosse sbavature. (dal 77’ Khouma BABACAR 6: entra a dare peso all'attacco neroverde, che trova nuova linfa dopo il suo ingresso)

Stefano SENSI 6: sempre al piccolo trotto, non regala giocate da applausi ma prosegue nel suo compitino fino alla sostituzione nel finale. (dall'87' Francesco MAGNANELLI sv)

Mehdi BOURABIA 6,5: il più intraprendente in mezzo al campo, pericoloso in alcune occasioni in area di rigore granata.

Domenico BERARDI 6,5: complessivamente positiva la sua giornata, specialmente nella prima frazione quando fa impazzire Djidji. Ichazo lo ipnotizza a un metro dal gol, mentre Matri e Di Francesco sprecano due suoi assist interessanti.

Alessandro MATRI 6: si muove molto bene e per due volte sogna il gol, prima è bravissimo Nkoulou a disinnescarlo e successivamente è Ichazo a superarsi sulla sua rovesciata.

Federico DI FRANCESCO 5: poco pericoloso e poco presente nel gioco, si conquista un rigore che la Var cancella. (dal 70’ Enrico BRIGNOLA 6,5: entra e al primo pallone toccato trova il pareggio).

All. Roberto DE ZERBI 6: a tratti è un bel Sassuolo, anche divertente e fluido. Però appare sempre un po' vulnerabile, specialmente nel finale quando rischiava di perderla nuovamente dopo il pareggio.

Torino

Salvador ICHAZO 6,5: provvidenziale su Berardi prima e su Matri poi, forse un po' piantato sul gol di Brignola.

Armando IZZO 6: molto attento in un reparto difensivo, quello granata, che ormai funziona a memoria.

Nicolas NKOULOU 7: praticamente insuperabile e sempre pulito: nel primo tempo, con il Sassuolo che spinge molto, è decisivo in un paio di occasioni.

Koffi DJIDJI 5: salva un potenziale gol di Ferrari sulla linea ma non cancella una prestazione difficile e in costante apnea.

Ola AINA 5: serve l'assist per il gol finale - annullato - di Iago Falque, ma fino a quel momento aveva sbagliato molto, specialmente in copertura.

Daniele BASELLI 5,5: prestazione onesta, senza acuti, è sempre lecito attendersi qualcosa in più da lui. (dall'87' Sasa LUKIC sv)

Tomas RINCON 4,5: prima ammonito, poi meriterebbe (da regolamento) di essere espulso per quel pallone calciato lontano. Nel finale si addormenta e regala a Brignola il gol del pareggio, completando la frittata di giornata.

Soualiho MEITÈ 5,5: nel corpo a corpo è difficile spostarlo, ma rispetto agli standard di inizio stagione è calato molto.

Cristian ANSALDI 6: esce abbastanza presto dopo un'ora di gioco a ottimi livelli, da padrone assoluto della fascia sinistra. (dal 60’ Lorenzo DE SILVESTRI)

Simone ZAZA 6: calcia addosso a Consigli la prima occasione nel primo tempo. Si muove molto e sbaglia altrettanto, poi regala a Belotti un grande assist volante per l'1-0. (dall’80’ Iago FALQUE 6: più mobile di Zaza, segna l'1-2 che poi viene annullato)

Andrea BELOTTI 6,5: sesto sigillo stagionale, molto lavoro sporco, tante imprecisioni ma una continuità che pian piano sta tornando.

All. Walter MAZZARRI 5,5: il Torino si crea sempre i presupposti per un salto di qualità che tarda ad arrivare. 8 pareggi su 17 partite tarpano le ali alla crescita granata.