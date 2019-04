Le pagelle di Torino-Milan 2-0: Berenguer uomo ovunque, Suso stecca ancora

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7 - Solita sicurezza tra i pali. È miracoloso su Bakayoko, ma a risultato già acquisito. Prima è comunque importante con i suoi interventi: sempre pulito, sempre attento.

Armando IZZO 7 - Utilissimo in ambo le fasi. Tiene lontano Çalhanoglu e aiuta Nkoulou e Moretti nei raddoppi. È pericoloso anche nell'area avversaria e guadagna il rigore che sblocca la partita.

Nicolas NKOULOU 7 - Cutrone fa un buon lavoro, ma sempre fuori dall'area di rigore. Nkoulou non fa passare nessuno.

Emiliano MORETTI 6,5 - Gioca con ordine e attenzione per tutta la gara. Tiene sott'occhio Piatek una volta entrato. Peccato solo per quel giallo che gli farà saltare il derby contro la Juventus.

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 - Si fa vedere maggiormente nel primo tempo quando crea due palle gol per il Torino. Più difensivo nella ripresa, ma copre bene il campo senza rischiare quasi nulla.

De Silvestri - Torino-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Tomás RINCÓN 7 - Tiene in piedi il centrocampo con la sua solita grande grinta. È un filtro perfetto davanti alla difesa. Quasi mai superato dalla linea mediana del Milan. (dall'87' Ola AINA sv - Qualche minuto anche per lui, anche se il Toro deve solo pensare a difendere il risultato nel finale).

Soualiho MEÏTÉ 6 - Gioca sulla seconda linea di pressing e, a volte, il Toro ha già rubato palla prima che entri in gioco lui. Dà comunque il suo contributo, anche quando prova ad involarsi verso l'area avversaria.

Cristian ANSALDI 7 - Solita corsa sulla fascia e tanti cross. Immarcabile, Conti non riesce a leggergli neanche la targa.

Sasa LUKIĆ 6,5 - Nel primo tempo gioca incollato a Bakayoko per disturbarlo prima di controllare palla. Poi è chiamato a un grande lavoro di sacrificio. In transizione difensiva per essere l'uomo in più dietro e in avanti per aumentare la pericolosità e creare superiorità. Utilizza tutte le energie in suo possesso.

Alejandro BERENGUER 7,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco, risultando essere un'ottima spalla per Belotti. Prova anche a lanciare sulla corsa Ansaldi e De Silvestri nel primo tempo, creando diverse palle gol. È difficile da marcare e al 69' chiude il match con uno splendido destro al volo

dal 73' Vittorio PARIGINI 6 - Pochi minuti a disposizione, dove è comunque abile ad allungare la squadra avversaria con la sua corsa. Peccato per l'infortunio che gli farà saltare lo stage con la Nazionale. (dal 90+5 Gleison BREMER sv).

Andrea BELOTTI 7 - È il primo a disturbare la manovra, dal basso, del Milan con il suo pressing. Lotta, conquista palloni e libera spazi per i compagni. Trova poi il gol che spiana la strada al Toro.

All. Walter MAZZARRI 7,5 - È l'uomo che ha reso possibile questo sogno. Disegna ancora una partita attenta, fatta di fase difensiva impeccabile e grande grinta e dedizione davanti. Ogni giocatore sa cosa fare e quando farlo. Quella di Berenguer è la ciliegina sulla torta del lavoro dell'ex tecnico di Napoli e Inter.

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Non ha colpe sui gol, ma rischia troppo. Sia nelle uscite, suo tallone d'Achille, che quando gioca palla a terra. In qualche occasione ha regalato palla agli avversari.

Andrea CONTI 5 - Male in avvio, quando non riesce in nessun modo a fermare Ansaldi. Prova poi a sistemarsi con qualche diagonale difensiva. Alla lunga non riesce però ad essere utile in avanti, subendo troppo la verve di Ansaldi (dal 71' Samu CASTILLEJO 5,5 - Non stravolge la manovra del Milan. Lui ci prova, ma non riesce ad essere incisivo).

Mateo MUSACCHIO 5,5 - Alterna buoni interventi ad altri poco precisi. Balbetta troppo davanti a Belotti.

Alessio ROMAGNOLI 5 - Fa quel che può contro il Torino che attacca con tantissimi uomini. Vanifica la prestazione, o quel che ne resta, con gli applausi ironici verso il guardalinee che gli costano il rosso (e forse un paio di giornate di campionato).

Ricardo RODRÍGUEZ 6 - Nel primo tempo soffre De Silvestri, ma se la cava. Poi riesce a chiudere gli spazi nella ripresa.

Franck KESSIÉ 5 - Troppo confusionario a centrocampo. Non sa quello che deve fare, né davanti né dietro. È colpevole sul rigore concesso al Torino: troppo ingenua quella spinta ai danni di Izzo per non essere richiamata dall'arbitro.

Tiémoué BAKAYOKO 6 - È l'ultimo a mollare e a conti fatti è il più pericoloso. Centra una traversa e Sirigu è poi miracoloso su di lui.

Lucas PAQUETÁ 5,5 - Qualche numero e qualche passaggio a vuoto. Si deve riprendere dopo il periodo di inattività. (dal 62' Krzysztof PIATEK 5,5 - Non entra nel miglior momento del Milan, ma lui non riesce a sbloccarlo e a sbloccarsi).

Hakan Chalhanoglu e Krzysztof PiatekGetty Images

Jesús Joaquín SUSO 5 - Un fantasma, ancora una volta. Il Milan costruisce, ma lo spagnolo non è in serata. Sbaglia passaggi semplici e fatica ad essere pericoloso nella metà campo avversaria. (dal 62' Fabio BORINI 5,5 - Non dà nulla di più alla manovra rossonera nella seconda parte di gara).

Patrick CUTRONE 6 - Qualche guizzo nel primo tempo, scambiando palla con continuità con Çalhanoglu e Suso. Il problema è che lui è la prima punta e non il rifinitore, ed è troppo poco pericoloso dalle parti di Sirigu.

Hakan ÇALHANOGLU 5 - Gioca a sprazzi. Non riesce ad essere decisivo nella metà campo offensiva.

All. Gennaro GATTUSO 5 - La sua squadra non ha gioco e si affida troppo ai singoli, un problema ormai ricorrente da tutta la stagione. Non parte bene, ma il Milan riesce comunque a sistemarsi verso il finale di primo tempo. Poi non scende in campo nella ripresa.