Le pagelle di Udinese-Inter 0-0: Musso decisivo, Lautaro e Pussetto non pungono

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 7 - Decisivo in diversi interventi. Due volte su Nainggolan, poi nel finale su Keita ad un passo dal gol. Deve migliorare, però, sulle uscite. Quando l'argentino prova ad uscire dalla porta sono sempre brividi.

Jens STRYGER LARSEN 5,5 - Un po' confusionario quando deve spazzare l'area. Rischia di regalare palla agli avversari.

Sebastien DE MAIO 6,5 - Guida in maniera diligente la difesa. Impeccabile su Lautaro prima, su Icardi poi.

Bram NUYTINCK 6,5 - Diverse chiusure interessanti. Dà sempre una mano a De Maio.

Marco D'ALESSANDRO 5,5 - Si lascia scappare troppe volte Perisić, fortuna per lui che il croato non sia ispirato. (dall'81' Ben WILMOT sv - Entra nel finale per serrare le file della difesa. Non commette errori).

Rolando MANDRAGORA 6 - Buonissima gara nel primo tempo: si inserisce, fa partire diversi contropiedi e lotta a centrocampo. Si spegne un po' nella ripresa, anche se dà il suo contributo dal punto di vista difensivo.

Raniere SANDRO 6 - Finché reggono le gambe, fa un buono schermo davanti alla difesa. È costretto al cambio anche perché ha un giallo sul groppone. (dal 73' Emil HALLFREDSSON 6 - Gioca in maniera ordinata a centrocampo, senza sbavature).

Rodrigo DE PAUL 6 - Quando parte palla al piede, dimostra di poter mettere in ginocchio l'Inter. Peccato per i suoi, però, che gli manchi sempre l'ultimo passaggio. Sono state diverse le ripartenze dell'Udinese che poteva davvero fare male.

Marvin ZEEGELAAR 6,5 - Fa buona guardia sull'asse Politano-D'Ambrosio. Trova tempo e modo per attaccare sulla fascia.

Pussetto, Skriniar - Udinese-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ignacio PUSSETTO 5 - Non punge benché abbia diverse occasioni a campo aperto. Sono tanti i contropiedi sbagliati dall'argentino, con l'Udinese che si morde le mani. (dal 61' Stefano OKAKA 6 - Prova a tenere su la palla, ma non riesce a passare dalle parti di de Vrij e Skriniar).

Kevin LASAGNA 6 - Costringe i terzini dell'Inter a fare un super lavoro su di lui, ma gli manca sempre quel qualcosa per colpire in maniera letale. Dopo i gol a Juventus, Napoli e Atalanta, gli manca il poker alle squadre di alta classifica.

All. Igor TUDOR 6,5 - Costruisce con il materiale umano che ha a disposizione. La butta sulle ripartenze e sulla forza fisica e in questi due fondamentali, l'Udinese dimostra di funzionare. Se fosse stato gestito meglio qualche contropiede...

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Quelli dell'Udinese calciano poche volte in porta. Lui si fa trovare pronto.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Non continuo sulla fascia come in altre occasioni. Beffato in qualche frangente da Zeegelaar. Rischia anche il rosso nel primo tempo.

Stefan DE VRIJ 6 - Fa buona guardia dietro. Aiuta nell'impostare l'azione.

Milan SKRINIAR 6 - Pussetto non riesce ad entrare in area, come per il resto dei giocatori dell'Udinese. È pericoloso davanti, ma fallisce una buona occasione.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Prezioso nelle sue diagonale difensive a spegnere sul nascere le ripartenze di Lasagna e Pussetto.

Borja VALERO 5 - Ritmi troppo compassati a centrocampo. Sbaglia diverse cose e si becca un giallo. (dal 63' Mauro ICARDI 6 - Non male il suo impatto alla gara, ma non trova il varco giusto per colpire).

Marcelo BROZOVIĆ 6 - Non sbaglia in fase di impostazione, meno brillante quando deve difendere. Il centrocampo dell'Inter sembra non esistere e rischia moltissimo su quella spinta non 'vista' dall'arbitro Rocchi su Mandragora.

Matteo POLITANO 5,5 - Si limita al solito movimento. Finta, si accentra sul sinistro e prova la conclusione. Non riesce ad incidere. (dal 77' Antonio CANDREVA 6 - Fa avanti e indietro sulla fascia nel finale).

Radja NAINGGOLAN 6,5 - È il giocatore con più motivazioni dell'Inter. Prova diverse volte la conclusione, in qualche caso lo vedi anche difendere. Sorpresa.

Perisic, D'Alessandro - Udinese-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ivan PERISIĆ 5 - Potrebbe, ma non riesce a sfondare sulla fascia sinistra dove l'Udinese dimostra di essere vulnerabile.

Martínez LAUTARO 5 - Non punge là davanti, anche se viene servito male dai compagni. Una volta entrato Icardi, sparisce dalla partita. (dal 79' Baldé KEITA 6 - Riesce ad essere più pericoloso lui in pochi minuti rispetto ad altri in una partita intera. Musso però gli nega la gioia del gol).

All. Luciano SPALLETTI 5 - Il gioco della sua squadra latita. Contro l'Udinese quartultima in classifica, la sua Inter doveva osare di più.