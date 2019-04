Le pagelle di SPAL-Juventus 2-1: Kean non sbaglia un colpo, bene Schiattarella

===Le pagelle della Spal===

Emiliano VIVIANO 6,5 - Sul gol subito non ha colpe, compie una buona parata su Nicolussi Caviglia e si dimostra sicuro in uscita.

Thiago CIONEK 6,5 - Un po' in ritardo in occasione del gol di Kean. Unico neo in una prova gagliarda. Tosto e convinto.

Francesco VICARI 6,5 - Di testa sicuro, letture efficaci, sbaglia pochissimo. Molto bene.

Kevin BONIFAZI 7 - Attento in tutte le situazioni. Segna un gol pesantissimo e conferma i progressi visti in questa stagione. Bel difensore, molto forte fisicamente.

Mohamed FARES 6,5 - Gran primo tempo. Spinge, gioca, attacca, domina a sinistra. Cala nella ripresa, tenendo comunque bene dal suo lato.

Manuel LAZZARI 6 - Insomma. Fallaccio su Dybala da giallo, qualche sgroppata, ma si vede che non é al top della forma.

Simone MISSIROLI 6,5 - Da mezz'ala rende di piú. Si inserisce, pressa e lotta. Bene anche lui.

Pasquale SCHIATTARELLA 6,5 - Uno dei piú presenti. Deciso e concreto. Suo l'assist per Bonifazi. Applaudito al momento del cambio da tutto il Mazza. (Dal 70' VALDIFIORI 6 - Gestione nel finale. Piedi educati e testa leggera)

Alessandro MURGIA 6,5 - Ruba il pallone che porta al 2-1 di Floccari. Ci prova da fuori e non perde un contrasto.

Sergio FLOCCARI 6,5 - Male nel primo tempo. Cresce nella ripresa, fino a trovare la rete della vittoria. (Dall'83' REGINI SV)

Andrea PETAGNA 6 - Generoso, ma anche poco servito. Non riesce ad andare al tiro, non si rende pericoloso, ma gioca bene di sponda. (Dall'88' ANTENUCCI SV)

ALL. Leonardo SEMPLICI 7 - SPAL bella, organizzata, tenace, veloce. Salvezza non ancora certa, ma situazione ideale per riuscire a raggiungere l'obiettivo.

Esultanza Kevin Bonifazi, SPAL-Juventus, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle della Juventus===

Mattia PERIN 5,5 - Incolpevole sui gol subiti. Diciamo che peró in generale non pare proprio reattivo.

Mattia DE SCIGLIO 6 -Attento dal suo lato, anche adattato nella difesa a tre. Non ha responsabilitá sui gol.

Andrea BARZAGLI 5,5 - Su Floccari arriva in ritardo nella chiusura. Per il resto sbaglia poco e prova a tenere alta la linea. (Dall'81' BERNARDESCHI SV)

Paolo GOZZI 6 - Classe 2001. In marcatura non soffre. In impostazione ha qualche limite. Buon esordio.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - La spinta c'é, il duello con Lazzari finisce pari. Ha giocato senza spendere tutto quello che ha.

Juan CUADRADO 6,5 - Buon rientro, da mezz'ala. Accelerazioni vecchio stile e tanta voglia.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Parte bene, gioca accorto e in interdizione si fa sentire. Si perde Bonifazi sul gol, che lo anticipa. In generale peró la prova é positiva.

Grigoris KASTANOS 6 - Determinato e con la voglia di mettersi in mostra. Un po' impreciso e un po' sopraffatto dall'emozione. Sufficiente, comunque. (Dal 61' NICOLUSSI CAVIGLIA 6,5 - Entra e dopo poco scalda subito le mani a Viviano. Ha gamba e tecnica. Interessante)

Joao CANCELO 5,5 - Parte dal suo piede l'azione del gol: sinistro che innesca la deviazione di Kean. Unico spunto in una partita anonima. Demotivato.

Paulo DYBALA 5,5 - Svagato e poco incisivo. Un paio di guizzi nel finale, ma poca sostanza. Doveva mettersi in mostra e candidarsi per l'Ajax. Non ci é riuscito.

Moise KEAN 7 - Segna ancora. Sei reti nelle ultime sei in campionato. Non solo un momento magico, proprio uno stato di grazia duraturo. Una sua esclusione contro l'Ajax , sembrerebbe davvero forzata. (Dal 69' MAVIDIDI 6 - Entra con buon piglio. Si impegna e si fa notare)

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6 - Juventus infarcita di riserve e senza la giusta concentrazione. Buon primo tempo, ripresa in calo. Ma le sue scelte sono state comprensibili.