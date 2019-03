Le pagelle di Torino-Chievo Verona 3-0: la forza dei granata è la difesa

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5- Sempre attento e concentrato. Compie due miracoli su Djordjevic anche se l'attaccante del Chievo gli dà una grossa mano con due tiri goffi.

Armando IZZO 6,5- L'eleganza non è il suo forte ma gioca una partita arcigna e sempre accorta.

Nicolas N’KOULOU 6,5- Il perno difensivo di Mazzarri non stecca una partita. Altra grande prestazione del centrale del Camerun.

Emiliano MORETTI 6- Il meno brillante dei tre difensori granata ma sempre sul pezzo.

Lorenzo DE SILVESTRI 6- Spinge poco ma tiene a bada Jaroszynski

Daniele BASELLI 6- Viste le sue qualità potrebbe fare molto di più entrando più spesso nel cuore della manovra granata.

Sasa LUKIC 5,5- Partita anonima e senza sussulti. (dal 51’ Simone ZAZA 6,5- Entra e dà vivacità al reparto: fa l'assist per l'1-0 e segna il gol del definitivo 3-0).

Soualiho MEITE’ 6- Sempre ordinato e pulito a centrocampo. (dall’82’ Thomas RINCON 6,5- La piazza all'incrocio con un bel tiro di destro e chiude la partita).

Cristian ANSALDI 6- Sempre vivace sull'out di sinistra. Propositivo e mai banale nelle sue giocate.

Iago FALQUE 5,5- Trotterella in mezzo al campo ma senza mai essere ficcante. (dal 62’ Alex BERENGUER 5,5- Da lui ci si aspetta sempre di più date le sue enormi qualità. Anonimo).

Andrea Belotti - Torino-Chievo - Serie A 2018-2019Getty Images

Andrea BELOTTI 6,5- Non tocca una palla fino al 76’ quando decide di scagliare un fucilata di destro alle spalle di Sorrentino. Ha il merito di sbloccare la partita e di dare il via al successo del Toro.

All. Walter MAZZARRI 6,5- Il suo Torino ha personalità e gioca con grinta. La sua grande fase difensiva è il punto di forza dei granata.

Video - Mazzarri: "Bisogna affrontare la strategia di una partita in base agli uomini che hai" 01:59

Le pagelle del Chievo Verona

Stefano SORRENTINO 6- Salva tutto su Izzo e nulla può sui tre gol del Torino

Ezequiel SCHELOTTO sv- Non giudicabile (dal 18’ Fabio DEPAOLI 6- Gioca in un ruolo non suo e lo fa con abnegazione)

Federico BARBA 5,5- Mezzo punto in meno per il crollo finale ma la partita era ormai indirizzata.

Mattia BANI 5,5- Sarebbe da sei come il compagno di reparto per come ha giocato fino al 75'. Con un 3-0 al passivo però la sua prova non può essere sufficiente.

Pawel JAROSZYNSKI 6- Si annulla con De Slivestri sia in fase offensiva che difensiva. (dal 76' Marco Andreolli 5,5- Entra e la barca affonda ma è solo un caso).

Medhi LERIS 5,5- Gioca una gara anonima. Non crea mai superiorità numerica a metà campo.

Nicola RIGONI 6- Dà l'anima ed è uno degli ultimi a mollare. Salterà il Milan per squalifica.

Assane DIOUSSE’ 5,5- Il 21enne senegalese gioca con personalità ma si scioglie nel finale regalando il 3-0 a Zaza.

Emanuele GIACCHERINI 5,5- Predica un po' nel deserto ma anche lui dovrebbe essere un po' più incisivo.

Filip DJORDJEVIC 5- Ha due grosse chance per segnare e invece la spara in bocca a Sorrentino. Polveri bagnate.

Riccardo MEGGIORINI 6- Il grande ex si muove bene e fa reparto da solo. Esce applaudito (dal 65’ Mariusz STEPINSKI 5,5- Entra per dare l'assalto alla porta del Torino ma ci riesce solo in una circostanza.

All. Mimmo DI CARLO 5,5- Il suo Chievo ha un'anima ma serve più coraggio.