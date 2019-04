=== SPAL ===

Emiliano VIVIANO 6: ottimo intervento a inizio gara su Immobile. Dopodiché trascorre una serata da spettatore non pagante.

Thiago CIONEK 6,5: in piena trance agonistica, si rende protagonista di un episodio che molto probabilmente non ha precedenti: la protesta per timore di una simulazione dopo che l'arbitro aveva già concesso il penalty a favore. In generale, là dietro, chiude tutti i boccaporti. Correa, Immobile e Caicedo ne sanno qualcosa.

Francesco VICARI 6,5: ottima presenza scenica al centro della difesa. E tanta, tantissima cattiveria agonistica che annulla, di fatto, il lavoro di Immobile.

Vasco REGINI 6: aveva appena ritrovato la maglia da titolare dopo un infortunio di sei mesi e, sfortunatissimo, la perde nuovamente dopo la prima (buona) mezzora per via di una dolorosa botta al fianco.

Dal 31' Felipe 6,5: gioca con intelligenza e puntualità negli interventi.

Manuel LAZZARI 6: non è ancora al top della forma ma, dalla destra, mette al centro qualche pallone davvero interessante.

Mattia VALOTI 6,5: vince il confronto con Luis Alberto, tallonato senza tregua.

Simone MISSIROLI 7: grandissima esperienza e lungimiranza in cabina di regia.

Alessandro MURGIA 6: una conclusione dalla distanza, grinta e dedizione a metà campo contro la squadra che l'ha cresciuto e che l'ha girato in prestito a Ferrara. Volitivo.

Dal 71' Pasquale Schiattarella 6,5: subito pimpante e sul pezzo. Si getta su ogni pallone nei minti finale.

Jasmin KURTIC 6,5: le sue incursioni tra le linee mettono spesso in difficoltà la retroguardia laziale.

Mohamed FARES 7,5: un treno, lunga l'intera fascia sinistra, presidio dal quale sfiora pure un paio di volte la gioia personale. Ingaggia un duello con Marusic, tutto improntato sulla grinta e sulla velocità.

Sergio FLOCCARI 6,5: grande sacrificio là davanti. Prestazione intensa, condita da un paio di tentativi sventati da Strakosha. Il pubblico del "Mazza" apprezza e lo premia con la standing ovation al momento dell'uscita dal campo.

Dal 77' Alberto Paloschi 6: subito guizzante tra le maglie della difesa avversaria.

Andrea PETAGNA 6: prova incolore là davanti. Ma a decidere il match è la sua solita e proverbiale freddezza dal dischetto.

SPAL-Lazio, Serie A 2018-2019: da sinistra, Pasquale Schiattarella e Andrea Petagna esultano dopo la trasformazione del rigore del definitivo 1-0 dello stesso Petagna (SPAL) (LaPresse)LaPresse

Mister Leonardo SEMPLICI 7: infonde fiducia e tenacia alla squadra in un momento decisivo della stagione. Tre vittorie consecutive per una squadra che lotta per salvarsi, sono tanta roba.

=== LAZIO ===

Thomas STRAKOSHA 6,5: grande reattività sulle conclusioni di Floccari e Fares. Merita la sufficienza piena.

PATRIC 5,5: 'incrocio di gambe in area di rigore con Cionek, per quanto controverso, decide negativamente le sorti della serata biancoceleste.

Dal 90' Marco Parolo: sv.

Francesco ACERBI 7: il migliore, in casa Lazio, nonostante la sconfitta. Vince ogni duello con gli avanti spallini.

BASTOS 6,5: numerose diagonali riuscite a meraviglia. Imbattibile nell'uno contro uno.

Adam MARUSIC 5,5: tanta quantità, poca qualità lungo l'out di destra.

SPAL-Lazio, Serie A 2018-2019: da sinistra, Adam Marusic (Lazio) e Mohamed Fares (SPAL) (LaPresse)LaPresse

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6: qualche ottimo spunto nel primo tempo. Nel secondo, tuttavia, si lascia prendere dal nervosismo.

Lucas LEIVA 5: lento e compassato a metà campo.

Luis ALBERTO 5: sottotono al cospetto del più fresco Valoti.

Senad LULIC 6: prova a dialogare spesso con Correa e, dalla sinistra, fa partire discrete iniziative a favore dell'attacco biancoceleste.

Dal 77' Riza Durmisi 5: nervosissimo, al suo ingresso combina solo danni beccandosi pure il giallo.

Joaquin CORREA 5: i guai alla schiena pregiudicano la sua prova, di fatto spenta e priva di spunti.

Dal 61' Felipe Caicedo 6: tanto impegno la davanti. Tuttavia è lui che finisce per servire i compagni, anziché il contrario.

Ciro IMMOBILE 5: getta alle ortiche una grossissima opportunità a inizio gara. Poi, non riesce più a sfondare.

SPAL-Lazio, Serie A 2018-2019: da sinistra, Ciro Immobile (Lazio) Joaquin Correa (Lazio) e Thiago Cionek (SPAL) (LaPresse)LaPresse

Mister Simone INZAGHI 5,5: la sua squadra si ferma sul più bello nella corsa Champions. Ma nulla è ancora perduto.