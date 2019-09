Le pagelle di Udinese-Bologna 1-0: Okaka sovrasta Bani, Soriano si fa espellere al fischio finale

--- Le pagelle dell'Udinese ---

Juan MUSSO s.v. - Spettatore non pagante alla Dacia Arena.

Rodrigo BECÃO 6,5 - Annulla Santander. Fisicamente spadroneggia in area. Ha ampi margini di miglioramento nell'impostazione palla al piede.

William TROOST-EKONG 6,5 - Attento e diligente: commette pochissime sbavature aiutato dalla sterilità offensiva del Bologna.

SAMIR 6 - Si fa ammonire subito, ma contiene con fermezza le incursioni di Orsolini nel primo tempo. Nel finale travolge Skov Olsen, ma viene graziato dall'arbitro.

Jens STRYGER LARSEN 6,5 - Attento in fase difensiva, generoso in attacco. Da un suo spunto nasce il vantaggio dei friulani. Lascia il campo per un problema fisico (dal 76' De Maio s.v.)

Seko FOFANA 6 - Soffre a tratti la fisicità di Dzemaili, ma prova con coraggio a colpire con incursioni centrali. Deve migliorare la mira (dall'84' WALACE s.v.).

Mato JAJALO 6 - Ordinato in entrambe le fasi

Rolando MANDRAGORA 6,5 - Recupera palloni a profusione, ispirando anche l'azione del gol di Okaka. E' il cuore (e i polmoni) della squadra di Tudor. Ubiquo

Ken SEMA 6 - Senza infamia e senza lode. Fa il compitino

Stefano OKAKA 7 - Come Lukaku, esprime il suo meglio in area. La torsione sul gol è da applausi e il lavoro di protezione della palla pure. Rischia l'espulsione per doppio giallo dopo una gomitata ai limiti della regolarità sulla gola di Denswil. (dal 63' LASAGNA 6 - Ottimo impatto dell'attaccante che rischia di segnare in un paio di occasioni)

Ilija NESTOROVSKI 6,5 - Prezioso nel lavoro di sponda e di supporto al compagno di reparto, meno nella conclusione. Prende tante botte: gladiatore.

All. Igor TUDOR 6,5 - La sua squadra entra in campo con un'idea sola: imporre il proprio gioco. E ci riesce. La difesa incomincia a digerire schemi e meccanismi. Dalla prossima riavrà De Paul e la fantasia che è un po' mancata nelle ultime uscite

La gioia di Stefano Okaka per il gol realizzato in Udinese-Bologna, Serie A 2019-2020, LaPresseLaPresse

--- Le pagelle del Bologna ---

Lukasz SKORUPSKI 6 - Compie un miracolo su Nestorowski nel primo tempo. Innocente sul colpo di testa di Okaka.

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Meno incisivo rispetto alle ultime uscite: pensa più alla fase difensiva che ad attaccare

Mattia BANI 5 - Colpevole in occasione del gol dell'1-0, si fa sovrastare da Okaka.

Stefano DENSWIL 5,5 - Soffre la superiorità fisica di Okaka e Nestorowski e successivamente la velocità di Lasagna. Passaggio a vuoto

Ladislav KREJCI 6 - E' l'ultimo a mollare tra i rossoblù: spinge con generosità, ma recupera anche palloni preziosi a centrocampo.

Gary MEDEL 5 - Se vuole diventare leader degli emiliani deve dare molto di più, anche perchè i centimetri non sono dalla sua. Perde la sfida con Mandragora

Blerim DZEMAILI 5 - Preferito a Poli, non ripaga la fiducia con la solita prestazione di quantità (Dal 76' DESTRO s.v.).

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Nel primo tempo un paio di suoi strappi costringono all'ammonizione Samir e Okaka. Ravviva la fase offensiva del Bologna che senza di lui sarebbe veramente poca roba, ma pecca di presunzione in troppe scelte (dal 54' SKOV OLSEN 6 - Il danese prova a scuotere i suoi, soprattutto da palla inattiva. Incompreso)

Roberto SORIANO 4,5 - Non solo non combina nulla nei novanta minuti, ma si fa anche espellere a giochi fatti. Irritante

Nicola SANSONE 5 - I difensori avversari gli prendono le misure quasi subito, raddoppiandolo quando necessario. E sparisce. (Dal 59' PALACIO 5,5 - Non riesce a cambiare l'inerzia della partita)

Federico SANTANDER 5 - Ectoplasmatico, inconsistente, impalpabile. Il primo squillo arriva all'80'. Bocciato

All. Miroslav TANJGA 5,5 (collaboratore Sinisa MIHAJLOVIC) - Preferisce dal 1' Santander a Destro e Palacio, ma sbaglia. Prova a stravolgere l'attacco in corsa, ma la squadra non reagisce.