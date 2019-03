Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Vola su Radovanovic nel primo tempo, ma il vero capolavoro arriva negli ultimi minuti: doppio intervento da applausi su Lapadula e Kouamé.

Jens STRYGER-LARSEN 5,5 - Il Genoa attacca spesso dalla sua parte, costringendolo a più di qualche affanno. Viene ammonito per perdita di tempo.

William TROOST-EKONG 6 - Facilitato per un tempo dall'assenza di centravanti puri in casa rossoblù, ha maggiori difficoltà dopo gli ingressi di Pandev e Lapadula.

Sebastien DE MAIO 6 - Ex dell'incontro, non patisce l'emozione e non sbaglia. In coppia con Ekong disputa una buona gara.

Marvin ZEEGELAAR 5,5 - Si ritrova a fronteggiare un avversario scomodissimo come Pereira e va più volte in difficoltà.

Seko FOFANA 6,5 - Mortale nell'inserimento che porta all'1-0 e, soprattutto, lucidissimo nel servire Okaka invece di tirare. Sempre insidioso quando si propone come uomo sorpresa (dall'85' Emmanuel BADU s.v.)

SANDRO 6 - Altro ex della partita, ha un compito prettamente difensivo. Fa il suo in copertura, nonostante rimedi un'ammonizione (dal 63' Valon BEHRAMI 6 - Presidia il centrocampo, aiutando la squadra a proteggere il doppio vantaggio)

Rolando MANDRAGORA 7 - Reagisce nel migliore dei modi a un primo tempo poco positivo e a qualche fischio proveniente dalle tribune: splendido il gol del definitivo raddoppio.

Ignacio PUSSETTO 7 - Fondamentale nel rubar subito palla a Rolon, avviando il contropiede del vantaggio, e imprendibile quando parte in velocità. L'unica pecca è una scarsa lucidità al momento di calciare in porta.

Stefano OKAKA 6,5 - Segna dopo pochissimi minuti il gol apriscatole, quello che permette all'Udinese di giocare la gara preferita. Lotta su ogni pallone ed esce tra gli applausi (dal 74' Kevin LASAGNA 6 - Entra e quasi lascia il segno, andando a un passo dal 3-0 per due volte)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Non si vede moltissimo, ma quando viene servito fa quasi sempre cose buone, come nell'azione del gol di Okaka. Si divora un gol da pochi passi.

All. Igor TUDOR 6,5 - Porta all'Udinese un approccio più offensivo rispetto a Nicola e i risultati si vedono. La strada verso la salvezza è questa.

Okaka esulta dopo aver segnato in Udinese-GenoaGetty Images

Le pagelle del Genoa

Ionit RADU 5,5 - Prende gol senza colpe da Okaka, poi rischia il patatrac sullo stesso attaccante: per sua fortuna il rigore assegnato da Pairetto viene convertito in fuorigioco.

Pedro PEREIRA 6 - Attacca spesso e volentieri, puntando l'uomo e andando al cross. Gli attaccanti non traggono però beneficio dalle sue iniziative.

Cristian ROMERO 5 - Non bene. Assieme a Zukanovic non riesce a proteggere adeguatamente la porta di Radu e, nel finale, quasi regala il tris a Lasagna.

Ervin ZUKANOVIC 5 - Fuori posizione nell'azione che porta all'immediato vantaggio dell'Udinese e spesso in difficoltà con le ripartenze friulane.

Domenico CRISCITO 5,5 - Molto propositivo in fase di sostegno all'azione offensiva, ma non sempre lucido al cross. E quando Pussetto lo sfida, perde il duello.

Ivan RADOVANOVIC 6 - Ci prova più di una volta con varie conclusioni da fuori area, senza però trovare la rete. Generoso nonostante la sconfitta.

Esteban ROLON 5 - Perde il pallone che origina il contropiede del vantaggio friulano, si fa ammonire e non si riprende più. Rimane in campo soltanto un tempo (dal 46' Goran PANDEV 5,5 - Entra in campo con quel pizzico di determinazione in più rispetto a qualche compagno, ma non è giornata nemmeno per lui)

Lukas LERAGER 5,5 - Galleggia tra la zona di centrocampo e quella della trequarti, prova a combinare qualcosa ma senza mettersi particolarmente in mostra.

Stefano STURARO 5 - Schierato da Prandelli qualche metro più avanti del solito, questa volta non incide affatto: tanti errori, poche cose buone. Torna sulla Terra dopo la grande gioia di due domeniche fa (dal 70' Gianluca LAPADULA 6 - Se non altro crea scompiglio alla difesa di casa: la traversa gli dice però di no)

Darko LAZOVIC 5 - Poco fumo e poco arrosto. In quella zona attacca più Criscito rispetto a lui. Prandelli toglie anche lui durante l'intervallo (dal 46' Daniel BESSA 5,5 - Nelle intenzioni di Prandelli dovrebbe portare maggiore qualità alla manovra. Dovrebbe)

Christian KOUAMÉ 5 - Patisce per un tempo l'assenza di un partner con cui dialogare e le cose non migliorano granché nemmeno dopo l'ingresso di Pandev. Nel finale si divora il 2-1 di testa.

All. Cesare PRANDELLI 5 - Non riesce a mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori. Viene penalizzato dagli acciacchi degli attaccanti, ma schierando il solo Kouamé facilita il compito dei difensori dell'Udinese.