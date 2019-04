TORINO

Salvatore SIRIGU 6,5 - Incolpevole sull'incornata di Pavoletti, si fa trovare pronto con un paio di interventi non semplici compreso un disimpegno con i piedi al limite dell'area.

Armando IZZO 6 - Confeziona l'assist per la zampata di Zaza, ma è proprio lui a tenere in gioco Pavoletti in occasione della rete del Cagliari. Alti e bassi.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Primo tempo impeccabile durante il quale non sbaglia praticamente nulla. Ripresa leggermente più sofferta, ma è senza dubbio tra i migliori in campo.

Emiliano MORETTI 6,5 - Tanta concretezza ed esperienza al servizio della squadra. Splendida una diagonale in chiusura su Pavoletti nella ripresa: guerriero indomabile.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Si fa valere sulla destra, ma è costretto a lasciare presto il campo per una brutta botta rimediata al volto.

dal 40' Ola AINA 5,5 - Fatica a entrare in partita, poi cresce nella ripresa senza tuttavia convincere fino in fondo. Corresponsabile in occasione della rete di Pavoletti.

Soualiho MEITÉ 5,5 - Presenza fisica importante, ma stavolta il centrocampista non si vede quasi. Si ricordano solo un sinistro dal limite nel primo tempo e un'incornata nella ripresa respinta da Cragno. Davvero troppo poco.

Tomas RINCON 5,5 - Rimedia subito un cartellino giallo che lo condiziona per il resto del match. Se la cava con la grinta giocando la solita gara di temperamento in mezzo al campo. Ha sulla coscienza un gol sbagliato nella prima frazione con un diagonale a lato da ottima posizione.

dall'87' Vitalie DAMASCAN s.v. - Debutto in Serie A per il 20enne attaccante moldavo. Ingiudicabile.

Cristian ANSALDI 6,5 - Nel primo tempo è di gran lunga il migliore in campo: sulla sinistra detta legge e va anche vicino al gol. Un po' più timido nel secondo tempo, ma si conferma uno dei granata più in forma.

Daniele BASELLI 6,5 - Centrocampista completo in grado di ricoprire più ruoli all'interno della partita. Attacca la profondità, arretra in copertura creando densità in mezzo al campo e superiorità numerica, e si rende pericoloso anche sulle punizione.

Alejandro BERENGUER 5,5 - Schierato da Mazzarri alle spalle di Zaza, prova a rendersi utile con qualche accelerazione della sua ma va a corrente alternata e difetta di concretezza.

dal 73' Vittorio PARIGINI s.v. - Gioca gli ultimi venti minuti senza incidere, ma è anche vero che entra nella fase più complicata dell'incontro.

Simone ZAZA 5,5 - Nel primo tempo non vede mai il pallone, poi si sveglia all'improvviso sbloccando il risultato con una deviazione da pochi passi. Ma sul giudizio della sua prestazione pesa il cartellino rosso rimediato per proteste che cambia la partita: un'ingenuità inconcepibile.

All.: Walter MAZZARRI 6 - Privo di Belotti e quasi subito dell'infortunato De Silvestri, il tecnico granata schiera una formazione molto quadrata e logica. Fino all'espulsione di Zaza il piano funziona, poi il Cagliari prende coraggio e lui non ha più carte da giocare.

L'espulsione di Nicolò Barella - Torino-Cagliari Serie A 2018-19Getty Images

CAGLIARI

Alessio CRAGNO 6,5 - Nel primo tempo è bravissimo a mettere in corner un sinistro dal limite di Baselli, nella ripresa dice no a Meité e ancora allo scatenato Baselli. Prestazione quasi perfetta, rivedibile solo nelle uscite dove non sempre mostra sicurezza.

Simone PADOIN 5,5 - Spesso in difficoltà sulla corsia di destra soprattutto nel primo tempo quando Ansaldi fa quello che vuole. Meglio nella ripresa quando prende le misure all'esterno granata.

Fabio PISACANE 5,5 - Sul gol di Zaza spizza male di testa e innesca involontariamente Izzo. Ruvido negli interventi, va in crisi quando viene affrontato in velocità.

Ragnar KLAVAN 6 - Una certezza sui palloni alti, fisicamente dà la sensazione di essere insuperabile. Non giocava dal 22 dicembre e ripaga la fiducia di Maran con una buona prova.

Luca PELLEGRINI 5 - Piede delicato e tanto coraggio quando affonda sulla sinistra. Tuttavia deve imparare a frenare l'agonismo: ingenuo quando, già ammonito, si fa espellere per un'entrataccia ai danni di Ola Aina ed è un rosso pesante perché ristabilisce la parità numerica ridando fiato a un Toro che sembrava in netta difficoltà.

Artur IONITA 6 - Il più pericoloso dei suoi nel primo tempo quando colpisce la traversa con un bel sinistro dal limite. Buona presenza anche nella ripresa, poi deve uscire per esigenze tattiche.

dal 73' Valter BIRSA 6 - Si piazza sulla trequarti e dà vivacità all'attacco rossoblù: sfiora anche il gol con un sinistro da fuori che termina a lato di pochissimo.

Luca CIGARINI 6,5 - Non si vede tantissimo ma è lui a fare alcune delle cose più importanti della partita: l'assist per l'incornata di Pavoletti e un destro insidioso dal limite dell'area alzato in corner da Sirigu.

Paolo FARAGÒ 5,5 - Finale in crescendo, corre fino al 97' e nel finale trova lo spazio giusto per mettere in mezzo un pallone interessantissimo sul quale Cerri non arriva per un soffio. Ma il suo primo tempo è davvero da incubo: Ansaldi lo salta come e quando vuole.

Nicolò BARELLA 5 - Difficile giudicare la prova del centrocampista, che a livello tecnico conferma indubbiamente di essere un giocatore molto interessante. Dal punto di vista caratteriale, però, è un disastro. Rimedia un cartellino giallo dopo meno di un minuto, rischia di farsi espellere più volte per proteste e si vede sventolare puntualmente il cartellino rosso in pieno recupero. Troppo nervoso.

Joao PEDRO 5,5 - Si fa vedere solo in un'occasione, quando con un tocco delizioso dà il la a un contropiede insidioso. Per il resto non si vede quasi mai e tocca pochissimi palloni. Giustamente Maran lo sostituisce a inizio ripresa.

dal 66' Alberto CERRI 6 - Entra subito in partita facendo valere la sua stazza fisica. Ottima spalla di Pavoletti.

Leonardo PAVOLETTI 7 - In una partita molto complicata conferma di avere un eccellente fiuto del gol. Perfetto lo scatto in profondità sul lancio di Cigarini e l'incornata vincente nell'angolino basso. Sfiora il gol in almeno altre 2 occasioni, sempre di testa: di fatto si rende pericoloso ogni volta che tocca palla.

dall'85' Charalampos LYKOGIANNIS s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

All.: Rolando MARAN 6,5 - Bravo a leggere la partita nella ripresa quando con gli ingressi di Birsa e Cerri la squadra guadagna imprevedibilità e forza negli ultimi 30 metri. Altro risultato positivo: la salvezza adesso è davvero vicina.