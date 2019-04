Le pagelle di Udinese-Empoli 3-2: De Paul illuminante, bene Okaka, Farias sprecone

===Le pagelle dell'UDINESE===

Juan MUSSO 6,5 - Una vera parata, ma decisiva. Con il piede salva su Antonelli: era inizio secondo tempo e il punteggio era di 3-2.

Nicholas OPOKU 6,5 - Dietro sbaglia poco e si distingue in un paio di ripartenze palla al piede notevoli. In crescita.

William TROOST-EKONG 5,5 - Insomma. Non dá sicurezze, spesso tiene troppo bassa la linea. Soffre i movimenti di Caputo e Farias.

SAMIR 5,5 - Nemmeno lui troppo convincente. In alcune situazioni legge male i tagli di Krunic.

Stryger LARSEN 6,5 - Un martello a destra. Spinge, crossa e attacca. Bene anche dietro nel finale.

Seko FOFANA 6 - Mezzo voto in meno perché si divora a porta vuota il gol che avrebbe chiuso la partita. La prestazione in sé resta positiva e di sostanza. (Dal 89' SANDRO SV)

Rolando MANDRAGORA 7 - Molto bene. Oltre allo splendido gol, tante giocate di qualitá. Brillante e determinante.

Rodrigo DE PAUL 8 - Straordinario, incontenibile, a tutto campo. Prodezza da fuori, rete su rigore, accelerazioni in serie e tiri pericolosi. Due livelli sopra a tutti.

Marvin ZEEGELAAR 4 - Ingiustificabile. Soffre la verve di Di Lorenzo e commette due falli in due minuti a metá ripresa, guadagnandosi la meritata espulsione.

Stefano OKAKA 6,5 - Un assist per De Paul, tanto lavoro per la squadra, alcuni spunti notevoli. In grande forma. (Dal 65' DE MAIO 6,5 - Nel finale regge benissimo. Di testa non sbaglia un intervento.)

Kevin LASAGNA 6,5 - Non segna, ma gioca bene. Si conquista un calcio di rigore e ci prova in continuazione. Nel secondo tempo lavora per i compagni e aiuta anche in fase difensiva. (Dal 82' PUSSETTO SV)

ALL. Igor TUDOR 7 - Squadra galvanizzata. Il suo arrivo ha portato benefici evidenti. Udinese tosta e mai doma.

Udinese-Empoli - Esultanza MandragoraGetty Images

===Le pagelle dell'EMPOLI===

Bartlomij DRAGOWSKI 5,5 - Due buone parate, ma anche alcune incertezze preoccupanti. Non dá sicurezze.

Domenico MAIETTA 5 - Insufficiente. Fallo da rigore su Lasagna. Lento e appanato. (Dal 72' MCHEDLIDZE 5,5 - Nel finale, ma senza incidere. Falloso e spesso anticipato)

Matias SILVESTRE 5 - Anche lui fuori fase. Okaka e Lasagna, a turno, lo superano con sorprendere faicilitá.

Frederic VESELI 5 - Come i due sopra. L'Empoli dietro ha problemi evidenti. In ritardo anche nell'azione del rigore friulano.

Giovanni DI LORENZO 6 - Gioca una partita attenta. Dietro sbaglia poco, davanti incide meno del solito.

Hamed Junior TRAORÉ 5,5 - Insomma. Quale passo indietro. Impreciso negli appoggi e in difficoltá con Fofana, che lo sovrasta fisicamente. (Dal 81' UCAN SV)

Ismael BENNACER 6 - Regia pregevole. Non copre peró quando dovrebbe raddoppiare in aiuto ai compagni. Ha margini di miglioramento.

Rade KRUNIC 7 - Gran primo tempo. Assist per Caputo e bel gol. Si inserisce di continuo, dando fastidio alla difesa friulana. Ritmo, tecnica e gambe.

Marko PAJAC 5 - Non al meglio fisicamente. Gioca un brutto primo tempo. Dal suo lato Larsen sfonda di continuo. (Dal 46' ANTONELLI 6 - Musso gli nega un gol con una super parata. Molto meglio di Pajac. Generoso.)

Diego FARIAS 6 - Un assist, alcuni scambi interessanti, ma anche qualche spreco di troppo. Al tiro molto impreciso.

Francesco CAPUTO 6,5 - Timbra il gol numero 14 della sua stagione. Freddo e lucido. Nella prima frazione crea continui pericoli. Cala un po' nel secondo tempo.

ALL. Aurelio ANDREAZZOLI 5,5 - L'Empoli davanti gioca un gran bel calcio. Dietro ci sono problemi irrisolti che si trascinano da troppo tempo.