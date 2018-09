Le pagelle di Udinese-Lazio 1-2: Strakosha blocca tutto, che numero di Correa

Le pagelle dell’Udinese

Simone SCUFFET 5,5 - Non impeccabile come nella gara contro il Chievo. Colpevole sul primo gol di Acerbi, dove smanaccia sulla punizione calciata da Luis Alberto.

Jens STRYGER LARSEN 5 - Nel primo tempo gioca anche bene, ma nella ripresa è un incubo sia in fase difensiva che in quella offensiva. È lui a regalare il calcio di punizione che prota al gol di Acerbi, sempre lui ad essere saltato come un birillo di Correa che firma il 2-0.

William TROOST-EKONG 6 - Sicuro nella propria area di rigore, prova ad essere pericoloso anche in avanti.

Bram NUYTINCK 6 - Un po’ meno sicuro del compagno di reparto, ma segna un gran gol che rianima il finale.

Caetano SAMIR 6 - Non patisce mai su Patric, ma attacca poco.

Seko FOFANA 6,5 - Quando parte in percussione, fa male. Strakosha gli dice di no diverse volte, con grandi interventi.

Rolando MANDRAGORA 6 - Ritmi un po’ bassi a centrocampo, ma fa il suo compitino.

Antonin BARÁK 5 - Inconcludente. Lo si vede poco. (dal 73’ Lukasz TEODORCZYK 6 - Ha il merito di aumentare la pericolosità dell’Udinese nel finale).

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Nel primo tempo è l’unico a regalare spettacolo. Nella ripresa non ho lo stesso brio.

Kevin LASAGNA 5,5 - Nel primo tempo non riesce a sfondare. Nel finale si mangia un’occasionissima per il pareggio. (dall’86’ Felipe VIZEU 6 - Si fa strada in area, ma manca una ghiotta occasione nel finale).

Darwin MACHÍS 5 - Quando punta l’uomo fa paura, ma le sue giocate sono fine a se stesse. (dal 67’ Ignacio PUSSETTO 6 - Alternativa positiva per Velázquez).

All. Julio VELÁZQUEZ 5,5 - La sua squadra ha anche un’idea di calcio, ma nel secondo tempo l’Udinese non si presenta.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 7 - Ben tre le parata decisive, oltre a quella su Fofana in pieno recupero. La saracinesca della Lazio.

Luiz FELIPE 6,5 - Bel ritorno dopo l’infortunio. Fa buona guardia in area di rigore. (dal 75’ Quissanga BASTOS 6).

Francesco ACERBI 6,5 - Preciso in difesa, si fa trovare pronto a due passi dalla porta per firmare il gol del vantaggio Lazio.

Fortuna WALLACE 6 - Non patisce quasi mai su Maschis.

Gabarrón PATRIC 5 - Non riesce mai a raggiungere il fondo sulla fascia.

Marco PAROLO 6,5 - Va a fasi alterne, ma è sempre pericoloso quando arriva nei pressi dell’area. Salva tutto su Vizeu nel finale di gara.

Milan BADELJ 5,5 - Ritmi troppo lenti a centrocampo. ‘Segna’ l’autogol che riapre la gara.

Senad LULIĆ 5 - Soffre parecchio sulla fascia. Rimesso in panca perché già ammonito e a rischio derby. (dal 56’ Riza DURMISI 6 - Conquista lui la punizione che vale l’1-0 Lazio. Poi si fa ammonire in maniera stupidissima).

Luis ALBERTO 5,5 - Troppo a fasi alterne. Non è decisivo e incisivo.

Joaquín CORREA 6,5 - Gioca un po’ troppo da solo nel primo tempo, ma nella ripresa sale di torno. Firma anche il gol del 2-0 con una supergiocata.

Felipe CAICEDO 5 - Non fa assolutamente niente. Lo avete visto in campo? (dal 56’ Ciro IMMOBILE 6 - Poco attivo in zona gol, ma impegna i centrali avversari).

All. Simone INZAGHI 6 - Bravo a cambiare, in tempo, nel secondo tempo. Il suo turnover, però, non funziona.