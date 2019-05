=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 6,5: in grande spolvero nei minuti finali, in cui allontana le minacce dalla distanza di Immobile e Parolo.

Armando IZZO 6,5: stoico nel resistere fino all'84' nonostante i problemi muscolari. Chiude con generosità una stagione eccezionale.

Dall'84' Emiliano Moretti: sv.

Nicolas NKOULOU 5,5: marca visita sulla rete di Immobile, che gli prende il tempo in piena area.

BREMER 7,5: il difensore brasiliano sostituisce proprio Moretti dal 1' ed è protagonista di una prestazione semplicemente perfetta tra recuperi provvidenziali e diagonali magistrali. Una vera e propria staffetta tra passato e futuro.

Dal 79' Tomas Rincon: sv.

Lorenzo DE SILVESTRI 7,5: continue scorribande lungo la destra condite da un gol meritatissimo, al minuto numero 80.

Soualiho MEITE 6: al termine del primo tempo è il peggiore in campo, con numerosi palloni persi in zona nevralgica. Poi, dopo la strigliata di Mazzarri, cambia decisamente registro ed è proprio lui "l'architetto" del gol di Sasa Lukic.

Sasa LUKIC 7: un finale di stagione devastante per l'ex Levante, evidentemente ancora galvanizzato dal gol ala Juventus nel derby. Protagonista di un contropiede fulminante, con cui realizza il momentaneo 2-0.

Ola AINA 6,5: lungo gli esterni si fa decisamente preferire rispetto al dirimpettaio Rômulo, che sovrasta sia fisicamente che tecnicamente.

Daniele BASELLI 6,5: prestazione ordinata e senza sbavature a metà campo, dove si fa notare per estro e brio.

Iago FALQUE 7: il suo mancino è prezioso sia in fase di assist, sia in quella realizzativa. Da manuale l'inserimento con conclusione al volo in occasione dell'1-0, direttamente sulla lunga rimessa laterale di Ola Aina.

Dal 69' Simone Zaza 6,5: avrebbe meritato la gioia personale, che però è arrivata a favore di De Silvestri. Sua, infatti, all'80', la girata trattenuta a malapena da Proto.

Andrea BELOTTI 7: non segna ma è protagonista di una prova generosissima la davanti, in cui si mette a totale disposizione dei propri compagni.

Mister Walter MAZZARRI 8: stagione da incorniciare, la sua. Il record di 63 punti (da quando la vittoria in Serie A ne vale 3), il gioco arioso e divertente, la solidità di un gruppo che costituisce un'ottima base per la stagione a venire. Davvero, è mancata solamente la qualificazione europea...

=== Lazio ===

Silvio PROTO 5,5: riscatta in parte nel finale una partita incerta, specialmente nelle uscite.

BASTOS 5,5: qualche distrazione di troppo in fase edifensiva.

Francesco ACERBI 6,5: come sempre, il più positivo della retroguardia tra i biancocelesti.

Stefan RADU 6: in netta difficoltà sulla fisicità del "Gallo" Belotti.

RÔMULO 4,5: sulla destra soffre parecchio la maggior freschezza fisica del dirimpettaio Ola Aina. Di conseguenza, nel corso dei minuti, diventa sempre più rinunciatario.

Marco PAROLO 6,5: ottimo il suo filtrante per Immobile in occasione della rete che ha restituito qualche speranza alla Lazio.

Milan BADELJ 6: buoni inserimenti sulla trequarti. L'ex Fiorentina merita la sufficienza.

Bruno JORDÃO 6,5: giovane interno sinistro di ampie prospettive. Nel primo tempo dimostra di essere dotato di un raffinatissmo controllo di palla.

Dal 58' Riza Durmisi 6: entra bene, sulla sinistra, cercando di dare la giusta spinta lungo la mancina.

Senad LULIC 5: "rullato" da De Silvestri, lungo l'out di competenza.

Danilo CATALDI 6,5: molto utili le sue geometrie nel corso della ripresa. Trequartista di "produzione propria" su cui la Lazio può continuare a contare.

Dall'82' Luan Capanni: sv.

Ciro IMMOBILE 7: fa a sportellate là davanti, ha la meglio di Nkoulou e realizza una rete da bomber vero.

Mister Simone INZAGHI 5,5: oggi contava poco o nulla. Ciò che contava per davvero era il successo in Coppa Italia.