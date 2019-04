Le pagelle della SPAL

Emiliano VIVIANO 6 - Beffato dalla conclusione di Lapadula. Per il resto fa buona guardia.

Kevin BONIFAZI 6 - Si perde Lapadula in occasione del gol, ma viene tradito da un rimpallo. E dire che fino a quel momento aveva fatto un'ottima gara dal punto di vista difensivo.

Francesco VICARI 6 - Guida bene la difesa.

Dal Bello FELIPE 6 - Qualche imprecisione in marcatura, ma è importante sui calci piazzati. E trova anche il gol del momentaneo vantaggio. (dal 60' Vasco REGINI 5,5 - Diversi errori in uscita con la palla, con il rischio di subire il contropiede dal Genoa).

Manuel LAZZARI 6 - Nel primo tempo non riesce a trovare ritmo. Nella ripresa sale di condizione e mette in difficoltà Criscito sulla fascia.

Alessandro MURGIA 6 - Sfiora il gol nel primo tempo con un gran inserimento, ma nella ripresa la sua prestazione cala.

Simone MISSIROLI 6 - Smista diversi palloni a centrocampo. La sua manovra è ordinata.

Jasmin KURTIĆ 5,5 - Gli capitano diversi palloni interessanti, ma sbaglia qualche scelta nella metà campo avversaria. Poi ci si mette Romero a sbarrargli la strada.

Mohamed FARES 6 - Parte con un po' di timidezza, poi riesce a prendere ritmo sulla fascia. Diversi cross interessanti, non sfruttati però dal duo d'attacco.

Andrea PETAGNA 5 - Non gioca con la giusta tranquillità. Si becca più volte con i compagni di squadra e non è mai pericoloso, si prende anche un giallo per proteste. (dall'85' Alberto PALOSCHI sv - Non riesce a rendersi utile nel finale).

Sergio FLOCCARI 5,5 - Quando prende palla mette in difficoltà la difesa del Genoa, ma non trova il varco giusto per segnare il gol del vantaggio. (dal 72' Mirco ANTENUCCI 6 - Non ha la palla buona per trovare il gol vittoria, ma apre gli spazi per i suoi compagni).

All. Leonardo SEMPLICI 6 - Partenza lenta, ma la sua SPAL comincia a giocare seriamente quando prende ritmo. Un po' rinunciatari nel finale di gara, ma è comunque un buon punto che avvicina la salvezza.

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6 - Non può far nulla sul gol di Felipe ed è miracoloso su Murgia. Il suo problema sono però le uscite e rischia di vanificare tutto con quell'uscita a vuoto su Kurtić.

Cristian ROMERO 6,5 - Colpevole sul gol di Felipe, ma salva il risultato in due occasioni. Nel primo tempo su Floccari lanciato a rete e nel finale su Kurtić con un intervento provvidenziale sulla linea.

Koray GÜNTER 6 - Gioca solo per 45 minuti, ma tutto sommato non fa male al centro della difesa a tre. (dal 46' Gianluca LAPADULA 6,5 - Il suo contributo durante la stagione era stato pressoché minimo, ma oggi mette in campo grande voglia e dedizione. E trova, seppur con una buona dose di fortuna, un gol importantissimo per la corsa salvezza).

Ervin ZUKANOVIĆ 6,5 - Bene in copertura su Petagna. Lasciati pochissimi spazi al bomber della SPAL.

L'esultanza di Gianluca Lapadula, SPAL-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Darko LAZOVIĆ 5,5 - Lo si vede spesso in fascia, ma i suoi cross non sono un granché. Non difende su Fares.

Lukas LERAGER 6,5 - Solita consistenza a centrocampo. Ci mette la giusta grinta.

Ivan RADOVANOVIĆ 6 - Smista palla, anche se i ritmi sono un po' troppo bassi per mettere in difficoltà il centrocampo della SPAL.

Luca MAZZITELLI 5,5 - Recupera qualche pallone interessante, ma poi sbaglia quando deve andare a rifinire per le due punte. (dal 40' Esteban ROLÓN 5,5 - Troppo confusionario a centrocampo. Si prende il classico cartellino giallo).

Domenico CRISCITO 6 - Per un'ora fa quello che vuole sulla fascia. Si fa trovare in avanti e chiude molto bene su Lazzari. A lungo andare, però, c'è il ritorno dell'esterno della SPAL e lui fatica tanto, rischiando anche il cartellino.

Goran PANDEV 5,5 - Meno spumeggiante rispetto al solito. Ha qualche guizzo, ma non è incisivo. (dal 68' Davide BIRASCHI 6 - Fa buona guardia nel finale).

Christian KOUAMÉ 5 - Fisicamente non si batte, ma deve aggiustare la mira. Si mangia due occasioni importantissime nel primo tempo, un'altra nella ripresa una volta segnato l'1-1 con Lapadula.

All. Cesare PRANDELLI 6 - Questa volta la sua squadra se la gioca con la giusta determinazione. Un punto che avvicina alla salvezza.