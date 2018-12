Le pagelle di Udinese-Cagliari 2-0: il migliore in campo è Pussetto, Barella stavolta non brilla

UDINESE

Juan MUSSO 6 - Pomeriggio tranquillo, la fa quasi da spettatore. Deve sporcarsi i guanti solamente su una deviazione aerea non irresistibile di Cerri.

Nicholas OPOKU 6 - Cerri e Farias non lo impensieriscono più di tanto, trova il tempo anche di rendersi pericoloso in fase offensiva con una deviazione su corner che sfiora il palo.

William EKONG 6 - Prestazione sufficiente, senza particolari sbavature. Contiene bene gli attaccanti del Cagliari.

Bram NUYTINCK 5,5 - Il meno convincente della linea difensiva. Da un suo errore nasce l'unica occasione del Cagliari nella prima frazione, quando si fa soffiare il pallone da Barella e rimedia un giallo.

Jens STRYGER LARSEN 6,5 - Spina nel fianco della difesa del Cagliari. Suo il perfetto lancio per il gol di Pussetto, nel finale guadagna anche un rigore che Mariani inspiegabilmente non concede.

dal 90' Giuseppe PEZZELLA s.v. - Entra solo nel recupero, ingiudicabile.

Seko FOFANA 6 - Corre per tre, non si nasconde e si prende tante responsabilità. Ma al momento di concludere mostra limiti evidenti e si intestardisce troppo in conclusioni personali.

Valon BEHRAMI 7 - La sua presenza in mezzo al campo dà equilibrio alla squadra. Gioca in maniera molto semplice ma praticamente non sbaglia un appoggio. Ha il grande merito di chiudere la partita con un colpo da biliardo nell'angolino basso.

Rolando MANDRAGORA 5 - Buona prova, in mezzo al campo dà ordine e le sue traiettorie sui corner sono sempre velenose. Sul giudizio, però, non può non pesare il fallaccio su Cerri nei minuti finali che gli costa il cartellino rosso diretto.

Marco D'ALESSANDRO 6,5 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi: le azioni più pericolose dell'Udinese partono sempre dalla sua parte. Parte benissimo anche nella ripresa, poi comprensibilmente si spegne nel finale perché ha dato tutto. Intelligente e concreto.

Ignacio PUSSETTO 7 - Grande prova dell'attaccante argentino che sblocca il risultato con uno splendido sinistro, causa l'espulsione di Ceppitelli e serve l'assist per il raddoppio di Behrami. Pomeriggio da incorniciare.

dal 79' Andrija BALIC s.v. - Entra quando la partita ormai è in ghiaccio, ingiudicabile.

Kevin LASAGNA 5 - Nel primo tempo tenta un improbabile sinistro dal limite, poi sparisce letteralmente dal campo. Meglio nella ripresa, ma sbaglia anche il calcio di rigore facendosi respingere la conclusione da Cragno. Per lui è davvero un periodaccio.

All.: Davide NICOLA 6 - Successo meritato. Prepara bene la partita e l'idea di piazzare Behrami in contenimento su Barella si rivela un'ottima idea. Deve registrare ancora qualcosa nel reparto offensivo: non sempre Lasagna e Pussetto si intendono.

Jens Stryger LarsenLaPresse

CAGLIARI

Alessio CRAGNO 7 - Di gran lunga il migliore dei suoi. Nel primo tempo dice no a un gran destro di Stryger Larsen, nella ripresa para un rigore a Lasagna e proprio allo scadere vola su un siluro di Fofana. Incolpevole sui gol.

Darijo SRNA 5 - Partita soffertissima per il croato: dalla sua parte l'Udinese fa quel che vuole nel primo tempo ed è lui a perdersi Pussetto in occasione del vantaggio dell'Udinese.

dal 75' Paolo FARAGÒ s.v. - In campo nell'ultimo quarto d'ora, troppo poco per poterlo giudicare.

Filippo ROMAGNA 6 - Non sfigura, mantiene la calma fino all'ultimo anche quando la sua squadra è costretta a giocare in 10 contro 11. Tra i meno colpevoli.

Luca CEPPITELLI 5 - Uno dei più positivi fino all'episodio dell'espulsione, un episodio determinante che incanala la partita su un binario senza ritorno per il Cagliari.

Fabio PISACANE 5,5 - Perde il duello con Stryger Larsen sulla sua corsia di competenza.

Artur IONITA 5,5 - Lotta su ogni pallone, in un paio di occasioni esagera con i contrasti e viene graziato da Mariani. Piedi ruvidi.

dal 62' Marko PAJAC 5,5 - Entra nel momento più complicato per il Cagliari e non può certo fare molto per cambiare l'inerzia della gara. Non lascia tracce della sua presenza in campo.

Filip BRADARIC 5,5 - Uno dei più lucidi e l'ultimo ad arrendersi. Perde la bussola solo nel finale quando rimedia un giallo per un fallaccio su Lasagna lanciato a campo aperto.

Nicolò BARELLA 5,5 - Nel primo tempo chiede spesso il pallone tra i piedi, prova a giocare con intelligenza tra le linee si fa apprezzare per qualche buono spunto ma anche per qualche errore non da lui. Sparisce nella seconda parte di gara.

JOAO PEDRO 5 - Presenza impalpabile. Si fa notare solo per un destro a giro alto sul finire del primo tempo. Davvero troppo poco.

Diego FARIAS 5 - Trotterella sul fronte d'attacco senza mai entrare veramente in partita. Molto nervoso, poco prima dell'intervallo si fa anche ammonire dopo un acceso diverbio con Stryger Larsen.

dal 65' Marco SAU 5,5 - Prova a dare un po' di sprint e di velocità alla manovra dei suoi, ma entra sullo 0-2 e con la squadra in inferiorità numerica e oggettivamente era impensabile chiedergli di cambiare volto alla gara.

Alberto CERRI 5 - Grande fisico, la voglia di lottare non gli manca di certo. Ci prova di testa nel primo tempo, poi nel finale rischia un fallo da rigore su Stryger Larsen che Mariani vede al Var ma non sanziona.

All.: Rolando MARAN 5 - Il Cagliari visto alla Dacia Arena è una squadra molle e senza idee. E quel Pavoletti lasciato seduto in panchina...