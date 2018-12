Le pagelle di Torino-Empoli 3-0: Iago Falque essenziale, a Belotti manca solo il gol, male Mraz

=== TORINO ===

Salvador ICHAZO sv. Un brivido alla mezzora per un problemino muscolare che fa alzare dalla panchina per qualche minuto il terzo portiere Rosati, poi 90' da spettatore non pagante.

Armando IZZO 6.5 Inesorabile in anticipo, attento in copertura, prezioso in sovrapposizione e ad appoggiare l'azione. Inamovibile.

Nicolas N’KOULOU 7 Attenta partita in fase difensiva impreziosita dalla capocciata che apre le danze e mette in discesa il match.

Emiliano MORETTI 6.5 Riproposto in campo da Mazzarri al posto di Djidji, gioca una gara attenta e giudiziosa. 37 anni e non sentirli.

Lorenzo DE SILVESTRI 7 Il gol è autentico gioiello e stupisce perché il tiro da fuori non è mai stata la specialità della casa (unico altro precedente di rete da fuori area era addirittura datato settembre 2010). Il miglior modo per rientrare e lasciarsi alle spalle un periodo complicato e una bella notizia per Mazzarri che ritrova un laterale prezioso ed importante.

Daniele BASELLI 6.5 Partita diligente ed ordinata. Esce tra gli applausi.

(dal 72' Soualiho MEITE' 6 Entra quando la partita non ha più nulla da dire e si gode la festa)

Tomas RINCON 6.5 Quantità, qualità e carisma. Propositivo e sempre al servizio della squadra.

(dal 77' Sasa Lukic sv)

Ola AINA 6.5 Sette polmoni, corre a perdifiato e nel finale solo un grande riflesso di Provedel gli nega la gioia del gol.

Iago FALQUE 7.5 Un po’ trequartista, un po’ esterno d’attacco: crea, ispira (due assist) e sigla quel gol che tre giorni fa gli era stato negato dagli arbitri. Fattore.

(dall'80' Alejandro BERENGUER sv)

Andrea BELOTTI 6.5 Gli manca solo il gol ma per spirito di sacrificio, voglia di creare spazi per i compagni e mettersi a disposizione anche del compagno di squadra Zaza è una delle migliori recite della stagione. In netta ripresa

Simone ZAZA 6 Sempre più convincente e dentro gli schemi di Mazzarri. Deve solo aggiustare la mira ma con questo temperamento e questa voglia di fare sarà presto protagonista.

All. Walter MAZZARRI 6.5 Una vittoria larga e convincente ottenuta nella serata in cui per la prima volta Iago Falque-Zaza e Belotti giocano tutti insieme dal primo minuto. L'esperimento funziona e la rosa si conferma ricca di alternative.

Lorenzo De SilvestriLaPresse

=== EMPOLI ===

Ivan PROVEDEL 5.5 Non troppo reattivo sul colpo di N'koulou, nel finale evita che il passivo sia più pesante.

Frederic VESELI 5 Tenero come tutta la retroguardia empolese. Soffre tanto la disicità di Belotti e l'imprevedibilità di Iago Falque.

Domenico MAIETTA 5.5 Sfortunato nell'infortunio, il meno peggio della retroguardia.

(dal 54' Jacob RASMUSSEN 5 Entra a freddo e stende il tappeto rosso a Iago Falque)

Martin SILVESTRE 5 Una delle gare più opache della sua stagione. Distratto e sopraffatto da Belotti e Zaza.

Giovanni DI LORENZO 5 Spinge poco e male e rimedia un giallo pesante che gli costerà la sfida contro l'Inter.

Hamed TRAORE’ 5.5 Mezzo voto in più per l'intraprendenza e la voglia di prendersi responsabilità. Però la mira va aggiustata.

(DAL 62' Miha ZAJC 5 La copia sbiadita del talentino che aveva impressionato nel primo mese di campionato)

Ismael BENNACER 6 Il più lucido in mediana. Recupera tanti palloni ed è l'ultimo a mollare.

Rade KRUNIC 4.5 La sua gara non è nemmeno malvagia ma l’ingenuità con la quale riesce a farsi espellere a partita ampiemente finita costano molto cara. Fumantino.

Luca ANTONELLI 5 Perde il confronto con De Silvestri, l'esperienza non lo salva.

Francesco CAPUTO 5 Stretto nella morsa del terzetto di difensori del Torino, chiude con zero tiri in porta e pochissimi palloni giocati in area. Dieta natalizia.

Samuel MRAZ 4.5 Non pervenuto.

(dal 50' Antonino LA GUMINA 5 Si muove di più rispetto a Mraz ma non la becca mai)

All. Beppe IACHINI 5 Il suo Empoli da trasferta continua a denotare limiti tecnici palesi. 0 vittorie in 9 incontri e 22 gol incassati. Numeri impietosi e che andranno invertiti al più presto se si vorrà provare a salvarsi.