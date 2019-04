Le pagelle di Torino-Sampdoria 2-1: show di Belotti, Quagliarella spento

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 - Poco lavoro, quelli della Samp faticano a calciare nello specchio. Nel finale qualche parata, non perfetto sul gol di Gabbiadini perché la vede partire tardi.

Armando IZZO 6,5 - Lotta su ogni pallone. Sempre in anticipo, sempre pulito.

Nicolas NKOULOU 7 - Vince la sfida contro Quagliarella e non solo. Non poco, considerando il momento dell'attuale capocannoniere della Serie A. Ci mette grande grinta, ma resta lucido nei momenti più difficili.

Emiliano MORETTI 6,5 - Anche lui si esalta in questo tipo di partite. Ottima marcatura su Gabbiadini che vede poco la palla fino alla sua sostituzione. (dall'82' Koffi DJIDJI sv - Poco lavoro nel finale, nonostante la Samp sia molto più vicina all'area di rigore).

Lorenzo DE SILVESTRI 7 - Fa avanti e indietro per la fascia senza soluzione di continuità. Piazza l'assist per il primo gol di Belotti, poi sfiora anche il gol personale. (dal 68' Vittorio PARIGINI 6 - Qualche recupero decisivo nel finale).

Daniele BASELLI 6 - Un po' troppo frettoloso su alcune scelte, soprattutto in contropiede. Fa comunque il suo, essendo sempre pronto all'inserimento nell'area avversaria.

Tomás RINCÓN 6,5 - Vera diga davanti alla difesa. Finché tiene i ritmi partita, nessun giocatore della Sampdoria riesce ad avvicinarsi all'area di rigore.

Soualiho MEÏTÉ 6 - Ritrova i gradi di titolare dopo la gara di Firenze. Fa il suo con un lavoro oscuro, dietro le quinte, ad aiutare Rincon a chiudere gli spazi.

Cristian ANSALDI 7 - Sulle fasce laterali il Toro fa il bello e il cattivo tempo. Ansaldi fa venire il mal di testa a Bereszynski e, di tanto in tanto, torna anche a difendere. Da lui parte l'azione del 2-0 di Belotti.

Andrea BELOTTI 8 - Vero e proprio show quello di Belotti che fa il bello e il cattivo tempo nella trequarti avversaria. Due gol, uno di potenza, l'altro di rapina. Pressa, va addirittura a conquistare palla. Un attaccante ritrovato.

Alejandro BERENGUER 6 - Poco appariscente, ma anche lui è utile alla causa con diversi inserimenti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. (dall'89' Sasa LUKIĆ sv - Finale concitato con un cartellino giallo e una conclusione nello specchio).

All. Walter MAZZARRI 7 - Nulla di nuovo all'orizzonte. Il suo calcio è ormai conosciuto ai più, ma Giampaolo non riesce a rispondere alle mosse del collega che spadroneggia sulle corsie laterali... Oltre a un grande Belotti!

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Può fare davvero poco sui gol. In compenso fa qualche parata importante, tenendo in piedi la Samp.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Impercettibile in fase difensiva. Viene battuto da Ansaldi ad ogni duello sulla fascia.

Joachim ANDERSEN 5 - Male in copertura su Belotti, si fa scappare via sempre l'uomo.

Omar COLLEY 6 - Il Toro è lanciatissimo, ma con lui in campo la difesa della Samp riesce ancora a tenere. (dal 41' Lorenzo TONELLI 6 - Può davvero fare poco sulla furia Belotti. Qualche intervento positivo nella ripresa).

Nicola MURRU 5 - Come per Bereszynski, fatica tantissimo in fase difensiva con De Silvestri che corre senza sosta. Qualcosa di più in avanti, ma i cross del sardo non sono proprio precisi.

Karol LINETTY 5 - Impalpabile in mezzo al campo. (dal 74' Jakub JANKTO 6).

Vieira RONALDO 5 - Non riesce a fare filtro. Viene superato ad ogni affondo della linea mediana avversaria.

Dennis PRAET 5 - Ci si attendeva le sue qualità tra le linee, ma il belga non si fa vedere in campo.

Gastón RAMÍREZ 5,5 - Non riesce ad azionare i compagni. È più pericoloso quando si mette in proprio. (dal 60' Grégoire DEFREL 6 - Ha il merito, comunque, di aumentare la pericolosità della Samp anche se non riesce ad avere il guizzo vincente).

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Anche lui si prende qualche pausa. Poche occasioni per l'attaccante della Nazionale che ci prova solo dalla distanza.

Manolo GABBIADINI 6 - Fatica a trovare la posizione nel primo tempo. Ravviva i suoi nel finale di gara con il gol che rimette tutto in discussione.

All. Marco GIAMPAOLO 5 - Gli schemi di Mazzarri e Giampaolo non vedono variazioni, ma il tecnico della Sampdoria non riesce a rispondere a tono alle contromosse del tecnico dei granata. Con il centrocampo a 5 viene praticamente annullato il trequartista, ma se ne accorge troppo tardi.