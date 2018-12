Le pagelle di SPAL-Chievo 0-0

=== SPAL ===

Alfred GOMIS 6: ottima l'uscita su Pellissier al minuto 24, poi sostanzialmente trascorre un pomeriggio da spettatore.

FELIPE 5,5: qualche difficoltà di troppo nel contrastare Pellissier.

Francesco VICARI 6,5: mette gran cattiveria agonistica in ogni contrasto. E' dura superarlo.

Kevin BONIFAZI 6: qualche uscita un po' azzardata dal reparto difensivo, palla al piede. Il giovane scuola Toro deve ancora acquisire gli automatismi giusti.

Mohamed FARES 6,5: tanta spinta sulla destra apportata dall'ex Hellas Verona, che nell'ultimo quarto d'ora cresce addirittura di intensità. Infaticabile.

Jasmin KURTIC 6,5: assist, conclusioni dalla distanza, tanti avversari costretti all'ammonizione grazie alla sua solita finta: ottima prova da parte dell'ex Atalanta.

Pasquale SCHIATTARELLA 5,5: questa volta, poca precisione nelle geometrie in zona nevralgica. Rivedibile.

Dall'87' Mattia Valoti: sv.

Simone MISSIROLI 6,5: dalla sua, tanta corsa, un colpo di testa insidioso nella prima parte dell'incontro e tante azioni fatte ripartire con astuzia e generosità.

Manuel LAZZARI 7: imprendibile sulla fascia sinistra. E da standing ovation il gol "tolto" sulla line a Pellissier, al minuto 24.

Andrea PETAGNA 5: gode di pochi rifornimenti da parte dei suoi compagni di squadra. Inoltre è meno brillante di altre circostanze.

Dal 62' Sergio Floccari: sv.

Mirco ANTENUCCI 5,5: tanto impegno ma pochi squilli là davanti.

Dal 77' Alberto Paloschi 5: pesa tantissimo quel "rigore in movimento", fallito all'85' anche a causa del prodigioso recupero di Bani.

Mister Leonardo SEMPLICI 5,5: sarebbe stato uno scontro diretto da vincere. Ennesimo rinvio per l'intera posta in palio.

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 6: sempre sicuro in uscita e in presa alto. In un pomeriggio in cui, comunque, non è chiamato al miracolo. Esattamente 17 anni fa, il suo esordio in Serie A in un LecceTorino 1-1: baluardo.

Luca ROSSETTINI 6: prestazione senza sbavature là dietro. Dalla sua, anche qualche interessante proiezione offensiva.

Mattia BANI 7: non solo il salvataggio su Floccari all'85': l'ex Pro Vercelli è protagonista di tantissime diagonali e chiusure fondamentali a mantenere inviolata la porta di Sorrentino.

Federico BARBA 5,5: in marcatura, l'ex Sporting Gijon appare oltremodo svagato.

Pawel JAROSZYNSKI 6,5: corre a perdifiato lungo la sinistra. E, tra l'altro, al cospetto del cliente più scomodo: Manuel Lazzari. Protagonista di numerosi corridoi utili per il reparto d'attacco nel corso della prima frazione.

Mehdi LERIS 6: attaccante impiegato a centrocampo con discreti risultati in manovra e in occasione degli inserimenti offensivi.

Dal 79' Sofian Kiyine: sv.

Ivan RADOVANOVIC 6,5: onnipresente a metà campo. Tantissima quantità.

Përparim HETEMAJ 6: oltremodo nervoso, specie sul finire di gara in cui si mette anche a discutere animosamente coi suoi avversari.

Emanuele GIACCHERINI 6: tanta spinta e pressing nella prima mezzora di gioco, salvo poi calare di intensità. Prestazione, comunque da premiare con la sufficienza.

Dal 59' Valter Birsa 5: entra molto male in partita. Falloso e senza idee. Non è da lui: mister Di Carlo si sarebbe senz'altro aspettato molto di più.

Riccardo MEGGIORINI 5,5: gli manca quel guizzo con cui ha messo in crisi tante difese avversarie.

Sergio PELLISSIER 6,5: lotta come un leone là davanti. E sfiora un gol, che sarebbe stato meritato, negato solamente da un sensazionale salvataggio di Lazzari.

Dal 67' Mariusz Stepinski 5,5: ha poche chance, là davanti, per mettersi in luce.

Mister Domenico DI CARLO 5,5: va bene il quarto pareggio consecutivo, ma serve imprimere un netto cambiamento di passo per abbandonare l'ultimo posto.