Le pagelle di Torino-Sassuolo 3-2: Belotti-De Silvestri, premiata ditta da urlo

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 – Sorpreso dal primo gol, sul secondo è sfortunato perché deviandola impedisce a Izzo di intervenire sulla linea di porta.

Armando IZZO 6,5 – Pericoloso di testa, è sempre un uomo da marcare con attenzione sulle palle inattive. Soffre il giusto dietro.

Nicolas N’KOULOU 6 – Ordinato, guida il reparto salvo qualche indecisione sulle scorribande avversarie. Boga è un brutto cliente.

Emiliano MORETTI 5,5 – Nell’uno contro uno con Boga si lascia trovare fermo e l’avversario lo salta in un fazzoletto. Errore pagato a caro prezzo.

Lorenzo DE SILVESTRI 7 – Una macchina da cross. Sforna due assist, va sempre sul fondo e dipinge traiettorie al cachemire per Belotti. L’asse funziona e i due si trovano a memoria.

Sasa LUKIC 5,5 – Un’ammonizione, tanto fumo ma poco arrosto. Sostituito a inizio ripresa (dal 49’ Simone ZAZA 6 – Prima spreca tante opportunità ghiotte, poi segna il gol del 2-2 con un gran diagonale).

Soualiho MEITE’ 6,5 – Il filtrante per Zaza è preciso e taglia fuori la difesa avversaria. Quando si mette in proprio non è altrettanto efficace.

Cristian ANSALDI 6 – Sfortunato, abbandona subito il campo per un problema fisico (dal 23’ IAGO FALQUE 6 – Entra subito nel vivo del gioco e fa valere la sua classe. Gli manca un po’ di potenza quando va al tiro).

Danielle BASELLI 6,5 – E’ sua l’apertura per il primo pareggio del Toro: da lì De Silvestri trova Belotti a centro area (dall’89’ Gleison BREMER s.v.).

Alejandro BERENGUER 6 – Ce la mette tutta, ma trova i guantoni di Consigli o, nei casi peggiori, la tribuna. Tanta voglia, manca un po’ di concretezza.

Andrea BELOTTI 7,5 - Sbaglia un rigore ma non si abbatte. Prima segna da rapace, poi fa impazzire lo stadio Olimpico Grande Torino con una rovesciata da cineteca. Ancora contro il Sassuolo, per un colpo che fa parte del suo repertorio e che aveva già provato in precedenza. Il capitano è l’emblema del cuore Toro.

All. Walter MAZZARRI 7 – Mette tutti gli attaccanti che ha a disposizione per ribaltare una situazione disperata. Con grinta, cuore, ma anche con merito, porta a casa tre punti d’importanza capitale.

Video - Mazzarri: "Il miglior Toro dell'anno, ma la Juve ha un fenomeno in più" 02:01

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Tiene a galla il Sassuolo con parate su De Silvestri, Belotti (compresa la prima rovesciata) e Zaza. Prende tre gol ma potevano essere molti di più.

Pol LIROLA 6,5 – A volte soffre in difesa, ma ha il merito di proporsi in avanti e di sigliare il gol dell’1-2 illusorio di tacco.

Merih DEMIRAL 5,5 – Chiusure puntuali fino al 3-2: lascia a Belotti quel metro che fa tutta la differenza del mondo.

Gian Marco FERRARI 5,5 – Viene ammonito e tiene botta finché può, ma crolla a dieci minuti dalla fine.

Federico PELUSO 5 – Perde il duello con De Silvestri che lo svernicia in molteplici occasioni.

Alfred DUNCAN 6 – Sostanza pura in mezzo al campo, cerca di mettere i muscoli (dal 79’ Manuel LOCATELLI s.v.).

Francesco MAGNANELLI 5 - Procura lui il rigore per un braccio largo che viene pizzicato dalle telecamere della VAR. Con un retropassaggio, nella ripresa, per poco non regala un gol a Berenguer. Frastornato.

Mehdi Bourabia esulta e viene espulso in Torino-SassuoloGetty Images

Mehdi BOURABIA 5,5 – Come vanificare una stoccata vincente da fuori area? Con l’esultanza per il gol, non grava ma assolutamente inutile e da punire con il giallo da regolamento: per lui è il secondo e lascia i suoi in 10 dal minuto 29.

Stefano SENSI 6 – Qualche accelerazione e qualche lampo dei suoi. Giocatore tecnico e di qualità.

Filip DJURICIC 6 – Conclude poco ma gioca bene di sponda come nell’occasione del gol dello 0-1 (dal 64’ ROGERIO 5,5 – Dovrebbe presidiare la sua corsia, ma viene saltato ripetutamente).

Jeremie BOGA 6,5 – Una freccia, anche se si accende a corrente alternata ispira l’1-2 con un’azione travolgente. Sarà un uomo mercato (dal 72’ Khouma el BABACAR 5 – Impalpabile).

All. Roberto DE ZERBI 6 – Partita gagliarda che viene onorata dal Sassuolo quindi non si può dire che la squadra fosse già in vacanza. L’unico dubbio resta sulla sostituzione di Boga: aveva appena propiziato il gol dell’1-2 dunque perché toglierlo?